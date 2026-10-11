Cuba

La crisis eléctrica en Cuba que acumula ocho apagones totales en 2026 y las soluciones improvisadas que surgieron en cada rincón del país

Paneles solares financiados por vecinos, hornos convertidos en fraguas de leña y tiendas de fogones para apagones: las respuestas que encontraron comunidades y empresas estatales ante un déficit que supera los 2,000 megavatios

Varias personas se iluminan con sus teléfonos mientras juegan al dominó, al tiempo que arde en una calle de La Habana, Cuba, una hoguera provocada por los vecinos que protestaban contra los prolongados cortes de luz. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Varias personas se iluminan con sus teléfonos mientras juegan al dominó, al tiempo que arde en una calle de La Habana, Cuba, una hoguera provocada por los vecinos que protestaban contra los prolongados cortes de luz. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Guardar

Energía solar en un estadio de béisbol, fogones a leña en una panadería estatal y un vecindario que reunió sus propios ahorros para pagar paneles: Cuba exhibe un mosaico de respuestas improvisadas ante una crisis eléctrica que no cede. Así lo documentó 14ymedio, medio de comunicación independiente con sede en Madrid.

La comunidad de Zaza del Medio, en Sancti Spíritus, tuvo que juntar USD 10,000 entre sus vecinos para comprar los paneles solares de la radiobase de Etecsa que les da cobertura telefónica. Nadie se los regaló.

PUBLICIDAD

El estadio de los Leopardos se prepara con energía solar

El estadio de béisbol Augusto César Sandino, sede de los Leopardos de Villa Clara, comenzó a montar paneles solares para garantizar su suministro eléctrico. La instalación depende del Instituto Nacional de Deportes (Inder).

El recinto recibirá el 14 de octubre la subserie entre los Leopardos y los Cocodrilos de Matanzas, de cara a la Serie Nacional de Béisbol. El partido está programado para las dos de la tarde, no por la noche, como especularon algunos usuarios en la publicación oficial que anunció las obras.

Montaje de paneles solares en el estadio Augusto César Sandino, en Villa Clara. / Mariela Fonseca, Directora Provincial de Deportes, retomada de 14 y medio.
Montaje de paneles solares en el estadio Augusto César Sandino, en Villa Clara. / Mariela Fonseca, Directora Provincial de Deportes, retomada de 14 y medio.

Varios de esos comentarios cuestionaron que se destinaran recursos al deporte en lugar de la salud o los servicios básicos, según consignó 14ymedio. El reclamo no es nuevo en ese estadio: en marzo, el entrenador Fernando Carvajal Iglesias fue destituido después de criticar a dirigentes del Gobierno por el deterioro de las instalaciones deportivas de la provincia, de acuerdo con la denuncia que presentó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep).

PUBLICIDAD

Un funcionario del Inder respondió a ese organismo que Carvajal había incumplido el código de ética que firman los entrenadores, el cual los compromete a respetar los principios revolucionarios.

Una panadería cambia el diésel por marabú

En San Cristóbal, Artemisa, la panadería estatal de la comunidad José Martí encontró su propia salida a la falta de combustible. Sus trabajadores retiraron el quemador original y construyeron una fragua que genera vapor fuera del horno y lo conduce hacia el interior mediante un ventilador.

El sistema funciona con marabú en lugar de diésel. La administradora del centro, Damarys Trujillo Hernández, explicó a El Artemiseño que el diseño surgió tras varias pruebas.

La panadería de la comunidad José Martí, en San Cristóbal, Artemisa, diseñó su propia solución para para sustituir el diésel por marabú. / El Artemiseño, retomada de 14 y medio.
La panadería de la comunidad José Martí, en San Cristóbal, Artemisa, diseñó su propia solución para para sustituir el diésel por marabú. / El Artemiseño, retomada de 14 y medio.

“La idea era crear una fragua, que pudiéramos trabajar con ella usando la leña, pero mantener la estructura original del horno, para retomar su uso cuando las condiciones mejoren respecto al combustible”, relató Trujillo al citado medio.

La falta de harina y azúcar limita también la producción de pan. Para atenuarlo, la panadería se alió con un cuentapropista y evalúa sumar una mipyme. “Ahora nos estamos asociando con un cuentapropista y pudiera ser que con una mipyme, para tener más posibilidades de materias primas que nos permitan producir más”, agregó Trujillo.

Villa Clara también vende soluciones para cocinar sin electricidad

La Empresa Agroforestal de Villa Clara abrió en Santa Clara La Casa del Forestal, que el anuncio oficial describe como “la primera tienda de su tipo en Cuba”. El local ofrece fogones que usan aserrín y raíces de pino para facilitar el encendido del carbón, pensados para la cocción de alimentos durante los apagones.

Esta tienda se suma a la expansión de sistemas fotovoltaicos en instalaciones estatales que los medios oficiales presentan como parte de la “transición energética”, el mismo concepto que repitió Etecsa al instalar paneles en sus radiobases durante los últimos meses.

La vida diaria en Cuba
Un policía intenta apagar un incendio provocado por residentes que protestaban contra los prolongados cortes de electricidad en una calle de La Habana, Cuba, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

El Gobierno exhibe cifras, pero los apagones continúan

El primer ministro Manuel Marrero informó en julio que ya se habían instalado 4.292 sistemas fotovoltaicos en todo el país mediante proyectos estatales. El presidente Miguel Díaz-Canel añadió el 24 de septiembre que el 25% de las radiobases de Etecsa contaba ya con paneles solares.

