Cuba

Qué factores empujan a uno de cada cuatro trabajadores cubanos hacia la economía informal sin garantías laborales

El deterioro salarial, las plazas públicas mal pagadas y las carencias cotidianas dibujan un escenario donde amplios grupos pierden protección social, estabilidad e integridad física durante jornadas precarias prolongadas persistentes

Ropa y otros artículos expuestos para la venta mientras la gente camina por una acera, en medio de un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos que ha contribuido a la escasez de combustible y a prolongados cortes de electricidad, mientras el presidente estadounidense Donald Trump afirmaba que su administración buscaba un cambio fundamental en la situación en Cuba, en La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
Ropa y otros artículos expuestos para la venta mientras la gente camina por una acera, en medio de un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos que ha contribuido a la escasez de combustible y a prolongados cortes de electricidad, mientras el presidente estadounidense Donald Trump afirmaba que su administración buscaba un cambio fundamental en la situación en Cuba, en La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
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Uno de cada cuatro trabajadores cubanos —el 25% de la fuerza laboral— carece de garantías laborales dentro de la economía informal en Cuba, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación citados por 14ymedio, que tomó el reporte de IPS Cuba. El fenómeno se extiende en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios, vacantes estatales con baja remuneración y deterioro de sectores que antes concentraban empleo.

La proporción corresponde a trabajadores integrados en gran medida al sector privado, sin acceso pleno a derechos como seguridad social, ingresos estables, condiciones seguras de trabajo y mecanismos de diálogo laboral.

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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo decente se define como una actividad que respeta los derechos laborales fundamentales, garantiza una remuneración justa, evita la discriminación y ofrece protección social. La situación coincide con la conmemoración del Día Mundial del Trabajo Decente, que se celebra cada 7 de octubre.

Un hombre fuma un cigarro mientras ofrece frutas y otros productos a la venta, en medio de la profunda crisis que atraviesa la economía estatal cubana tras el endurecimiento de las sanciones y el corte del suministro petrolero por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, en Alamar, Cuba, el 23 de mayo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Un hombre fuma un cigarro mientras ofrece frutas y otros productos a la venta, en medio de la profunda crisis que atraviesa la economía estatal cubana tras el endurecimiento de las sanciones y el corte del suministro petrolero por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, en Alamar, Cuba, el 23 de mayo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

La tasa de ocupación cubana, por debajo del promedio regional

La Encuesta Nacional de Ocupación situó en 49.1% la proporción de personas en edad laboral que tenían empleo en Cuba en 2024. El registro quedó por debajo del promedio de 58.9% calculado por la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe.

Las últimas cifras de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información indican que el país cerró 2025 con 5.606.541 personas en edad laboral, dentro de una población total estimada en 9.4 millones de habitantes.

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El empleo estatal conserva un peso central en la economía, pero la depreciación del salario en pesos cubanos redujo su capacidad de atraer y retener a trabajadores calificados. El informe menciona que el salario medio estatal equivale a menos de USD 10, mientras la inflación prevista para 2026 se ubica en 25%.

El Centro de Estudios de la Economía Cubana estimó que los precios acumularon un incremento cercano al 20% en el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025. Ese escenario afecta el valor de jubilaciones, salarios y otras prestaciones sociales.

Jubilados y jóvenes buscan ingresos fuera del empleo formal

Ilustración en acuarela de una mujer mayor que recibe billetes en un mostrador con la inscripción Pensiones y Jubilaciones.
Una mujer de la tercera edad recibe el pago de su pensión ante la ventanilla de una oficina estatal en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El portal 14ymedio relata la historia de Magalys, una excontable de 63 años, que vende café y cigarrillos frente al Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, en La Habana. Ella recibe una jubilación de 5,000 pesos cubanos, un monto equivalente a unos USD 6 según las distintas cotizaciones vigentes en la isla.

“Aunque cobre una jubilación, tengo que salir a luchar, porque el dinero no alcanza”, afirmó la mujer. Explicó que podría volver a su antiguo puesto en el Estado, pero considera que esa alternativa no compensa las exigencias del trabajo, los traslados y los problemas cotidianos de transporte, apagones y escasez de agua.

La informalidad también aparece como alternativa para jóvenes con dificultades para conseguir empleo. Un universitario de 23 años de una zona rural de Artemisa relató que, tras el cierre de su universidad en febrero y el paso a la modalidad digital, buscó trabajo en una escuela primaria y en el campo, aunque descartó ambas opciones por los bajos salarios, de acuerdo a la publicación.

El joven comenzó a realizar traslados cortos con una moto eléctrica para personas conocidas. “En el campo se trabaja mucho y pagan muy poco”, dijo en declaraciones recogidas por IPS Cuba.

Un hombre pasa en un bicitaxi junto a unos coches antiguos aparcados que suelen utilizarse para el transporte público, mientras Cuba abre con cautela su sector energético a la inversión privada, desde que Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero contra el Gobierno de la isla, aunque autorizó a las empresas estadounidenses a exportar combustible a empresas privadas, en La Habana, Cuba, el 21 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Un hombre pasa en un bicitaxi junto a unos coches antiguos aparcados que suelen utilizarse para el transporte público, mientras Cuba abre con cautela su sector energético a la inversión privada, desde que Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero contra el Gobierno de la isla, aunque autorizó a las empresas estadounidenses a exportar combustible a empresas privadas, en La Habana, Cuba, el 21 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Las mipymes suman puestos, pero persisten las vacantes estatales

La expansión de las micro, pequeñas y medianas empresas aparece como una de las vías para ampliar el empleo formal. El reporte señala que hay más de 16,100 mipymes aprobadas, que se incorporaron a un sector privado que ya reunía 1.3 millones de trabajadores en 2024.

Aun así, el régimen mantiene un número elevado de vacantes. La economista Ileana Díaz, del Centro de Estudios de la Economía Cubana, sostuvo que los bajos salarios impulsan a parte de los profesionales hacia el sector privado o hacia actividades sin registro formal.

Ana Fundora, graduada de Historia en la Universidad de La Habana -citada por 14ymedio- resumió esa tensión al señalar que espera concluir su servicio social obligatorio y luego encontrar una ocupación que le permita obtener mayores ingresos sin abandonar su vocación.

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