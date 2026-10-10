Cuba

Nueva falla en una línea de transmisión dejó al oriente de Cuba sin energía

El incidente ocurrió con un déficit previsto de 1,680 megavatios para la máxima demanda y afectó la interconexión de Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, según la Unión Eléctrica

Imagen de archivo. La salida de servicio de la línea de transmisión Nuevitas-Las Tunas provocó una desconexión parcial del Sistema Electroenergético Nacional en el oriente de Cuba. /(Norlys Pérez)
Imagen de archivo. La salida de servicio de la línea de transmisión Nuevitas-Las Tunas provocó una desconexión parcial del Sistema Electroenergético Nacional en el oriente de Cuba. /(Norlys Pérez)
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La salida de servicio de la línea de transmisión Nuevitas-Las Tunas provocó este sábado una desconexión parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en el oriente de Cuba, en un momento en que la red arrastraba un déficit previsto de 1,680 megavatios (MW) para el horario de máxima demanda.

La Unión Eléctrica (UNE) comunicó a las 12:46 que se produjo el disparo de la línea de 220 kV, una infraestructura que vincula a Nuevitas con Las Tunas. El incidente afectó la interconexión de una región que abarca las provincias de Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

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Según publicó CiberCuba, el sistema ya atravesaba una jornada de restricciones antes de la falla. A las 06:00, la disponibilidad era de 1,250 MW ante una demanda estimada de 2,900 MW, mientras que la afectación al servicio alcanzaba los 1,222 MW. La UNE anticipaba un máximo de 1,680 MW sin cobertura durante el pico nocturno.

El corte ocurre dos días después de otra interrupción en la misma zona del país. Una oscilación en la red de transmisión dejó fuera de servicio a la Unidad 1 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton, y provocó apagones desde Holguín hasta Guantánamo.

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Ilustración en acuarela de una calle con personas con linternas, un automóvil clásico y un cartel que dice Sin luz Cuba en apagón.
La fragilidad en los corredores de transmisión provoca la fragmentación del sistema y el aislamiento de regiones completas ante la falla de una línea. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En los partes oficiales de esta semana figuraban con averías o en mantenimiento unidades de las centrales termoeléctricas Renté, Felton, Santa Cruz, Nuevitas y Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas. Esa combinación redujo la capacidad de respuesta de la red frente a problemas en las líneas de alta tensión.

La situación también evidencia la dependencia de corredores de transmisión que conectan las distintas regiones de la isla. Cuando una de esas líneas sale de servicio, el sistema puede fragmentarse y dejar áreas completas separadas del resto de la red nacional.

El 27 de agosto, otra oscilación aisló las provincias desde Las Tunas hasta Guantánamo, tras la salida de unidades de Felton, Diez de Octubre y Antonio Maceo. La reconexión se completó al día siguiente, de acuerdo con los datos recopilados por CiberCuba.

Cuba acumuló al menos ocho colapsos totales de la red en 2026

El país registró al menos ocho desconexiones totales del SEN desde enero, según el recuento publicado por el medio cubano. Dos ocurrieron en marzo, tres en julio, dos en agosto y una el 18 de septiembre.

El proceso para restablecer la red eléctrica tras el colapso del 18 de septiembre demandó casi 15 horas de trabajo. /(AP Foto/Ramón Espinosa)
El proceso para restablecer la red eléctrica tras el colapso del 18 de septiembre demandó casi 15 horas de trabajo. /(AP Foto/Ramón Espinosa)

La caída del 16 de marzo se extendió durante 29 horas y 29 minutos. La del 18 de septiembre se originó tras el disparo de dos líneas de alta tensión en Matanzas y el proceso de restablecimiento demandó 14 horas y 45 minutos, según la información difundida por CiberCuba.

La agencia Reuters informó entonces que el colapso de septiembre fue causado por una falla en líneas de alta tensión en el centro de la isla. La agencia señaló que la generación cubana arrastra desde hace años problemas de infraestructura y escasez de combustible.

Los apagones no solo se expresan en desconexiones generales. Entre el 3 de septiembre y el 2 de octubre, 23 de 28 jornadas con registros comparables superaron los 2,000 MW de afectación máxima, según un análisis de partes de la UNE publicado por CiberCuba.

El 1 y el 2 de octubre, las afectaciones máximas llegaron a 2,059 MW y 2,130 MW, respectivamente. En varias localidades orientales, los habitantes enfrentaron cortes que superaron las 20 horas diarias, en medio de fallas de generación, mantenimiento de plantas y falta de combustible para unidades de generación distribuida.

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