Esas cifras oficiales contrastan, sin embargo, con la magnitud del problema que enfrenta la red eléctrica cubana. Según informes recientes, el Sistema Eléctrico Nacional acumuló ocho colapsos totales en lo que va de 2026, el último el 18 de septiembre, con un restablecimiento que tomó alrededor de 32 horas.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció que la Unión Eléctrica gestiona ya 144 parques solares fotovoltaicos y avanza hacia unos 300 puntos de generación, aunque admitió dificultades para conseguir financiamiento. El propio Díaz-Canel insistió en que “todavía no nos hemos dado cuenta de la transición energética que estamos protagonizando”, según difundió Canal Caribe, canal de televisión estatal cubano.

Cuba convirtió contenedores marítimos en centros de carga y cocina comunitaria en Guantánamo para enfrentar los apagones prolongados. REUTERS/Claudia Daut (CUBA)
Cuba convirtió contenedores marítimos en centros de carga y cocina comunitaria en Guantánamo para enfrentar los apagones prolongados. REUTERS/Claudia Daut (CUBA)

La energía renovable representa hoy el 10% de la electricidad generada en la isla, frente al 3% de 2024, con el respaldo de China y una meta oficial de alcanzar el 30% para 2030. El déficit de generación supera los 2.000 megavatios en numerosos días, una brecha que los parques solares todavía no logran cerrar.

Mientras las autoridades celebran los avances fotovoltaicos en estadios, radiobases y tiendas especializadas, panaderías como la de San Cristóbal siguen resolviendo con leña y alianzas improvisadas la falta de combustible que persiste en el día a día.

Temas Relacionados

CubaEnergía solarCrisis energéticacrisisrégimen cubano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Atrapar la realidad, perder la libertad: Lo que ocurre cuando un creador extranjero graba la realidad de Cuba

El Ministerio del Interior somete a prolongados interrogatorios a visitantes que documentan la cotidianidad de la isla, marcando una brecha frente a las severas condenas judiciales aplicadas a los realizadores locales

Atrapar la realidad, perder la libertad: Lo que ocurre cuando un creador extranjero graba la realidad de Cuba

El químico que devora a la juventud cubana: una droga más barata que la comida, familias rotas y una casa de rescate que cuenta los días

En Cuba, una sustancia sintética de composición incierta arrasa entre adolescentes y jóvenes en medio de apagones y crisis. Un centro cristiano en La Habana los recibe sin cobrar, mientras el consumo creció un 200 % desde la pandemia.

El químico que devora a la juventud cubana: una droga más barata que la comida, familias rotas y una casa de rescate que cuenta los días

Qué sucedió con Beatriz Arrebato, la joven cubana que murió en una avalancha sin explicación oficial sobre lo ocurrido

La mujer cayó en medio de una multitud durante un evento realizado el 4 de octubre en La Habana, según testimonios y videos que circularon en redes sociales

Qué sucedió con Beatriz Arrebato, la joven cubana que murió en una avalancha sin explicación oficial sobre lo ocurrido

Medicina privada prohibida en Cuba: la advertencia de Camagüey tras una lista de precios en dólares que circuló en redes

Un catálogo con tarifas de hasta USD 105 por chequeos médicos encendió las alarmas de las autoridades sanitarias, que amenazaron con acciones judiciales contra quienes promuevan este tipo de servicios

Medicina privada prohibida en Cuba: la advertencia de Camagüey tras una lista de precios en dólares que circuló en redes

Envían a una celda de castigo a un preso político cubano por recitar un poema contra el régimen, según su madre

“Yo no sé cómo está y si lo están alimentando”, afirmó Desirée Valdés González, quien exigió a las autoridades que garanticen la integridad física y psicológica de su hijo

Envían a una celda de castigo a un preso político cubano por recitar un poema contra el régimen, según su madre

TECNO

CEO de Microsoft pidió crear un “freno de emergencia” para detener a la IA en pleno funcionamiento

CEO de Microsoft pidió crear un “freno de emergencia” para detener a la IA en pleno funcionamiento

Anthropic acusa a empresas chinas de utilizar Claude en secreto “para imitar sus capacidades en modelos IA”

Empresa crea 350.000 bots de inteligencia artificial para engañar a estafadores y hacerles perder tiempo

Grandes editoriales de Estados Unidos usan IA en secreto y sus empleados se rebelan

Megan Fox se une a plataforma de contenido explícito: qué otros artistas exploran esta tecnología

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

George Clooney acompaña a Cindy Crawford tras la muerte de su hijo: “Es lo peor que le podría pasar a una familia”

Eran estrellas mundiales, pero solo recibían 35 dólares al día: Lance Bass revela lo que vivió en NSYNC

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

MUNDO

Estados Unidos desactivó un buque comercial que intentó violar el bloqueo a los puertos de Irán

Estados Unidos desactivó un buque comercial que intentó violar el bloqueo a los puertos de Irán

Donald Trump condenó el ataque de los rebeldes hutíes contra el aeropuerto de Riad que dejó 12 muertos: “Es inaceptable”

Los hutíes atacaron dos aeropuertos de Arabia Saudita en un solo día: al menos 12 muertos y más de 300 heridos

Irán informó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima al salir del estrecho de Ormuz

El primer ministro británico expresó su “total solidaridad” con Volodimir Zelensky tras las críticas de Donald Trump