Cuba

La dictadura cubana fuerza la salida del gobernador de Camagüey por supuestos “errores” bajo total opacidad

Jorge Enrique Sutil Sarabia dejó el cargo tras admitir faltas incompatibles con sus responsabilidades. La nota oficial no precisó si hay investigaciones en curso ni qué circunstancias desencadenaron su dimisión

Fachada roja con arcos del Gobierno Provincial de Camagüey y un retrato circular superpuesto de un hombre vestido con saco y camisa.
La fachada del Gobierno Provincial de Camagüey integra una composición visual que incluye el retrato de un hombre en la esquina superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El gobernador de Camagüey, Jorge Enrique Sutil Sarabia, dejó el cargo después de reconocer “errores cometidos en el desempeño de sus funciones” que, según el comunicado oficial, resultaban incompatibles con sus responsabilidades. El Gobierno cubano aceptó la renuncia sin precisar la naturaleza de esas faltas ni si el caso derivó en investigaciones administrativas o penales.

La decisión fue divulgada el martes 10 de noviembre por Cubadebate, portal oficial que reprodujo una nota atribuida a la plataforma Soberanía. El texto indicó que el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aprobó la solicitud presentada por Sutil Sarabia y comunicó la medida al Consejo Provincial de Camagüey.

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El escueto pronunciamiento tampoco aportó datos sobre las circunstancias que precedieron a la salida del funcionario, posibles medidas adicionales contra él o la eventual participación de otros integrantes de la estructura provincial.

Yennis León Mayedo quedó al frente de la provincia de forma temporal

Díaz-Canel dispuso que Yennis León Mayedo, hasta ahora vicegobernador de Camagüey, asuma de manera provisional las funciones de gobernador. Permanecerá en el puesto hasta que las autoridades elijan a un nuevo titular.

Anuncio oficial de la renuncia.
Anuncio oficial de la renuncia.

El comunicado señaló que los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular recibirían la notificación de la decisión por medio de los presidentes de esos órganos. No informó una fecha para la elección que definirá al próximo gobernador.

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Sutil Sarabia había llegado a la gobernación en junio de 2023. Los delegados municipales lo eligieron el 28 de mayo de ese año, tras una propuesta de Díaz-Canel. En aquel proceso, León Mayedo resultó electo vicegobernador, cargo desde el cual pasó a encabezar provisionalmente la administración provincial.

Una gestión atravesada por problemas de producción y servicios

La dimisión ocurre después de una etapa en la que el propio Sutil Sarabia reconoció dificultades en sectores centrales para la vida cotidiana y la economía de la provincia, entre ellos la producción azucarera, los apagones, el abastecimiento de alimentos, el transporte y los servicios públicos.

En junio de 2025, el entonces gobernador admitió insatisfacción con el desempeño de la gestión provincial y con los resultados de la zafra. Según reportes difundidos entonces, Camagüey produjo cerca de 4.000 toneladas de azúcar, una cifra que equivalía al 17% de las 23.500 toneladas previstas inicialmente.

Infografía sobre la renuncia del gobernador de Camagüey con el dato del 17%, la ilustración de un edificio oficial y seis recuadros con íconos.
Una infografía resume los factores de la renuncia de Jorge Enrique Sutil Sarabia en Camagüey, Cuba, donde la producción azucarera alcanzó solo el 17% del plan previsto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reporte posterior de Radio Cadena Agramonte, emisora oficial, ubicó la producción de esa campaña en 4.631 toneladas, cerca del 20% del plan. Más allá de la diferencia entre ambas cifras, los datos reflejaron el incumplimiento de la meta en una actividad con impacto en el abastecimiento de la canasta regulada y en la economía de comunidades vinculadas al sector.

La crisis del agua también marcó los últimos meses de su mandato

En los últimos meses, el gobernador participó junto con el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Camagüey, Walter Simón Noris, en recorridos por obras de reparación del sistema de abasto de agua de la ciudad.

Una avería de gran magnitud dejó bajo restricciones a una parte de la población y expuso otro de los problemas recurrentes de los servicios públicos en el territorio. Las autoridades locales informaron sobre labores técnicas para restablecer el suministro, aunque no asociaron oficialmente ese episodio con la renuncia conocida este martes.

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