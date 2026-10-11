La crisis eléctrica en Cuba que acumula ocho apagones totales en 2026 y las soluciones improvisadas que surgieron en cada rincón del país

Varias personas se iluminan con sus teléfonos mientras juegan al dominó, al tiempo que arde en una calle de La Habana, Cuba, una hoguera provocada por los vecinos que protestaban contra los prolongados cortes de luz. (AP Foto/Ramón Espinosa)

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Energía solar en un estadio de béisbol, fogones a leña en una panadería estatal y un vecindario que reunió sus propios ahorros para pagar paneles: Cuba exhibe un mosaico de respuestas improvisadas ante una crisis eléctrica que no cede. Así lo documentó 14ymedio, medio de comunicación independiente con sede en Madrid.

La comunidad de Zaza del Medio, en Sancti Spíritus, tuvo que juntar USD 10,000 entre sus vecinos para comprar los paneles solares de la radiobase de Etecsa que les da cobertura telefónica. Nadie se los regaló.

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El estadio de los Leopardos se prepara con energía solar

El estadio de béisbol Augusto César Sandino, sede de los Leopardos de Villa Clara, comenzó a montar paneles solares para garantizar su suministro eléctrico. La instalación depende del Instituto Nacional de Deportes (Inder).

El recinto recibirá el 14 de octubre la subserie entre los Leopardos y los Cocodrilos de Matanzas, de cara a la Serie Nacional de Béisbol. El partido está programado para las dos de la tarde, no por la noche, como especularon algunos usuarios en la publicación oficial que anunció las obras.

Montaje de paneles solares en el estadio Augusto César Sandino, en Villa Clara. / Mariela Fonseca, Directora Provincial de Deportes, retomada de 14 y medio.

Varios de esos comentarios cuestionaron que se destinaran recursos al deporte en lugar de la salud o los servicios básicos, según consignó 14ymedio. El reclamo no es nuevo en ese estadio: en marzo, el entrenador Fernando Carvajal Iglesias fue destituido después de criticar a dirigentes del Gobierno por el deterioro de las instalaciones deportivas de la provincia, de acuerdo con la denuncia que presentó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep).

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Un funcionario del Inder respondió a ese organismo que Carvajal había incumplido el código de ética que firman los entrenadores, el cual los compromete a respetar los principios revolucionarios.

Una panadería cambia el diésel por marabú

En San Cristóbal, Artemisa, la panadería estatal de la comunidad José Martí encontró su propia salida a la falta de combustible. Sus trabajadores retiraron el quemador original y construyeron una fragua que genera vapor fuera del horno y lo conduce hacia el interior mediante un ventilador.

El sistema funciona con marabú en lugar de diésel. La administradora del centro, Damarys Trujillo Hernández, explicó a El Artemiseño que el diseño surgió tras varias pruebas.

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La panadería de la comunidad José Martí, en San Cristóbal, Artemisa, diseñó su propia solución para para sustituir el diésel por marabú. / El Artemiseño, retomada de 14 y medio.

“La idea era crear una fragua, que pudiéramos trabajar con ella usando la leña, pero mantener la estructura original del horno, para retomar su uso cuando las condiciones mejoren respecto al combustible”, relató Trujillo al citado medio.

La falta de harina y azúcar limita también la producción de pan. Para atenuarlo, la panadería se alió con un cuentapropista y evalúa sumar una mipyme. “Ahora nos estamos asociando con un cuentapropista y pudiera ser que con una mipyme, para tener más posibilidades de materias primas que nos permitan producir más”, agregó Trujillo.

Villa Clara también vende soluciones para cocinar sin electricidad

La Empresa Agroforestal de Villa Clara abrió en Santa Clara La Casa del Forestal, que el anuncio oficial describe como “la primera tienda de su tipo en Cuba”. El local ofrece fogones que usan aserrín y raíces de pino para facilitar el encendido del carbón, pensados para la cocción de alimentos durante los apagones.

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Esta tienda se suma a la expansión de sistemas fotovoltaicos en instalaciones estatales que los medios oficiales presentan como parte de la “transición energética”, el mismo concepto que repitió Etecsa al instalar paneles en sus radiobases durante los últimos meses.

Un policía intenta apagar un incendio provocado por residentes que protestaban contra los prolongados cortes de electricidad en una calle de La Habana, Cuba, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

El Gobierno exhibe cifras, pero los apagones continúan

El primer ministro Manuel Marrero informó en julio que ya se habían instalado 4.292 sistemas fotovoltaicos en todo el país mediante proyectos estatales. El presidente Miguel Díaz-Canel añadió el 24 de septiembre que el 25% de las radiobases de Etecsa contaba ya con paneles solares.

Esas cifras oficiales contrastan, sin embargo, con la magnitud del problema que enfrenta la red eléctrica cubana. Según informes recientes, el Sistema Eléctrico Nacional acumuló ocho colapsos totales en lo que va de 2026, el último el 18 de septiembre, con un restablecimiento que tomó alrededor de 32 horas.

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El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció que la Unión Eléctrica gestiona ya 144 parques solares fotovoltaicos y avanza hacia unos 300 puntos de generación, aunque admitió dificultades para conseguir financiamiento. El propio Díaz-Canel insistió en que “todavía no nos hemos dado cuenta de la transición energética que estamos protagonizando”, según difundió Canal Caribe, canal de televisión estatal cubano.

Cuba convirtió contenedores marítimos en centros de carga y cocina comunitaria en Guantánamo para enfrentar los apagones prolongados. REUTERS/Claudia Daut (CUBA)

La energía renovable representa hoy el 10% de la electricidad generada en la isla, frente al 3% de 2024, con el respaldo de China y una meta oficial de alcanzar el 30% para 2030. El déficit de generación supera los 2.000 megavatios en numerosos días, una brecha que los parques solares todavía no logran cerrar.

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Mientras las autoridades celebran los avances fotovoltaicos en estadios, radiobases y tiendas especializadas, panaderías como la de San Cristóbal siguen resolviendo con leña y alianzas improvisadas la falta de combustible que persiste en el día a día.