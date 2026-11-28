Un collage conceptual ilustra el trayecto de la migración cubana hacia España y su posterior incorporación a los procesos de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 100,000 cubanos se asentaron en España en el último lustro, un flujo migratorio que convirtió al país en el segundo destino más importante de la diáspora de la isla, solo detrás de Estados Unidos.

El dato surge del Censo Anual de Población que difundió este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), según informó Diario de Cuba, medio independiente cubano.

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La cifra resume un fenómeno que no se detiene: la comunidad cubana en España ya roza las 308,000 personas si se combinan distintas mediciones oficiales.

Cubanos nacidos en la isla residentes en España

El Censo Anual de Población del INE fijó en 282,881 el número de residentes nacidos en Cuba al 1 de enero de 2026, con independencia de que tengan o no la nacionalidad española. La población cubana aumentó en 116.805 personas desde 2021, el mayor salto en cinco años.

De ese total, 190,681 cubanos ya poseen la nacionalidad española. Quienes sean mayores de edad y figuren en el censo electoral podrán votar en los comicios generales, un dato que Diario de Cuba destacó como parte del peso creciente de la comunidad en la vida política del país.

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A ese conteo se suma otro indicador del propio organismo: la Estadística Continua de Población, con datos provisionales, registró más de 25,000 inscripciones de cubanos en los registros municipales en lo que va de 2026. Con ambas mediciones, el total de cubanos vinculados a España rondaría las 308,000 personas.

Los registros del Instituto Nacional de Estadística sitúan en más de 308.000 el número de cubanos radicados en España y señalan su reparto territorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde se instalan los recién llegados

Canarias concentra la mayor comunidad cubana del país, con 70,370 personas, de acuerdo con el desglose regional. Le siguen Madrid, con 44,764 residentes nacidos en la isla; Cataluña, con 32,182, y la Comunidad Valenciana, con 31,030.

La cercanía geográfica y los vínculos históricos entre Canarias y Cuba explican en parte esa concentración.

Un mapa conceptual traza las rutas migratorias desde Cuba hacia España y las Islas Canarias junto con la participación electoral de los ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso de los cubanos en el mapa migratorio español

España alcanzó los 49,618,622 habitantes al comenzar 2026, tras sumar 490,325 residentes durante el último año, según los mismos datos del INE. Marruecos, con 1,003,312 personas; Colombia, con 746,700, y Rumanía, con 602,827, encabezan la lista de las comunidades extranjeras más numerosas del país.

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Los colombianos, los venezolanos y los marroquíes protagonizaron los mayores incrementos de población extranjera en ese período.

El crecimiento no se detuvo en los meses siguientes

La Estadística Continua de Población correspondiente al tercer trimestre de 2026 situó la población total de España en 49,935,642 habitantes al 1 de octubre, un máximo histórico tras sumar 130.223 personas en apenas tres meses.

El crecimiento poblacional se explicó, en un 98.8%, por el aumento de personas nacidas en el extranjero. Las nacionalidades con más llegadas durante ese trimestre fueron la colombiana, con 33,200 ingresos; la española, con 23,600, y la venezolana, con 19,000, según el INE.

Un diagrama cartográfico traza el recorrido de la migración cubana hacia España, donde las rutas conectan con varias regiones y convergen en una urna electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo precisó además que la población nacida en el extranjero, de 10,433,091 personas, superó a la de nacionalidad extranjera propiamente dicha.

La diferencia se explica por los procesos de adquisición de la nacionalidad española, un patrón que coincide con lo observado en la comunidad cubana, donde más de la mitad de los residentes nacidos en la isla ya cuenta con pasaporte español.

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Con las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, miles de cubanos nacionalizados están habilitados para votar por primera vez, lo que llevó a los partidos españoles a incluir en sus propuestas medidas sobre política migratoria, acceso a la nacionalidad y remesas que afectan directamente a esta diáspora.