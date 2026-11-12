Una ONG denunció 389 casos de represión del régimen cubano contra mujeres allegadas a presos políticos

Una mujer arrodillada se protege ante un puño que desciende sobre una bandera de Cuba agrietada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ONG Justicia 11J documentó 389 eventos represivos contra 106 mujeres familiares de presos políticos en Cuba entre el 11 de julio de 2021 y el 31 de octubre de 2026. El reporte, titulado “Mujeres que sostienen la lucha”, señala que 271 de los casos afectaron a 59 madres, esposas, hermanas e hijas de personas encarceladas después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Según el informe divulgado el miércoles, la organización, con sede en México, identificó como prácticas más frecuentes las citaciones e interrogatorios, con 102 eventos; las amenazas, con 87; las detenciones arbitrarias, con 77; y la vigilancia o el cerco policial de viviendas, con 69.

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El documento también registró 66 represalias durante las visitas a prisión. Entre ellas figuran detenciones a la entrada o salida de los penales, retención de alimentos y medicamentos, confiscación de correspondencia y suspensión de visitas como castigo.

Justicia 11J indicó que en 22 eventos las autoridades utilizaron a la persona encarcelada como rehén. Según la ONG, agentes amenazaron con trasladarla a centros alejados o con aplicar represalias dentro de prisión si sus familiares continuaban con las denuncias. La entidad señaló además que al menos seis mujeres pasaron de acompañar a un familiar preso a enfrentar procesos judiciales o a quedar encarceladas. Una de ellas recibió una condena de 14 años de prisión.

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El informe sostiene que las acciones contra estas mujeres se activaron ante hechos concretos de defensa, entre ellos denuncias en redes sociales, asistencia a misas por personas detenidas, encuentros entre familiares y reuniones con representantes diplomáticos.

Una ilustración sobre la libertad de expresión en Cuba representa el rostro de una mujer con la boca cubierta junto a una bandera cubana en acuarela (Imagen Ilustrativa Infobae)

Justicia 11J consideró que los casos expuestos reflejan “el incumplimiento de las obligaciones estatales de proteger el vínculo familiar, garantizar un trato digno a las personas visitantes” y de proteger a las familiares frente a represalias por sus denuncias.

La organización afirmó que la vulneración de derechos de las mujeres afectadas “exige documentación, reconocimiento y respuesta”.

Reclamo internacional contra la represión del régimen cubano

En paralelo, los ministros de Exteriores del G7 reclamaron a las autoridades de Cuba “importantes reformas políticas y económicas concretas”, con énfasis en la democratización del país y en la liberación de “todas las personas detenidas arbitrariamente”.

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La petición figura en la declaración difundida el miércoles tras dos días de reuniones en París, donde los responsables diplomáticos de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá manifestaron su inquietud por “la profunda crisis económica y las necesidades humanitarias” de la población cubana.

El documento resalta la necesidad de reforzar los mecanismos de envío de ayuda humanitaria dentro de Cuba para contribuir al bienestar de la población. La declaración no aborda el aprovisionamiento desde el exterior, un punto que genera controversia por el embargo estadounidense.

Los cancilleres posan para la foto de familia durante la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en el Quai d'Orsay, en París (Francia), el 10 de noviembre de 2026 (BRENDAN SMIALOWSKI/REUTERS)

Los países del grupo instaron a adoptar reformas orientadas a “promover la prosperidad, el respeto de los derechos humanos y la realización de las aspiraciones legítimas del pueblo cubano”.

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Los ministros también solicitaron medidas concretas en favor de una gobernanza democrática multipartidista, la libertad de prensa y las libertades de expresión y asociación. Con ese objetivo, el G7 pidió un “diálogo constructivo e inclusivo para encontrar una salida a la crisis”.

La declaración final, de unas 12 páginas y dedicada a distintos escenarios internacionales, concentra buena parte de su contenido en las guerras de Ucrania y Oriente Medio. El texto incluye dos párrafos sobre Cuba, tres sobre Venezuela y un apartado más extenso sobre Haití.

(Con información de EFE)