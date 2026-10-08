Cuba

Baby Lores sobre el veto de Cuba para visitar a su madre hospitalizada: "No tengo una explicación oficial de qué es lo que sucedió"

El cantante cubano fue retirado del avión en Miami sin motivo conocido. Su madre permanece en terapia intensiva mientras él espera una respuesta del régimen que le impidió ingresar a la isla

El cantante Baby Lores no pudo ingresar a Cuba para visitar a su madre internada tras ser desalojado de un avión en Miami. (Imagen retomada de Telemundo 51)
El cantante Baby Lores no pudo ingresar a Cuba para visitar a su madre internada tras ser desalojado de un avión en Miami. (Imagen retomada de Telemundo 51)
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El cantante cubano Baby Lores no pudo ingresar a Cuba para visitar a su madre, internada en terapia intensiva, después de que una empleada de la aerolínea le ordenara descender del avión en el Aeropuerto Internacional de Miami.

La decisión fue comunicada cuando ya estaba sentado en la aeronave y, hasta ahora, no recibió una explicación oficial sobre la prohibición, según informó Periódico Cubano.

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La emergencia familiar motivaba el viaje: el músico aseguró que su madre permanece estable y mejora “bastante rápido”, de acuerdo con las condiciones en las que ingresó a terapia intensiva.

El cantante relató que una trabajadora de la compañía aérea le transmitió que Cuba no autorizaba su entrada. “Llegó una muchacha de la aerolínea, me dijo la noticia de que no podían despegar porque tenían que bajarme del avión porque de Cuba habían llamado que no se autorizaba mi entrada. Yo pregunté el motivo y ella me dijo que no sabía”, contó a Telemundo 51.

La falta de precisiones continuó después de aquel episodio. “Hasta el sol de hoy todavía no tengo una explicación oficial de qué es lo que sucedió, por qué no puedo entrar a mi país”, declaró el artista.

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El cantante fue retirado de una aeronave minutos antes del despegue tras abordar su vuelo hacia la isla. (Imagen de cortesía)
El cantante fue retirado de una aeronave minutos antes del despegue tras abordar su vuelo hacia la isla. (Imagen de cortesía)

El veto impidió que Baby Lores acompañara a su madre durante la internación y lo llevó a vincular su experiencia con la de otros cubanos que tampoco han podido regresar a la isla o estar junto a sus familiares. El músico sostuvo que comprendió de otra forma las consecuencias de esa separación.

Dirigido a su madre, expresó la confianza de que podrán reencontrarse. Recordó las dificultades superadas por su familia y manifestó su deseo de volver a abrazarla, aunque desconoce cuándo podrá entrar otra vez al país.

Del respaldo al castrismo al distanciamiento público

La entrevista también abordó el pasado del intérprete como simpatizante del régimen cubano. Baby Lores definió su cambio de posición como un “despertar de conciencia” y dijo sentir compasión por quien era 10 años atrás.

“Sí, siento mucha compasión y, si me volviera a encontrar con ese muchacho hace 10 años, le daría lindos consejos y le diría que es un guerrero y que es un valiente porque actualmente no se ha rendido”, afirmó.

El cantante rechazó modificar esa etapa de su trayectoria para buscar aceptación. “No voy a cambiar mi pasado ni voy a tratar de adornarlo para quedar bien con nadie”, sostuvo.

Durante aquellos años publicó el álbum Creo, cuya canción homónima incluía mensajes de apoyo al sistema cubano y críticas al exilio. También se tatuó en el brazo derecho el rostro de Fidel Castro, una imagen que cubrió con una lechuza en Miami en junio de 2017.

El músico Baby Lores difunde un video en el que afirma que no le permitieron ingresar a Cuba y que fue desembarcado de un avión. Las imágenes muestran al artista en el interior de la aeronave y recorriendo las instalaciones de una terminal aérea. La grabación finaliza con una cita escrita atribuida al cantante que hace referencia a la restricción impuesta contra su voz y su música.

Ese cambio acompañó su alejamiento público del castrismo. Más tarde, participó en proyectos musicales relacionados con reclamos de libertad para Cuba.

El artista pidió a músicos, deportistas y otras personas con seguidores que expresen sus ideas si atraviesan un proceso similar. Les pidió que den ese paso y les aseguró que no están solos.

El veto generó reacciones entre otros músicos cubanos. El rapero El B, integrante de Los Aldeanos, recordó el pasado procastrista de Baby Lores y usó su caso como advertencia para quienes todavía respaldan al régimen: “El día de mañana tú puedes ser Baby Lores”.

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