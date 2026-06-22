El relator inglés que recordó la “Mano de Dios” de Maradona en el gol de Messi contra Austria: “¡Maravilloso!”

Relato de Peter Drury famoso relator inglés del penal de Montiel. pic.twitter.com/elMHpMbgo5 — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) June 22, 2026

El 22 de junio está grabado en los libros dorados de la historia de la selección argentina. 40 años atrás, Diego Armando Maradona capitalizaba una memorable actuación en el Estadio Azteca al convertir los dos goles del triunfo albiceleste contra Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 1986. Lionel Messi le rindió homenaje con un triunfo frente a Austria por 2-0 y con un doblete sensacional para que el elenco de Lionel Scaloni consumara su clasificación a los 16avos de la Copa del Mundo 2026. Peter Drury, reconocido periodista británico, relató la primera conversión de la Pulga en Dallas —que lo convirtió en el máximo goleador de la historia— y recordó el “Gol de la Mano de Dios” de Pelusa cuatro décadas atrás.

“Todo el mundo aplaude cada vez que frenan un ataque de Argentina. Aquí está Almada en acción para los campeones del mundo. Ahora Medina”, comenzó el relato del periodista inglés de la jugada, que inició con una recuperación en la mitad de la cancha y que el mismo Messi limpió del costado derecho al izquierdo. La acción continuó con un centro rasante de Facundo Medina y un amague de Thiago Almada para dejar pasar a la pelota: la Pulga irrumpió en el punto de penal y, de primera, colocó la pelota sobre la base del palo del arquero Alexander Schlager.

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“La ha lanzado hacia atrás... ¡Messi! Historia en Dallas. Se cumplen cuarenta años, día por día, desde que Diego Maradona marcó el ‘Gol de la Mano de Dios’”, soltó automáticamente el periodista británico Peter Drury. Hay que remarcar que, además de que se cumplieron 40 años, los partidos estuvieron cerca de comenzar al mismo tiempo: el duelo del 86 en el Azteca inició a las 15 de la Argentina, mientras que el choque contra Austria empezó a las 14.

Se viralizó un emocionante relato tras el penal de Montiel en la final ante Francia

Luego de recordar el tanto con la mano de Maradona, que todavía perdura en la memoria de los ingleses por la controversia que se generó, el relator Peter Drury hizo hincapié en el récord absoluto del capitán de la selección argentina. “Lionel Messi marca el gol que le convierte en el máximo goleador de todos los tiempos de la Copa del Mundo. ¡Un momento maravilloso!”, completó el periodista, para luego dejar el rugido del grito de gol de los hinchas albicelestes en el estadio como cierre del relato.

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El relator Peter Drury ya es conocido en Argentina por su narración en la consagración del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni en Qatar 2022 contra Francia. En aquel entonces, luego de que Gonzalo Montiel marcara el penal definitivo, comentó: “¡Argentina campeón del mundo, otra vez, por fin! Y una nación bailará tango toda la noche. 36 años desde Maradona y México. Aquí, finalmente está el nuevo grupo de inmortales de la nación. Scaloni estará predestinado, Messi será santificado. Ha conquistado su pico final. Ha estrechado sus manos con el paraíso. El pequeño niño de Rosario, Santa Fe, acaba de lanzarse al cielo. Sube a una galaxia propia. Tiene su momento de coronación”.

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

“No, la verdad que no sabía que era exactamente así. Me dijeron recién. No lo sabía. Feliz de que le podamos dar esta alegría a la gente también y que lo viva de esta manera. Estamos felices de poder seguir regalando momentos especiales”, comentó Messi luego del partido al ser consultado si estaba al tanto de que era un nuevo aniversario de la memorable actuación de Maradona contra Inglaterra.

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La actuación del astro rosarino contra Austria, donde también malogró un penal, se completó con otro tanto en el último minuto del partido. Además de asentarse como el máximo goleador de la historia de los mundiales con 18 goles, el jugador de 38 años batió otras tres marcas que fueron homologadas por el Récord Guinness.

EL RELATO COMPLETO DEL INGLÉS PETER DRURY DEL PRIMER GOL DE LIONEL MESSI A AUSTRIA

Todo el mundo aplaude cada vez que frenan un ataque de Argentina. Aquí está Almada en acción para los campeones del mundo. Ahora Medina.

La ha lanzado hacia atrás... ¡Messi!

Historia en Dallas. Se cumplen cuarenta años, día por día, desde que Diego Maradona marcó el “Gol de la Mano de Dios”.

Lionel Messi marca el gol que le convierte en el máximo goleador de todos los tiempos de la Copa del Mundo.

¡Un momento maravilloso!