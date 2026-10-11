Cuba

Muere el activista y escritor cubano Leo Fernández Cruz tras ser atropellado en La Habana

Las publicaciones resaltaron la sensibilidad artística, las posturas críticas y el compromiso cívico del poeta, mientras personas cercanas recordaron su deseo de conocer una nación libre que anhelaba desde hacía años

El activista cubano Leo Fernández Cruz falleció a los 45 años en La Habana tras sufrir un atropello. (Foto: redes sociales)
El activista cubano Leo Fernández Cruz falleció a los 45 años en La Habana tras sufrir un atropello. (Foto: redes sociales)
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El activista cubano Leo Fernández Cruz falleció tras ser atropellado por un camión en Vía Blanca, frente a la refinería Ñico López, en La Habana. Fernández Cruz tenía 45 años y residía en Guanabacoa.

Hasta el momento, no se conocen más datos públicos sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente ni sobre eventuales responsabilidades.

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La muerte de Fernández Cruz motivó mensajes de pesar de amigos, escritores y personas vinculadas con el activismo cívico. Esas publicaciones recordaron su producción literaria, sus posturas críticas frente al gobierno cubano y sus vínculos con integrantes de la oposición y de la sociedad civil independiente.

El activista también había expresado preocupación por la situación de personas encarceladas por motivos políticos en Cuba. En junio visitó el Combinado del Este y trasladó denuncias de detenidos durante las protestas del 11 de julio de 2021, quienes le describieron dificultades relacionadas con la alimentación, los colchones y el trabajo bajo el sol, según Cibercuba.

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Amigos y personas vinculadas al activismo expresaron su pesar

El historiador del arte, director de cine y periodista independiente Boris González Arenas compartió una fotografía en la que aparecía junto a Fernández Cruz y otros amigos. “Leo Fernández Cruz, amigo, descansa en paz. Un abrazo”, escribió al despedirlo.

Integrantes de la sociedad civil e independiente expresaron su pesar por la muerte de Fernández Cruz. (Foto: redes sociales)
Integrantes de la sociedad civil e independiente expresaron su pesar por la muerte de Fernández Cruz. (Foto: redes sociales)

Ricardo López Drago manifestó su dolor por la muerte de Fernández Cruz, a quien consideraba un amigo cercano. “No tengo palabras que describan el dolor que siento”, afirmó, antes de incluir una cita de José Martí sobre el dolor que provoca perder a un amigo.

Juan Carlos Suárez Pena lo recordó por su amistad, su sensibilidad artística y sus posiciones políticas. “Coño Leo...te voy a extrañar. Si alguien merecía ver a Cuba Libre...eras tú”, expresó en un mensaje difundido tras conocerse la noticia.

Many López señaló que su recuerdo seguiría vinculado a la lucha, la dignidad y el afecto por sus seres cercanos. La periodista Luz Escobar, que lo conocía desde la adolescencia, lo definió como “un friki hasta el final y un disidente incorregible que nunca agachó la cabeza”.

Lara Crofs, activista y amiga cercana, destacó sus facetas de poeta y musicólogo. “Leo era un alma libre”, escribió, y agregó que decía lo que pensaba “a camisón quitao, sin pedir permiso ni disculpas”.

Crofs afirmó que fue testigo del acoso que, de acuerdo con su testimonio, Fernández Cruz padeció durante años por parte de la Seguridad del Estado cubana. Su esposa, Annalie López, también compartió mensajes de afecto y referencias a la aspiración de vivir en una Cuba libre.

Raspadura fue mencionada entre los recuerdos de su trayectoria artística

La productora cubana Dayana Prieto, residente en España, lamentó no haber adquirido todavía Raspadura, el libro de Fernández Cruz. También expresó que le quedó pendiente cumplir su promesa de publicar un último poemario del activista.

El activista denunció la situación de los manifestantes del 11 de julio detenidos en el Combinado del Este. (Foto: redes sociales)
El activista denunció la situación de los manifestantes del 11 de julio detenidos en el Combinado del Este. (Foto: redes sociales)

“Tengo una lista de cosas pendientes y me aterra cada vez que se me hace tarde para algunas de ellas”, escribió Prieto. En otra parte de su mensaje, añadió: “Luz para Leonardo y para todos los que partieron con la esperanza de ver y vivir en una Cuba libre”, de acuerdo a datos recopilados por Cibercuba.

Varios allegados evocaron esa aspiración al referirse a su vida pública. Las despedidas también incluyeron referencias a su relación con la literatura, la música y el activismo, ámbitos en los que mantuvo vínculos personales y profesionales.

La obra Raspadura fue uno de los elementos mencionados por quienes lo recordaron. El libro quedó asociado a su producción artística junto con las intervenciones y denuncias que realizó en el espacio público.

En junio, Fernández Cruz visitó el Combinado del Este y relató las condiciones que varios detenidos durante las protestas del 11 de julio de 2021 le describieron dentro de la prisión. Ese testimonio fue difundido por la profesora y activista Alina Bárbara López Hernández.

Los reclusos le hablaron de mala alimentación, chinches en los colchones y labores bajo el sol. Esas denuncias se incorporaban a las preocupaciones que Fernández Cruz había manifestado sobre la situación de los presos políticos cubanos.

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