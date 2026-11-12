Cuba

La mayor empresa de transporte de Cuba reduce su estructura central de 90 a 29 puestos para evitar la quiebra

El Grupo GEA enfrenta una caída de casi 48% en el traslado de pasajeros y más de 16,000 trabajadores aguardan sin certeza sobre su continuidad laboral ante una reorganización sin precedentes

Personas en una parada techada, una de ellas en silla de ruedas, junto a una calle con un mototaxi y un autobús con el capó abierto.
El traslado de pasajeros en las empresas del grupo estatal registró una caída del 47.9% por el déficit energético./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Grupo Empresarial de Servicio de Transporte Automotor (GEA) reestructurará sus 17 empresas, que reúnen a 16,487 trabajadores, y reducirá de 90 a 29 puestos su estructura organizativa central para intentar sostener su viabilidad en medio de la crisis de combustible y del desplome de los viajes y las cargas en Cuba.

Los cambios alcanzarán también a unidades de base que podrían convertirse en micro, pequeñas y medianas empresas estatales o en filiales, una transformación que deja a parte de la plantilla sin certeza sobre su continuidad laboral, según 14ymedio.

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La reorganización convive con la expansión del parque eléctrico: Cuba tiene 150,000 automóviles, motocicletas y triciclos eléctricos, equivalentes al 15% de los vehículos del país. El grupo dispone de 120 estaciones de carga, llamadas solineras, adquiridas con fondos estatales y fabricadas con participación de la industria nacional.

El director general del GEA, Oscar Alberto Carbajal Serrano, afirmó durante el programa televisivo Mesa Redonda que la situación actual habría llevado al cierre del conglomerado si no se hubieran aplicado las 176 transformaciones económicas aprobadas por la dictadura en junio. “Era para que el grupo empresarial estuviera en la quiebra y cerrado”, sostuvo.

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Las empresas acumularon una reducción de 47.9% en el traslado de pasajeros y de 31.5% en cargas. El retroceso es aún mayor en el conjunto del sector: el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, había dicho a Reuters que los viajes cayeron 75% frente al año anterior.

La Empresa de Ómnibus Nacionales atraviesa la situación más deteriorada dentro del grupo. La falta de combustible redujo los servicios diarios de las rutas interprovinciales desde 5,000 hasta 844, después de una tendencia ya negativa.

Caricatura de un hombre sobre archivadores que corta un mapa con tijeras mientras caen autobuses, junto a un triciclo con etiqueta de precio.
El conglomerado estatal arrendó más de 600 vehículos a actores económicos no estatales para aumentar sus ingresos./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución de mercancías también enfrenta restricciones que alcanzan a medicamentos, alimentos importados y piezas destinadas a parques solares. Carbajal advirtió que “la transportación multimodal requiere más de 9,000 litros de combustible diarios para garantizar sus operaciones en el país”.

Según 14ymedio, las dificultades repercutieron sobre los pacientes de hemodiálisis, que en algunos casos debieron ser hospitalizados para evitar traslados costosos o imposibles. Sus familiares también resultaron afectados por esas limitaciones.

El transporte escolar tuvo que modificar recorridos y frecuencias, mientras que los taxis y otros vehículos registraron una disponibilidad insuficiente. Entre ellos figuran 900 triciclos previstos para trayectos cortos.

La reducción de puestos se concentrará en áreas de oficina y servicios complementarios, desde directivos, especialistas, técnicos y administrativos hasta actividades de publicidad, tecnología, logística y desarrollo de programas informáticos. La estructura de la Organización Superior de Dirección Empresarial, que agrupa a las compañías estatales vinculadas al transporte, pasará de 70 empleados actuales a 29.

Alquileres, vehículos eléctricos y servicios para pacientes

El GEA busca aumentar sus ingresos mediante el alquiler de vehículos, almacenes y espacios de terminales a actores privados. Más de 600 medios de transporte, de un total de 12,650 pertenecientes a las 17 empresas, ya están en manos de nuevos actores económicos no estatales.

Ilustración de un autobús oxidado sobre suelo agrietado, con un reloj de arena en su bodega y conectado a una pequeña estación con panel solar.
La escasez de combustible redujo las salidas diarias de la Empresa de Ómnibus Nacionales de 5,000 a 844 viajes./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

“De eso es de lo que se trata, de hacer rendir los activos”, dijo Carbajal, quien planteó que esas medidas derivarán en mejoras de calidad y precios. Mientras tanto, el transporte estatal escasea, persisten la corrupción y las tarifas extraoficiales, y los servicios privados tienen costos inaccesibles para una parte de la población.

Las empresas estatales Transmetro y Transmed, una mipyme de reciente creación, trasladan personal y prevén ampliar sus servicios para trabajadores sanitarios y pacientes. El grupo presentó esas alternativas como una respuesta parcial a las necesidades de movilidad vinculadas con la salud.

Las estaciones de carga permitirían aprovechar la energía generada localmente para recorridos locales, según Carbajal. De acuerdo con 14ymedio, el funcionario señaló que 60 de esas unidades ya se encuentran en la comercializadora y están listas para su distribución en otras provincias, una cifra que duplica las 60 estaciones mencionadas previamente por Rodríguez Dávila.

Taxi Cuba recibió 200 automóviles eléctricos, de los cuales 160 ya circulan, y espera otras 200 unidades. El crecimiento de esos vehículos contrasta con las dificultades para mantener el servicio convencional de pasajeros y cargas.

Carbajal aseguró que ninguna de las 17 empresas trabaja actualmente con pérdidas y que ninguna cerrará el año en rojo, aunque reconoció que los ingresos siguen sin ser satisfactorios.

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