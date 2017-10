Maya Angelou lo hizo dos veces: Mom & Me & Mom y Letter to my Daughter (Carta a mi hija). No es de extrañar en una autora que escribió siete autobiografías y la octava -donde relataba su encuentro con primeros mandatarios- la alcanzó en el lecho de muerte. En el primer libro cuenta su dificultoso devenir con su madre, a quien no conoció realmente hasta sus trece años, y cómo se genera y se rompe una y otra vez ese descubrimiento (por momentos la llama "dama", luego será "madre" para finalmente aceptar el "mami"). En el segundo (Angelou tuvo solo un hijo en su vida real), esta larga misiva no escapa a su realidad y da forma a cómo una madre condiciona la vida de sus hijos.