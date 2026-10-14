Cuba

Denuncian agresión contra el rapero cubano Maykel Osorbo en la cárcel de Guanajay

El preso político habría sido sometido por varios guardias para que le cortaran el cabello durante un operativo en la cárcel de Guanajay, según una denuncia difundida por la activista Anamely Ramos

Pintura al óleo de un hombre con torso desnudo sosteniendo una gran tela azul y blanca con los brazos levantados.
Maykel Castillo Pérez fue esposado y rapado contra su voluntad durante una requisa en la prisión de Guanajay. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El rapero y preso político cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, fue esposado y rapado contra su voluntad durante una requisa en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, según una denuncia difundida el 12 de octubre en Facebook.

El hecho habría ocurrido el viernes 9 de octubre en el área conocida como “la incrementada”, donde el artista permanece recluido desde julio.

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La activista Anamely Ramos divulgó el testimonio y sostuvo que el operativo involucró a más de 30 agentes de una brigada especial, además de autoridades de la cárcel, funcionarios del sistema de Cárceles y Prisiones de la provincia y miembros de la Seguridad del Estado.

Según el relato, la inspección derivó en un episodio de violencia contra varios internos. “No se trató de una requisa regular”, afirmó Ramos, quien indicó que las autoridades del régimen esposaron a varios presos, entre ellos al músico.

La denuncia señala que los guardias sujetaron a Osorbo entre varios agentes para cortarle el cabello. “Lo obligaron a pelarse aguantándolo entre varios guardias”, escribió Ramos. La activista afirmó que no cuenta con información completa sobre las circunstancias que rodearon el incidente ni sobre el estado físico del artista después del procedimiento.

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El artista permanece privado de la libertad en Cuba a pesar de contar con un parole humanitario aprobado por Estados Unidos. (Cortesía: Redes sociales)
El artista permanece privado de la libertad en Cuba a pesar de contar con un parole humanitario aprobado por Estados Unidos. (Cortesía: Redes sociales)

La denuncia alertó sobre restricciones de comunicación en el penal

Ramos también advirtió que el sector de la prisión donde está alojado Maykel Osorbo enfrenta problemas de comunicación desde hace meses. De acuerdo con la publicación, solo uno de los teléfonos del área estaría operativo de forma intermitente, una situación que dificulta el contacto de los internos con sus familiares.

La activista vinculó esas limitaciones con la falta de información sobre la situación cotidiana del rapero dentro del penal. “Saber las cosas desde allá es más difícil ahora”, señaló, al referirse a las dificultades que enfrentan los allegados para conocer detalles sobre lo que ocurre en Guanajay.

En su mensaje, Ramos insistió en que Castillo Pérez permanece en esa cárcel y rechazó versiones que podrían generar confusión sobre su ubicación. También recordó que el artista cuenta con un parole humanitario aprobado por Estados Unidos, aunque continúa privado de libertad en Cuba.

Maykel está en Guanajay, en el área conocida como la incrementada”, afirmó. “La Seguridad del Estado y por tanto el régimen cubano no quiere dejarlo salir, ni de Cuba ni de la cárcel”, agregó.

El texto difundido incluyó además un mensaje que, según Ramos, el propio músico logró hacer llegar desde el penal. En esa comunicación, el rapero cuestionó a una persona a la que llamó “Pecesito blanco” y pidió que no interfiriera en su “tranquilidad espiritual”.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión registró el uso de la fuerza contra el músico bajo el indicador de agresiones físicas. (Cortesía: Redes sociales)
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión registró el uso de la fuerza contra el músico bajo el indicador de agresiones físicas. (Cortesía: Redes sociales)

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión registró el caso como una agresión física

El pasado 10 de julio, Castillo Pérez fue trasladado sin aviso previo desde la prisión Kilo 8, en Pinar del Río, hasta Guanajay, según documentó el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), organismo vinculado al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Días después de ese traslado se conoció que el rapero tenía aprobado un parole humanitario estadounidense. A pesar de esa autorización migratoria, el artista sigue encarcelado.

El OCLE incorporó la nueva denuncia bajo el indicador de “agresiones físicas”, a partir del presunto uso de la fuerza contra Osorbo durante el operativo penitenciario del 9 de octubre.

El ICLEP exigió a las autoridades cubanas que esclarezcan lo ocurrido, garanticen la integridad física del músico, eviten nuevos episodios de violencia y aseguren su comunicación con familiares y personas cercanas.

Maykel Osorbo, uno de los referentes del Movimiento San Isidro, cumple una condena en Cuba tras ser detenido en mayo de 2021. Organizaciones de derechos humanos y activistas opositores han reclamado en reiteradas ocasiones su liberación. Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia y ha denunciado anteriormente amenazas contra su integridad física.

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