La Fórmula 1 y Colapinto se rindieron ante Messi tras otra brillante actuación con Argentina en el Mundial 2026: “Leo, te amo”

Lionel Messi y Franco Colapinto en el GP de Miami de F1 (@F1)

Lionel Messi fue la figura del triunfo de Argentina 2-0 ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas. El crack rosarino sigue haciendo historia batiendo récords y el mundo se rinde ante su majestuosidad. La élite del automovilismo, la Fórmula 1, y su piloto argentino, Franco Colapinto, se despacharon en elogios hacia el capitán argentino.

El corredor del equipo Alpine destacó a Messi y relacionó la victoria argentina con la próxima fecha de la Máxima, que será este fin de semana. El bonaerense de 23 años publicó en su cuenta de Instagram: “Austria ahora me toca a mí. Semana de carrera dale”. Luego expresó -nuevamente- su admiración por el Diez: “Leo, te amo”.

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Franco difundió una serie de fotos y la última fue la de un abrazo con Messi. Acto seguido, la propia F1 destacó esa interacción y publicó un collage con dicha imagen con fotos del futbolista y el corredor de Pilar. “Para Messi pasó Austria, para Franco es lo que se viene”, indicó la categoría en dicha red social.

La publicación de Colapinto sobre Messi y lo que viene este fin de semana en la F1 en Austria (IG @francolapinto)

Los guiños continuaron y en el posteo que luego efectuó Messi sobre la victoria ante Austria, otra vez intervino Colapinto, quien comentó: “Estás completamente loco. Nada tiene sentido. Te amo más que ayer, menos que mañana”.

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El vínculo entre Messi y Colapinto viene desde la idolatría manifestada por el piloto desde hace algunos años hacia el mejor futbolista del planeta. Franco quiso conocerlo a Leo y por medio de Bizarrap se dio el contacto entre ellos. El productor musical es amigo del jugador del Inter Miami y desde 2023 fue clave en la campaña del corredor para ayudarlo a reunir presupuesto, primero para competir en la Fórmula 2 y luego para llegar a la F1.

Las primeras comunicaciones fueron por mensajes vía celular, pero estaba pendiente conocerse personalmente. Lo hicieron en la previa al último Gran Premio de Miami de F1 en el que mediante una producción publicitaria de la petrolera estatal (tiene como embajadores a ambos) se dio la reunión cumbre.

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El posteo de la F1 sobre Messi y Colapinto (IG @f1)

En tanto que el fin de semana de la carrera disputada en el circuito callejero de dicha ciudad de la Florida, Messi y su familia fue invitada por la marca de indumentaria deportiva que lo patrocina, pero se acercó a visitarlo a Colapinto. Fue la primera vez que el rosarino asistió a una carrera de F1 y la presencia del piloto pilarense colaboró para verlo caminando por los boxes.

“No había tenido nunca contacto con él. Sí que me habían llevado un casco y las ganas que tenía de poder conocerlo algún día. Tenemos alguna gente conocida en común también. El otro día se dio, pudo pasar por el entrenamiento y nos pudimos conocer y la verdad que es un fenómeno”, expresó el 10 al recordar esa jornada. Durante el Road Show en Buenos Aires, Colapinto había manifestado su deseo de conocer a su ídolo: “Me encantaría conocer a Messi”. Menos de 48 horas después, ese anhelo se concretó.

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Consultado sobre si consideraba oportuno darle consejos al joven piloto de Alpine o si era mejor dejar que el tiempo acomode las cosas, Messi optó por una reflexión basada en su propia experiencia. “Él tiene que vivir su propia historia y estar preparado para un montón de cosas, porque cuando estás expuesto te viene de todos lados, en lo bueno y en lo malo”, explicó el futbolista.

El comentario de Colapinto en el posteo de Messi (IG @leomessi)

El astro argentino subrayó la importancia de la contención: “Sobre todo en los momentos malos, estar contenido, estar con los cercanos de él, sobre todo la familia, su círculo, que al final es que te hace salir de los momentos difíciles, porque cuando la cosa va bien es mucho más fácil y la gente se te acerca mucho. Pero lo importante es saber quién está cuando la cosa va mal”.

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Colapinto, por su parte, sostuvo: “Es una felicidad enorme ver a Leo (Messi) otra vez. Hoy acá, antes de la largada. Estaban todos entrando en calor y yo estaba en jeans sacándome fotos y hablando con Leo. Fue eso capaz. Hay que traerlo a todas las carreras. Fue un gran fin de semana. Un sueño hecho realidad conocer a mi ídolo, hablar con él y que me apoye con toda su familia. Fue un día y un momento muy especial. Feliz de haber tenido un buen resultado y del esfuerzo de todos. Además de darle algo lindo a los argentinos”.

El posteo de Mercedes F1 sobre Messi (IG @mercedesamgf1)

En tanto que el equipo Mercedes de F1 también se sumó a los halagos hacia Messi y efectuó un posteo en la misma red social con una foto de la visita de Leo al box del equipo alemán en la carrera en Miami y como comentario pusieron una cabra, que identifica al abreviatura de “El Más Grande de Todos los Tiempos (GOAT por la sigla en inglés).

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Este fin de semana ambos tendrán actividad. Lionel Messi y la selección argentina disputarán el tercer partido del Grupo J ante Jordania y con la mente puesta en los 16avos de final. Mientras que Franco Colapinto competirá en el Gran Premio de Austria, la octava fecha de la temporada de la F1 donde buscará volver a sumar puntos con el Alpine A526.