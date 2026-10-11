Adolescente de 16 años desaparece tras ser arrastrado por el mar en la Bahía de La Habana

El adolescente Luis Carlos Romero Murdoch permanece desaparecido tras sufrir el embate del mar en la Bahía de La Habana. (Foto AP/Ramón Espinosa)

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El joven de 16 años no ha sido localizado luego de que el mar lo arrastrara en la Bahía de La Habana durante la mañana del sábado 10 de octubre. Las labores para localizarlo tuvieron que ser suspendidas temporalmente por el fuerte oleaje y por el riesgo que las condiciones representaban para los equipos de rescate.

El joven fue identificado como Luis Carlos Romero Murdoch, conocido entre sus familiares y allegados como “Luisito”. Según informó Nio Reportando un Crimen citado por Periódico Cubano, la desaparición ocurrió en las inmediaciones de un sitio conocido como la Cueva del Tiburón, en la Bahía de La Habana.

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De acuerdo con la publicación, Luis Carlos se encontraba bañándose con otros muchachos cuando las condiciones del mar comenzaron a deteriorarse. El adolescente habría intentado salir del agua y pidió ayuda ante la fuerza de las olas.

Uno de los jóvenes habría tratado de sostenerlo, pero una ola arrastró a ambos. El segundo muchacho consiguió sujetarse de una roca y ponerse a salvo, mientras Luis Carlos desapareció entre las aguas.

Los detalles sobre el episodio proceden de testimonios de personas cercanas al lugar. Durante las primeras horas posteriores al hecho, no fue posible localizar al adolescente.

La búsqueda fue interrumpida porque el oleaje impedía que los buzos realizaran inmersiones con seguridad. Hasta la noche del sábado, Luis Carlos Romero Murdoch continuaba desaparecido.

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El suceso se registró en las inmediaciones de la Cueva del Tiburón durante la mañana del sábado. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Los familiares permanecieron en el área durante el operativo inicial. Más tarde se retiraron sin recibir información sobre el paradero del joven, de acuerdo con el reporte de Nio Reportando un Crimen citado por Periódico Cubano.

La suspensión de las inmersiones fue atribuida a las condiciones peligrosas del mar. Las tareas de localización pueden extenderse durante horas o reanudarse cuando el estado del litoral permite el ingreso seguro de los equipos especializados.

El fuerte oleaje suspendió las inmersiones en la Bahía de La Habana

El estado del mar condicionó el desarrollo del operativo desde las primeras horas de búsqueda. La fuerza de las olas impedía que los equipos de rescate ingresaran al agua para realizar las inmersiones necesarias en el área donde el adolescente fue visto por última vez.

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El reporte difundido durante la jornada señaló que la interrupción era temporal. Al caer la noche, no se habían informado novedades sobre la localización de Luis Carlos ni sobre el momento en que las labores podrían reiniciarse.

El episodio ocurrió mientras varios jóvenes se bañaban en la zona. Según la secuencia relatada por personas cercanas al sitio, Luis Carlos intentó regresar tras advertir el empeoramiento de las condiciones marítimas, pero no logró salir del agua.

Un acompañante intentó auxiliar a la víctima, pero la fuerza del agua lo empujó hacia una roca donde logró ponerse a salvo. (Foto AP/Ramón Espinosa)

El muchacho que intentó auxiliarlo consiguió ponerse a salvo tras aferrarse a una roca. La otra víctima quedó desaparecida luego de que ambos fueran alcanzados por una ola.

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El litoral habanero registra otros operativos afectados por el mar agitado

El caso se suma a otros accidentes ocurridos en sectores costeros de la capital cubana, donde el oleaje ha dificultado operaciones de rescate. En marzo de 2025, otro adolescente de aproximadamente 16 años fue arrastrado por el mar en el Malecón de La Habana.

En aquel caso, los rescatistas también tuvieron que detener las tareas debido al peligro asociado al estado del mar. Las condiciones marítimas pueden limitar las inmersiones y el acceso de los equipos especializados a determinados puntos del litoral.

En abril de 2026, se desplegó un operativo tras la desaparición de una persona en el Malecón. En esas labores participaron equipos de Salvamento y Rescate, que también utilizaron drones para apoyar la búsqueda.

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Durante julio de 2026, otra persona murió después de caer al mar en un tramo del litoral habanero. Bomberos y personal especializado intervinieron en ese hecho.

Las autoridades suspendieron de forma temporal las inmersiones de rescate debido al riesgo del oleaje. (REUTERS/Norlys Perez)

Los accidentes con menores tienen antecedentes en La Habana

Los incidentes con menores arrastrados por el oleaje también tienen antecedentes en la costa capitalina. En noviembre de 2022, un menor murió luego de ser llevado por las olas en el Malecón.

Otro joven fue auxiliado por rescatistas durante ese mismo episodio, en el que estuvieron involucrados varios adolescentes. Al día siguiente, continuaba la búsqueda de otro muchacho que había desaparecido entre las aguas.

En el caso de Luis Carlos, la información permanecía en desarrollo al cierre del reporte difundido durante la noche del sábado. La búsqueda quedó suspendida por el fuerte oleaje que afectaba a la Bahía de La Habana.

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