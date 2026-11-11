Cuba

Alertan sobre la salud del rapero MC K-Libre, detenido en La Habana

El reporte sobre su salud coincide con denuncias de restricciones de contacto con otros reclusos dentro de la prisión.

El rapero Andrés Matos Alcántara presenta fiebre y una infección en una pierna dentro de la prisión 1580 en La Habana. (Foto: Cubalex)
El rapero Andrés Matos Alcántara presenta fiebre y una infección en una pierna dentro de la prisión 1580 en La Habana. (Foto: Cubalex)
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El rapero Andrés Matos Alcántara, conocido como MC K-Libre, presenta fiebre, una infección en una pierna y dolor en la zona de la ingle mientras permanece recluido en la prisión 1580, en La Habana, según informó Cubalex.

La organización, que lo identifica como preso político, indicó que el artista tiene hinchazón y enrojecimiento en la pierna. También señaló que los síntomas son compatibles con una posible linfangitis.

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Matos Alcántara se encuentra en ese centro penitenciario desde septiembre, después de haber permanecido en la prisión de Valle Grande. Además, tiene un hongo en un pie desde hace más de tres semanas.

La familia pidió atención médica durante una visita al penal

Los familiares del músico solicitaron que fuera atendido por un médico durante la visita del lunes 9 de noviembre. Un guardia les respondió que las consultas médicas se realizan únicamente los miércoles a las 2:00pm.

La distancia hasta el centro penitenciario dificulta que la familia vuelva a trasladarse el miércoles 11 de noviembre para realizar nuevas gestiones. La fiebre habría comenzado el domingo 8 de noviembre.

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La esposa de Matos Alcántara logró comunicarse con una enfermera a través de una guardia. La trabajadora de salud le indicó que el detenido debía pasar por la enfermería para ser revisado.

El rapero padece diabetes tipo 1 y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De acuerdo con Cubalex, esas condiciones requieren seguimiento médico especializado, control permanente y acceso regular a medicamentos.

Los guardias habrían restringido el contacto con otros internos

Cubalex alertó que los síntomas inflamatorios del artista en prisión resultan compatibles con una posible linfangitis. (Foto: Cubalex)
Cubalex alertó que los síntomas inflamatorios del artista en prisión resultan compatibles con una posible linfangitis. (Foto: Cubalex)

Cubalex también informó que los guardias indicaron a varios reclusos que no hablaran con Matos Alcántara. Según esa versión, los funcionarios justificaron la medida con el argumento de que “es un recluso de alta complejidad”.

La organización sostuvo que esta práctica restringe las relaciones del músico con otros internos y agrava sus condiciones de reclusión. También la vinculó con formas de hostigamiento y tortura psicológica contra presos políticos en cárceles cubanas.

La información recibida por la entidad señala que el aislamiento busca estigmatizar al detenido y limitar sus vínculos dentro de la prisión. El reporte sitúa esa situación junto con las dificultades para que reciba atención ante los problemas de salud informados.

La detención ocurrió tras una citación para una “entrevista”

Matos Alcántara fue detenido el 25 de junio de 2026, después de acudir voluntariamente a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en La Habana. El artista había recibido una citación oficial para una supuesta “entrevista”.

Una vez que se presentó ante las autoridades, fue privado de libertad y trasladado en una patrulla. Durante aproximadamente un día, sus familiares y allegados desconocieron su paradero y no pudieron confirmar de manera independiente dónde se encontraba.

Cubalex describió ese período como un episodio de incomunicación y desaparición forzada. Posteriormente, el rapero fue llevado a la prisión de Valle Grande y más tarde al penal 1580.

La detención de Matos Alcántara ocurrió luego de su comparecencia voluntaria ante una citación en una estación policial. (Foto: Cubalex)
La detención de Matos Alcántara ocurrió luego de su comparecencia voluntaria ante una citación en una estación policial. (Foto: Cubalex)

La acusación por desórdenes públicos estaría relacionada con su presunta participación en protestas y cacerolazos en el reparto Barbosa, en el municipio habanero de Playa. La familia ha cuestionado las imputaciones y ha denunciado irregularidades en la tramitación del caso.

Hasta la fecha, Matos Alcántara no tenía fecha de juicio ni petición fiscal. Cubalex solicitó su liberación y reclamó atención médica especializada, tratamiento adecuado y acceso regular a los medicamentos que necesita.

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