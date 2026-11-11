Aerolínea venezolana retomará los vuelos entre Caracas y La Habana pese a restricciones de combustible

A Venezuelan airline Conviasa repatriation flight from Mexico lands at the Simon Bolivar International Airport, in Maiquetia, Venezuela, December 3, 2025. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

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La aerolínea estatal venezolana Conviasa retomará el 13 de noviembre sus vuelos entre Caracas y La Habana, pese a que diez aeropuertos de Cuba mantienen restricciones para el abastecimiento de combustible de aviación Jet A-1 hasta el 1 de diciembre.

La compañía prevé operar dos frecuencias semanales, los miércoles y viernes, de acuerdo con la información publicada por 14ymedio. La ruta había quedado suspendida durante dos semanas, mientras Conviasa concentraba sus operaciones en los vuelos domésticos de Venezuela.

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El retorno de la conexión ocurre bajo una limitación que afecta a terminales centrales para la aviación comercial cubana, entre ellas el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, además de Varadero, Santa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Los avisos aeronáuticos establecen que esas instalaciones no dispondrán de queroseno para el repostaje de aeronaves hasta las 04:00 UTC del 1 de diciembre.

Operaciones sin repostaje en terminales cubanas

La falta de combustible no implica el cierre de los aeropuertos ni la cancelación automática de las rutas internacionales. Las aerolíneas tienen la posibilidad de modificar su planificación para transportar combustible suficiente desde el punto de partida o realizar una escala técnica en otro país antes de iniciar el regreso.

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Varios coches pasan frente al Aeropuerto Internacional José Martí mientras Cuba advierte a las aerolíneas internacionales que el combustible para aviones ya no estará disponible en la isla. La Habana, Cuba, 9 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

La Empresa Cubana de Navegación Aérea (ECNA) emitió el 30 de octubre los avisos NOTAM A3875/26 a A3884/26, que advierten sobre la indisponibilidad de Jet A-1 en diez terminales. La restricción estará vigente hasta las 23:00 del 30 de noviembre en horario local, equivalente a las 04:00 UTC del día siguiente.

Los documentos incluyen la expresión técnica “JET A1 FUEL NOT AVBL”, que indica que el combustible de aviación no está disponible. Se trata de una extensión de una situación que ya había sido registrada durante 2026 y que, en octubre, tenía vigencia hasta el 1 de noviembre.

Las compañías deberán volar hacia Cuba sin depender del abastecimiento local de combustible. En las rutas de menor distancia, como las procedentes de Estados Unidos, México y el Caribe, algunas aeronaves pueden cargar en origen el volumen necesario para completar el trayecto de ida y vuelta. Esa alternativa depende del modelo del avión, el peso transportado, las condiciones meteorológicas y la distancia total.

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Para los trayectos de larga distancia, las aerolíneas pueden necesitar paradas técnicas fuera de Cuba. Esas escalas permiten recargar combustible antes del vuelo de retorno, aunque también elevan los costos operativos y pueden afectar la capacidad para transportar pasajeros o carga.

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana suspenderá por completo sus operaciones la noche del 21 de septiembre en Cuba. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional José Martí)

Sin explicación pública sobre el esquema de abastecimiento

Conviasa no detalló públicamente cuál será el esquema de aprovisionamiento para los vuelos que volverán a enlazar Caracas con La Habana. La publicación de 14ymedio indicó que, en operaciones similares, compañías como Copa Airlines han cargado combustible adicional en Panamá para evitar el repostaje en territorio cubano.

Las aerolíneas estadounidenses que sostienen rutas hacia la isla también han utilizado mecanismos similares. American Airlines conserva conexiones desde Miami a varias ciudades cubanas, mientras Southwest mantiene sus vuelos entre Tampa y La Habana. La posibilidad de llevar más combustible, sin embargo, obliga a limitar parte de la capacidad comercial de las aeronaves.

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Conviasa ya había ajustado sus vuelos por la escasez de combustible en Cuba. En febrero, la compañía reprogramó las conexiones entre Caracas, La Habana y Managua entre el 10 y el 19 de ese mes. En esa oportunidad, vinculó la modificación de las operaciones con un aviso aeronáutico cubano y con requisitos migratorios de Nicaragua.

La ruta Caracas-La Habana también tiene relevancia para viajeros cubanos que utilizan Venezuela como punto de compra de mercancías destinadas a la reventa en la isla. Entre los productos buscados figuran artículos de ferretería y paneles solares, de acuerdo con el medio cubano.

La terminal cubana tendrá una clausura de media hora, recorte en una vía de circulación y ayudas para aterrizar fuera de servicio, con impacto potencial en la programación de las aerolíneas. (Imagen de cortesía)

Cancelaciones y escalas técnicas por la crisis de suministro

El problema de suministro también alteró las operaciones de otras compañías internacionales. Air China, que mantiene la conexión Beijing-Madrid-La Habana, acumuló cancelaciones durante octubre y recurrió a Nassau, Bahamas, para repostar en el regreso desde Cuba.

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Iberia mantendrá suspendida su ruta directa entre Madrid y La Habana hasta finales de junio de 2027, según informó 14ymedio, mientras Air Europa continúa con sus vuelos desde España, aunque realiza una escala técnica en Punta Cana, República Dominicana, antes de volver a Madrid.

Delta eliminó en junio su servicio entre Atlanta y La Habana y redujo sus frecuencias desde Miami. La aerolínea pidió además dejar sin utilizar una parte de sus permisos de vuelo para la temporada de invierno, comprendida entre el 25 de octubre de 2026 y el 27 de marzo de 2027, tras alegar que las condiciones del mercado no habían mejorado.

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La gente observa la puesta de sol desde el Malecón durante un apagón en La Habana, el lunes 16 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Las restricciones coinciden con una caída del turismo internacional. En septiembre, Cuba recibió 27,354 visitantes extranjeros, la cifra más baja para ese mes fuera de los años de la pandemia, según los datos citados por 14ymedio.

El regreso de Conviasa se producirá, así, en un escenario de menor conectividad aérea y de dependencia de soluciones operativas externas para mantener los vuelos hacia Cuba.