La banda fue de menor a mayor. "Nos costó acostumbrarnos al sonido del lugar, mucha paredes rectas, rebota un poco", dice Pipi mientras mira los muros descascarados de ese teatro que fue construido en 1876, que estuvo cerrado durante años y que fue salvado y reinventado por Peter Brook, una de las vacas sagradas de la ópera y la escena mundial. La sala es magnética, las huellas de aquel abandono no sólo no fueron tapadas sino que son utilizadas para darle un aire de antigüedad verdadera. En esa atmósfera y con buena parte del público sentado a la altura del piso, es difícil no sentirse en alguna escena de Shakepeare in Love. Y hay algo de la bella Lady Violet en Elena Roger, cuando recorre la sala al grito de "loco, loco, loco" en la balada que Astor Piazzolla y Horacio Ferrer escribieron para ese demente y con la que el grupo cierra en medio de una ovación que duró todo lo que las manos resistieron.