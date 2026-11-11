Cuba

El G7 reclama reformas políticas y económicas en Cuba y exige liberar a los detenidos arbitrariamente

Los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá pidieron cambios concretos para promover prosperidad, derechos humanos y las aspiraciones de la población de la isla

Los ministros de Exteriores del G7 reclamaron reformas políticas y económicas en Cuba tras su reunión en París. (REUTERS/Norlys Perez/File Photo)
Los ministros de Exteriores del G7 reclamaron reformas políticas y económicas en Cuba tras su reunión en París. (REUTERS/Norlys Perez/File Photo)
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Los ministros de Exteriores del G7 reclamaron reformas en Cuba y la liberación de las personas detenidas arbitrariamente, según la declaración divulgada tras una reunión de dos días en París.

El bloque expresó también su inquietud por la crisis económica y las necesidades humanitarias de la población cubana, de acuerdo con la información difundida por EFE.

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El G7 pidió reformas políticas y económicas en Cuba

El Grupo de los Siete está formado por Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Los representantes de esos países solicitaron a las autoridades cubanas “importantes reformas políticas y económicas concretas”.

El pedido estuvo dirigido, en particular, a la democratización del país. La declaración señaló que esos cambios deberían promover la prosperidad, el respeto de los derechos humanos y la realización de las aspiraciones legítimas del pueblo cubano.

Los ministros reclamaron además la liberación de “todas las personas detenidas arbitrariamente”. Ese planteo formó parte del apartado que el documento dedicó a Cuba.

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El texto pidió la adopción de “medidas concretas” en favor de una gobernanza democrática multipartidista. También incluyó referencias a la libertad de prensa y a las libertades de expresión y asociación.

Los cancilleres llamaron a entablar un diálogo constructivo e inclusivo para superar la crisis social e institucional cubana. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
Los cancilleres llamaron a entablar un diálogo constructivo e inclusivo para superar la crisis social e institucional cubana. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La declaración vinculó estos puntos con la situación política, económica y social de la isla. El G7 planteó que las reformas deberían contemplar tanto aspectos institucionales como las condiciones de vida de la población.

Los jefes de la diplomacia del grupo hicieron, a la vez, un llamamiento a impulsar “un diálogo constructivo e inclusivo”. El objetivo expresado fue encontrar una salida a la crisis.

La declaración del G7 reunió los planteos de los siete países sobre distintos asuntos de la agenda internacional. En el caso de Cuba, el documento abordó las reformas, las libertades públicas, las detenciones arbitrarias y la asistencia humanitaria.

La declaración incluyó referencias a la ayuda humanitaria y a otros países americanos

Los ministros destacaron la importancia de reforzar los mecanismos de envío de ayuda humanitaria a través del país. El texto señaló que esa asistencia puede contribuir al bienestar del pueblo cubano.

La referencia a la ayuda humanitaria apareció en el mismo apartado en el que el G7 manifestó su preocupación por las necesidades de la población. El bloque relacionó esa situación con la profunda crisis económica mencionada en la declaración.

EFE informó que el documento final tuvo cerca de una docena de páginas y estuvo dedicado a diferentes crisis internacionales. Los conflictos en Ucrania y Oriente Medio ocuparon una parte prioritaria de ese pronunciamiento.

Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país
El documento conjunto subrayó la urgencia de fortalecer los canales de ayuda humanitaria ante el deterioro de la economía en Cuba. (Infobae Cuba/Martí Noticias)

El apartado dedicado a Cuba estuvo compuesto por dos párrafos. Después de ese segmento, la declaración incorporó otros tres párrafos referidos a Venezuela.

Haití fue el tercer país americano con un apéndice específico dentro del documento. El texto le dedicó una extensión mayor que a Cuba y Venezuela.

La posición común del G7 sobre Cuba se conoció al cierre de la reunión celebrada en París. Los ministros incluyeron sus demandas dentro de una declaración conjunta que abordó conflictos y situaciones de crisis en distintas regiones.

El comunicado reunió las preocupaciones del bloque sobre la isla en torno a la situación económica, las necesidades humanitarias y la necesidad de reformas políticas y económicas. También incorporó el pedido de libertad para las personas detenidas arbitrariamente y el llamado al diálogo.

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