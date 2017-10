–Sí. Me gustaría una sociedad socialista. Pero mi idea del socialismo nada tiene que ver con los socialismos actuales. En general, me llevo muy mal con los políticos. Creo que ninguno me aceptaría en su partido. Entre otras cosas, porque nunca uso grandes palabras ni creo en ellas: libertad, democracia, idealismo… Todo me parece muy frágil y muy amenazado. Dejé mi casa a los catorce años y tuve una vida muy dura. No me dejo tentar por los cantos de sirena…