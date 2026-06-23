La Cnsc abrió inscripciones para 216 vacantes de ascenso en 98 entidades de salud: estos son los puntos clave para participar

El concurso de méritos de la Cnsc está dirigido a funcionarios de 98 entidades de salud que buscan ascender en el sector público - crédito VisualesIA/CNSC

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) abrió inscripciones para 216 vacantes en modalidad ascenso como parte del proceso de selección Empresas Sociales del Estado 2, dirigido a funcionarios de 98 entidades de salud que buscan avanzar profesionalmente en el sector público.

Desde el 18 hasta el 25 de junio, la Cnsc habilitó la etapa de inscripciones para 216 vacantes de ascenso, dirigidas exclusivamente a empleados públicos de las entidades participantes en el concurso de méritos. La convocatoria forma parte de un proceso mayor que ofrece más de 3.000 vacantes —en modalidades de ingreso y ascenso— distribuidas en 21 departamentos, 105 municipios y Bogotá, con el objetivo de fortalecer el personal y la gestión en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del país.

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Niveles y distribución de las vacantes de ascenso

Las vacantes de ascenso están categorizadas en tres niveles jerárquicos: profesional (123 plazas), técnico (37) y asistencial (56), sumando un total de 216 oportunidades para el desarrollo de carrera dentro del sector salud público. La convocatoria permite a los funcionarios actuales postularse a cargos superiores o de mayor responsabilidad dentro de la entidad en la que ya laboran.

La convocatoria Empresas Sociales del Estado 2 ofrece más de 3.000 vacantes de ingreso y ascenso en 21 departamentos, 105 municipios y Bogotá - crédito Cnsc

El proceso incluye empleos con y sin experiencia previa en distintas áreas, lo que amplía el espectro de posibilidades para quienes aspiran a un crecimiento laboral sin cambiar de institución. Cada vacante está vinculada a una Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC), donde se detallan los requisitos específicos, el perfil profesional y la ubicación del cargo.

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Proceso de inscripción y costos ajustados al salario mínimo

Para inscribirse, los aspirantes deben consultar el acuerdo y anexo del proceso en la web oficial de la Cnsc (https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/empresas-sociales-del-estado-2) y realizar el registro a través del sistema Simo (https://simo.cnsc.gov.co/). El usuario debe identificar el número de Opec que corresponde al cargo de interés, revisar el manual de funciones y los requisitos, y proceder con el pago de los derechos de participación.

Para 2026, el valor de inscripción determinado por la Cnsc, ajustado según el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, es de $58.400 para los niveles técnico y asistencial, y $87.550 para los niveles profesionales y superiores. Este ajuste responde al incremento del salario mínimo legal mensual, que desde enero de 2026 se ubica en $1.750.905, asegurando que los costos de los procesos de selección sean proporcionales a la realidad económica del país.

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La Cnsc fijó para 2026 una tarifa de $58.400 para niveles técnico y asistencial, y de $87.550 para niveles profesionales y superiores - crédito Johan Largo/Infobae

El pago puede realizarse en sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, o mediante los botones PSE y Bancolombia habilitados en la plataforma. Una vez realizado el pago, el aspirante debe formalizar su inscripción completando el formulario en Simo verificando toda la información antes de aceptar.

El cobro de derechos de participación está sustentado en el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, que establece el pago por parte de los aspirantes —equivalente a uno o uno y medio salarios mínimos diarios según el nivel del cargo— para cubrir los gastos del proceso de selección. Si el valor recaudado no cubre la totalidad de los costos, la entidad que requiere el cargo asume la diferencia.

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La Resolución No. 562 del 19 de enero de 2026 fijó los valores de inscripción vigentes, buscando garantizar la sostenibilidad financiera del concurso y la transparencia en la provisión de empleos públicos. El objetivo del proceso Empresas Sociales del Estado 2 es fortalecer el talento humano en el sector salud mediante un sistema de méritos, promoviendo la estabilidad, el desarrollo y la profesionalización de los funcionarios públicos en Colombia.

Inclusión de personas con discapacidad en el concurso de ascenso

En cumplimiento de la Ley 2418 de 2024, la Cnsc reservó el 7% de las vacantes para empleados en condición de discapacidad. Dentro de la modalidad de ascenso, esto se traduce en cuatro vacantes: una en el nivel técnico y tres en el asistencial, dirigidas a funcionarios de carrera administrativa que acrediten su condición mediante certificado vigente.

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La Cnsc reservó el 7% de las vacantes para personas con discapacidad y en la modalidad de ascenso destinó cuatro cargos con exención del pago en Simo - crédito Cnsc

Para postularse a estas vacantes reservadas, los aspirantes deben crear o actualizar su usuario en SIMO, consultar la oferta de empleos con reserva para personas con discapacidad, y cargar el certificado correspondiente.

Es clave verificar si la vacante exige una categoría específica de discapacidad y asegurarse de cumplir con los requisitos. Una vez cargado el documento, los candidatos en condición de discapacidad están exentos del pago de derechos de participación, siempre que hayan acreditado debidamente su situación.

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