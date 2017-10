"¿Ves ese piano? Es el de Lady Madonna" acicatea uno de los productores del documental. El pianista Nicolás Guerchsberg muerde el anzuelo y se sienta a tocar temas de los Fab Four. Lo aplauden hasta los asistentes locales, que deben estar un poco aburridos de que todos los que llegan hagan lo mismo pero lanzan un cumplido "This piano man is very very good..!"