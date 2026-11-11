Los apagones y la inflación reducen las ventas de las jaboneras artesanales en Cuba

Las productoras de jabón artesanal en Cuba surgieron durante la pandemia de covid para generar ingresos ante la escasez. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las jaboneras de Cuba, una comunidad de emprendedoras que surgió durante la pandemia de covid para generar ingresos y suplir carencias, enfrentan en 2026 una crisis marcada por apagones, inflación, falta de transporte e insumos inexistentes en el país.

La situación redujo las ventas, encareció la producción y llevó a algunas artesanas a modificar sus negocios o abandonar la fabricación local, según IPS Cuba.

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El Día Internacional del Jabón Artesanal reunió por primera vez actividades simultáneas en seis ciudades cubanas el 24 de octubre. La Habana participó por cuarta ocasión y Santiago de Cuba por segunda, con talleres de elaboración de jabones y propuestas culturales organizadas por emprendimientos de cuatro provincias.

La comunidad está integrada mayoritariamente por mujeres de distintas edades, procedencias y profesiones, vinculadas a la jabonería artesanal y la cosmética natural.

Muchas comenzaron durante el cierre de fronteras provocado por la pandemia, cuando fabricar estos productos se convirtió en una vía para llevar alimentos a sus familias y responder a la escasez.

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María Carla Figuerola, integrante del proyecto Eco Rizos y facilitadora del gremio, definió el nexo entre quienes se suman a la Red Cubana de Mujeres Emprendedoras: “La pasión por los jabones”. Explicó, según IPS Cuba, que esa actividad abrió luego una posibilidad de crecimiento, reencuentro y diversificación profesional y económica para muchas mujeres.

Los cortes prolongados de electricidad y agua afectan la producción cotidiana, mientras que la contracción del transporte urbano e interprovincial complica tanto el abastecimiento como la entrega de mercancías. La inflación, además, limita el consumo de productos que no forman parte de las prioridades inmediatas de los hogares.

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La escasez de materias primas como sosa cáustica, aceite de coco y cera de abejas afecta la cadena de valor de los emprendimientos locales. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Liliana Núñez creó hace seis años Lilus Habana, un emprendimiento dedicado principalmente a la jabonería que también fabrica artículos capilares, faciales y corporales, jabones para lavar, cerámicas perfumadas y perfumería. “En medio de la inflación, la prioridad de las familias son los alimentos, y eso ha afectado al gremio: han bajado las ventas”, afirmó.

La emprendedora describió el momento como un “círculo no virtuoso que hay que sortear”. Para sostener su actividad, creó surtidos más asequibles, mantuvo el foco en la calidad e incorporó materias primas antes ausentes de sus fórmulas, como las grasas animales.

La producción local también depende de proveedores con dificultades para fabricar y trasladar sus mercancías. Figuerola enumeró problemas de disponibilidad en cera de abejas, aceite de coco, manteca de cacao, sosa cáustica, miel de abejas y zeolita, a lo que se suma un alza exponencial de precios.

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“Cuando piensas en la logística de todo eso, el producto final se encarece bastante en un contexto ya de depresión económica. Entonces, sí hay un impacto directo. Donde hay una cadena de valor, hay impactos”, sostuvo la integrante de Eco Rizos.

Algunas artesanas redujeron el ritmo de trabajo; otras buscaron insumos alternativos, combinaron modelos de negocio o eligieron importar mercancías en vez de fabricar.

La escasez de medicamentos en farmacias también impulsó la creación de productos vinculados con necesidades concretas, como tratamientos naturales para la pediculosis y artículos destinados al cuidado de la piel.

El desabastecimiento en farmacias estimuló la elaboración de tratamientos naturales para la pediculosis y el cuidado de la piel. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Alianzas entre emprendedoras para mantener la producción

Dalgis Chaviano, responsable del proyecto Sedavid, planteó que la diversificación es una respuesta ante los apagones y las restricciones de agua. “A todos se nos va la luz y el agua, pero nunca hay que rendirse. Lo primero es seguir adelante, ser resilientes, si no se puede hacer jabones, hay que ir haciendo aceites y si no, ir creando bisutería”, mencionó.

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Chaviano sostuvo que el intercambio entre emprendedoras permite compensar limitaciones individuales. “Lo que le falta a una, quizás lo tiene otra y viceversa: hay quien no tiene espacio, yo le he propuesto un lugar, porque al final, una sola no llena el mercado, no somos competencias, sino complementos”, dijo.

Además de gestionar Sedavid, Chaviano estudia en la universidad, trabaja como promotora del Barrio Chino de La Habana y cultiva morera en Centro Habana. La planta constituye alimento para los gusanos de seda y le permite disponer de materia prima producida por ella misma.

Las celebraciones por el Día Internacional del Jabón Artesanal incluyeron iniciativas de Adayeba, en Matanzas; AfroDiSíAcá, en Sancti Spíritus; Ayabba, en Camagüey; la Casa del Jabón Artesanal, en Holguín; y La Hoja Verde, en Santiago de Cuba. En Sancti Spíritus se realizó un concierto y en La Habana hubo un recorrido por la Farmacia Museo Triolet, vinculada a la tradición farmacéutica, la jabonería y las fragancias.

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La conmemoración internacional comenzó en 2023 por iniciativa del español Esteban Pérez, fundador de la marca Baumé. La convocatoria reunió este año a más de 80,000 integrantes en 35 ciudades del mundo alrededor de la elaboración artesanal de jabones.