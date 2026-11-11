La crisis cubana redibuja el mapa turístico del Caribe y abre paso a Venezuela como destino de recambio

World2Fly inaugurará el 1 de junio de 2027 una conexión chárter semanal entre Lisboa e Isla Margarita. EFE/ Ernesto Mastrascusa

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La aerolínea española World2Fly inaugurará el 1 de junio de 2027 una conexión entre Lisboa e Isla Margarita, en Venezuela, para recuperar parte de la oferta vacacional que perdió en Cuba tras suspender sus vuelos por la crisis de combustible de aviación que afecta a la Isla, informó DDC.

Venezuela recibió 419,872 pasajeros extranjeros por vía aérea entre enero y julio de 2026, de acuerdo con el Ministerio de Turismo venezolano. La cifra se inserta en una estrategia para reactivar la llegada de visitantes internacionales mediante promoción exterior, nuevas conexiones aéreas y vuelos chárter desde Europa.

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La nueva ruta será un vuelo chárter semanal de 355 plazas, con salida los martes desde la capital portuguesa y operaciones previstas, al menos, hasta mediados de septiembre. World2Fly eligió Isla Margarita como destino para el verano de 2027, según el medio especializado Hosteltur.

Isla Margarita, reemplazo de Varadero en la oferta desde Portugal

Los paquetes vacacionales serán comercializados por Newblue, la turoperadora del grupo World2Meet, desde 1,490 euros por persona. La propuesta se concentra en hoteles de cuatro y cinco estrellas con modalidad todo incluido.

Iberia suspendió sus conexiones aéreas con Cuba y prevé sostener esa decisión hasta julio de 2027. (Imagen de cortesía)

La web portuguesa de Newblue ya incorpora Isla Margarita entre sus novedades para el verano de 2027. Su catálogo también mantiene operaciones hacia Jamaica, México, Punta Cana y Bayahíbe, las dos últimas ciudades ubicadas en República Dominicana.

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El destino venezolano reemplaza a Varadero, que integraba la oferta para el verano de 2026 antes de que la crisis cubana provocara la cancelación de esa ruta. El grupo reforzó entonces República Dominicana con una frecuencia adicional a Punta Cana.

World2Fly eliminó en mayo su conexión entre Madrid y La Habana. Iberia también suspendió sus vuelos a Cuba y prevé mantener esa decisión, al menos, hasta julio de 2027.

La salida de Cuba de los itinerarios caribeños también llevó a Soltour a reforzar las reservas hacia República Dominicana y Jamaica. El consejero delegado de la empresa, Mateo Ramón, dijo a Hosteltur que el grupo estaba “trasladando viajeros hacia ambos destinos caribeños, con una respuesta positiva de la demanda”.

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World2Fly pertenece a la hotelera Iberostar, que además cerró los hoteles que administraba en Cuba. La compañía se incorporó así a los operadores que reformularon sus productos para el Caribe ante la caída de la Isla como destino vacacional.

La ministra Daniella Cabello evaluó con Sunwing Vacation Group el retorno de los visitantes de Canadá a Isla Margarita. (Imagen de cortesía)

Vuelos chárter y mayor capacidad hacia Porlamar

El Ministerio de Turismo venezolano anunció en septiembre de 2026 un programa de vuelos chárter para la temporada 2026-2027, con una previsión de 55 conexiones desde Polonia y Argentina. Todos los vuelos tendrían como destino directo el Aeropuerto de Porlamar, en Isla Margarita.

Ese mismo mes, Caracas informó que contaba con 129 frecuencias internacionales semanales operadas por 11 aerolíneas internacionales y ocho nacionales. También comunicó un plan de contingencia para elevar la capacidad hasta 220 frecuencias por semana.

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El 15 de septiembre, la ministra del sector, Daniella Cabello, se reunió con representantes de Sunwing Vacation Group y SunSol Hoteles para estudiar el regreso de Margarita a los circuitos turísticos de Canadá, país que durante años fue el principal mercado emisor de visitantes hacia Cuba.