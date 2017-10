Y acá es tiempo de volver a lo de la derrota, a la otra foto del Che, la de su cuerpo tendido y con los ojos abiertos, rodeado de sus asesinos, una foto que parece reconstruir otra imagen icónica, "La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp", ese cuadro famosísimo que pintó Rembrandt en 1632. Pero recuerda a alguien más y más famoso que el mismo Che: a otro derrotado, Jesús de Nazareth. Siempre se lo representa lindo, como era lindo el Che. Con el pelo largo, como el Che. Muerto joven por llevar sus ideales hasta las últimas consecuencias sin tranzar con nada, como el Che. Dicen que las monjas que lavaron el cuerpo de Ernesto Guevara notaron el parecido y se quedaron con mechones de su pelo para meterlo en sus relicarios como talismán. No estoy diciendo que el Che sea igual a Jesús: digo que su imagen se superpone con la del fundador del cristianismo en muchos aspectos, incluido el del sacrificio. No se me escapa que este último aparentemente nunca tiró ni una piedra y el Che ha de haber matado a mucha gente porque no se hacen revoluciones sin balas. Pero sigo a Fresán, ese texto hermoso que escribió para el catálogo de Che! Revolución y mercado, una muestra curada por Trisha Ziff en el Palacio de la Virreina de Barcelona: ¿quién no quiso alguna vez ser ese hombre? Porque el ícono pop pierde, sí, muchas de las particularidades que el personaje que representa pudo haber tenido como sujeto histórico. Pero, lo siento Slavoj, algo queda. No es un significante vacío. En el ícono del Che hay un aliento de insurgencia como hay un deseo de insurgencia en casi todos nosotros: ¿quién no sueña con mandar a la mierda al jefe, con dejar de fingir intereses o valores que no tiene, con dejar de tranzar con una burocracia que nos aplasta, con acabar con la injusticia, con liberar al oprimido y al humillado, con ser un héroe? Un fantasma recorre el mundo en forma de ícono, tiene boina y barba y dice algo: que nuestro deseo de ser libres resiste, sigue ahí y quién sabe si algún día haremos lo necesario para llevarlo a cabo.