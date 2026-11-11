Cuba

Eunice Frometa, cubana que huyó embarazada hasta España, asegura que “en Cuba nadie puede pensar diferente”

La habanera huyó embarazada de cinco meses por temor a parir sin anestesia ni suministros médicos. Su testimonio retrata décadas de escasez, apagones prolongados y represión política en la isla

Una mujer embarazada camina con una maleta junto a un edificio en ruinas y una camilla médica frente a la silueta de una ciudad.
Eunice Frometa avanza con una maleta desde un hospital cubano sin insumos hacia la silueta de Sevilla durante su embarazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Eunice Frometa huyó de Cuba embarazada de cinco meses porque temía dar a luz sin anestesia ni insumos médicos en un hospital cubano. La habanera, radicada en Sevilla desde hace cinco años, contó ese episodio como el punto de quiebre de una vida marcada por la escasez y el adoctrinamiento, según una entrevista recogida por Periódico Cubano, medio de prensa independiente sobre la Isla.

El antecedente de una hemorragia en su primer parto y las complicaciones de salud durante la segunda gestación —anemia, una infección bacteriana en el riñón y el hígado inflamado— la convencieron de que no podía quedarse. Su hijo menor nació ya en España.

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“La gente se está muriendo en los pasillos de los hospitales en Cuba”, denunció Frometa , conocida en redes como “Nice”, quien ofreció su testimonio en el canal de YouTube del periodista Juanje Diánez el que fue retomado por el Periódico Cubano.

La joven explicó que las complicaciones de su segundo embarazo y el miedo a la atención que recibiría vinculó esa situación a la falta de suministros y a la dependencia de los familiares que envían dinero desde el exterior.

Pacientes cubanos con insuficiencia renal reciben tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de La Habana, Cuba (Yamil Lage/AFP)
Pacientes cubanos con insuficiencia renal reciben tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de La Habana, Cuba (Yamil Lage/AFP)

Una decisión forzada por el miedo a parir en Cuba

Frometa explicó que la atención sanitaria en la Isla depende, en la práctica, de lo que cada familia logre comprar por su cuenta. Los médicos, dijo, terminan adquiriendo ellos mismos los insumos básicos para operar a sus pacientes.

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Esa lógica la vivió de cerca con su madre. La mujer pasó dos meses con dolor a la espera de una operación de vesícula que no podía realizarse por falta de anestesia y material quirúrgico.

Frometa envió 200 euros desde España para costear la intervención. Según su relato a Periódico Cubano, a su madre la operaron en menos de 16 horas tras recibir ese dinero.

La infancia marcada por el adoctrinamiento escolar

Antes de emigrar, Frometa pasó 27 años en la Isla entre privaciones que, según contó, asumió como parte de la normalidad: sin zapatos suficientes, sin juguetes, sin golosinas.

Entre pocas luces, Cuba inicia un nuevo año escolar con una crisis energética nacional
Su relato también describió cómo el sistema escolar introducía la ideología oficial desde los cinco años. Los niños aprendían a leer con consignas políticas en lugar de palabras cotidianas. (AP Photo/Ramon Espinosa)

Su relato también describió cómo el sistema escolar introducía la ideología oficial desde los cinco años. Los niños aprendían a leer con consignas políticas en lugar de palabras cotidianas.

“No puedes aprender a leer con el árbol, las flores, no. Tienes que aprender a leer con viva Fidel, Fidel es bueno, Fidel es un gran revolucionario, y eso es adoctrinamiento”, señaló.

Cada mañana, los alumnos se reunían en el patio escolar para los llamados “matutinos”: cantaban el himno y repetían consignas. Frometa reconoció que participó durante años sin cuestionar esa rutina.

En una entrevista para el pódcast Ahora me entero, la ciudadana cubana Eunice relata sus vivencias tras haber residido veintisiete años en La Habana. La invitada expone la situación socioeconómica de la isla, detallando las dificultades de acceso a alimentos, la frecuencia de los cortes de energía eléctrica y el impacto del desabastecimiento diario en la población civil.

Apagones, leña y una crisis que no cesa

Al comparar la Cuba que dejó con la que conoce hoy a través de su familia, Frometa describió el deterioro del servicio eléctrico. Los cortes que antes duraban dos o tres horas dieron paso a apagones prolongados que obligan a cocinar con leña.

Ese deterioro coincide con datos recientes sobre la situación energética y alimentaria de la Isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos estimó, tras más de 1,300 entrevistas en 79 municipios, que el 94% de los cubanos vive en pobreza extrema y que ocho de cada diez personas se ha saltado alguna comida por falta de dinero o alimentos, según una investigación citada por CiberCuba, sitio de noticias sobre Cuba.

Cuba convirtió contenedores marítimos en centros de carga y cocina comunitaria en Guantánamo para enfrentar los apagones prolongados. REUTERS/Claudia Daut (CUBA)
Cuba convirtió contenedores marítimos en centros de carga y cocina comunitaria en Guantánamo para enfrentar los apagones prolongados. REUTERS/Claudia Daut (CUBA)

El mismo medio informó que, esta semana, La Habana llegó a registrar 157 circuitos eléctricos afectados en un solo día, con cortes que en algunos casos superaron las 52 horas consecutivas sin suministro.

Represión y el costo de disentir

Frometa también relató el precio que pagan quienes expresan desacuerdo con el régimen. Mencionó el caso de una joven de 21 años condenada a arresto domiciliario por manifestar opiniones críticas desde su casa, y el de un grupo de jóvenes encarcelados por publicar videos en redes sociales.

“En Cuba nadie puede pensar diferente”, afirmó a Periódico Cubano. Para ella, la imposibilidad de salir del país libremente, y ahora también de volver a entrar si las autoridades lo deciden, convierte a los cubanos en rehenes del sistema.

“Es muy duro que a día de hoy haya gente que diga que en Cuba se vive bien”, agregó. Frometa remarcó que el miedo no desaparece del todo, porque su familia sigue en la Isla y teme que su testimonio público les genere represalias.

La vida al otro lado del Atlántico

El contraste entre ambos partos resume, para Frometa, la distancia entre las dos realidades que conoció. En Cuba no existe la anestesia epidural salvo en cesáreas; en España, dijo, pudo diseñar un plan de parto y recibir atención inmediata ante cualquier urgencia.

Collage dividido que presenta a una niña en uniforme escolar junto a una fogata y a una mujer con un niño en el pasillo de un supermercado.
Una ilustración de Eunice Frometa contrasta las carencias de su infancia en Cuba frente a su vida cotidiana con su hijo en un supermercado de Sevilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese contraste se extendió a la vida cotidiana una vez instalada en Sevilla. Contó que su primera visita a un supermercado español la dejó momentáneamente incapaz de procesar la variedad de productos disponibles en los estantes.

Frometa resumió su experiencia con una frase que cerró su testimonio: “Cuba me ha dado la vida, pero lo que es el hecho de migrar, es decir, España, me ha enseñado a vivirla”.

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