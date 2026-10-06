Los apagones y la basura acumulada favorecen el repunte del dengue en Cuba

Un hombre arroja basura en una calle del centro de La Habana, Cuba, el 15 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

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Agua estancada acumulada en tanques y cubetas por los apagones se convirtió en el principal criadero del mosquito que transmite el dengue en Cuba.

La isla enfrenta un repunte que, según las propias autoridades, ya involucra a los cuatro serotipos del virus de forma simultánea. Radio Martí, cadena de radio y televisión con sede en Miami, recorrió barrios y hospitales para documentar una crisis sanitaria que el Gobierno minimiza en sus reportes oficiales.

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La cadena recogió el testimonio de Marlene Ricardo, residente del reparto San Francisco de Paula en La Habana, cuya nieta pasó dos semanas internada con dengue hemorrágico.

“A mi nietecita la tuve dos semanas ingresada grave con dengue hemorrágico. Gracias a Dios ya la tengo en casa, pero aquí casi toda la población tiene dengue”, relató Ricardo a Radio Martí. “Lo coge una persona y se contagia la cuadra entera”, agregó.

Un hombre transporta tanques de agua en una bicicleta en La Habana el 4 de agosto de 2026. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)

El combustible y los plaguicidas no alcanzan para fumigar

La escasez de combustible paralizó las campañas de fumigación urbana en gran parte del territorio cubano. Sin plaguicidas disponibles, los equipos sanitarios no pueden contener la reproducción del Aedes aegypti en los barrios más afectados.

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A la falta de insumos se suma la paralización de la recogida de basura, que según medios locales afecta a todo el país. La doctora Milagros González explicó a Radio Martí que esa acumulación de desechos explica buena parte del fenómeno.

La crisis en Cuba a través de una familia que sobrevive con 60 dólares al mes(Fotografías por Lisette Poole González/The New York Times)

“El nivel de basura que hay explica la proliferación no solo de mosquitos, sino de roedores y todo tipo de plagas”, afirmó González. “El dengue es ya prácticamente endémico, pero el alza actual se debe al churre en las calles”, añadió la médica, que también apuntó a la falta de productos para tratar el agua almacenada en los hogares.

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La combinación de apagones que obligan a almacenar agua, la escasez de combustible para fumigar, la basura sin recoger y las altas temperaturas creó condiciones ideales para la reproducción del Aedes aegypti.

El resultado es una circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus, según confirmó el propio Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Ricardo, la vecina del reparto San Francisco de Paula, también denunció a la cadena la coexistencia de otras dolencias: “Hay virus de catarro, de diarreas, de vómitos. Hay una falta de higiene enorme, salideros de agua por todas partes, tanto albañales como potable”.

Una mujer se prepara para tirar basura en una calle del centro de La Habana, Cuba, 16 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Perez

Un hospital de Santiago de Cuba reconvertido para atender solo dengue

En Songo la Maya, provincia de Santiago de Cuba, la presión asistencial llegó a un punto crítico. El doctor Roberto Serrano contó a Radio Martí que el hospital Ambrosio Grillo tuvo que reconvertirse por completo.

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“El hospital Ambrosio Grillo tuvo que ser adaptado como centro exclusivo para pacientes de dengue, es decir, ya no ingresan otras patologías ahí debido al alto volumen de enfermos”, explicó Serrano.

El médico añadió que la falta de reactivos impide confirmar los casos por laboratorio. “Como no se están haciendo las pruebas especiales por falta de recursos, el diagnóstico se realiza prácticamente por la clínica y los síntomas”, señaló.

Serrano advirtió además sobre fallecimientos que las autoridades debieron reconocer por la gravedad de los cuadros clínicos. “Han ocurrido muertes que las autoridades han tenido que notificar porque han sido casos de pacientes que ingresan directamente con cuadros hemorrágicos severos”, dijo el médico. “La cifra real de fallecidos e infectados es indiscutiblemente mayor a la oficial”, afirmó.

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Residentes llenan recipientes con agua potable en un punto de abastecimiento público en un barrio de Matanzas, Cuba, el 6 de agosto de 2026. La escasez recurrente de agua y los cortes de electricidad han obligado a muchos habitantes de Matanzas a depender del reparto de agua y de los puntos públicos de distribución. (Foto de AFP)

El MINSAP admite el alza pero evita dar cifras actualizadas

El panorama descrito por Radio Martí coincide con información reciente de otros medios. El 26 de septiembre, el MINSAP reconoció públicamente el incremento de dengue, diarreas y otras enfermedades transmisibles, además de confirmar la circulación de los cuatro serotipos con predominio del tipo dos, según consignó Cibercuba, sitio de noticias sobre Cuba.

Pese a ese reconocimiento, las autoridades no ofrecieron un balance actualizado de contagios, hospitalizaciones ni muertes. El Global Dengue Observatory, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, escuela de salud pública con sede en Londres, estimó en 7.133 los casos acumulados en Cuba hasta mediados de septiembre, una cifra 7,4 veces superior a la esperada para la época, según publicó Infobae.

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El observatorio calculó que agosto concentró la mayor carga del año, con 3.214 casos, y advirtió que el pico estacional suele producirse en octubre, lo que anticipa un posible agravamiento en las próximas semanas. Guantánamo también registra brotes activos: el municipio de Manuel Tames fue declarado en canal de alarma epidemiológica, según Cibercuba.

Un par de mujeres y un niño fueron captados este 12 de junio en las ventanas de un inquilinato en el centro de La Habana, luego de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunciara un paquete de reformas en el turismo, el comercio exterior, la inversión extranjera y el papel del sector privado en su país. EFE/Ernesto Mastrascusa

Brotes simultáneos de otras arbovirosis complican el diagnóstico

El dengue no circula solo. Los servicios sanitarios cubanos enfrentan al mismo tiempo brotes de oropouche, influenza y chikungunya, enfermedades con síntomas parecidos que dificultan la atención de urgencia, según documentó Radio Martí.

El año pasado, Cuba reconoció oficialmente 81.900 casos combinados de dengue y chikungunya y al menos 55 muertes por arbovirosis, de acuerdo con datos del MINSAP citados por Cibercuba.

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El brote tiene reflejo en Florida

El impacto del dengue trasciende la isla. Florida atraviesa en paralelo su mayor brote de contagio local en décadas dentro del territorio continental de Estados Unidos, según confirmó el Departamento de Salud estatal.

ARCHIVO - Esta foto de 2006, proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, muestra a una hembra del mosquito Aedes aegypti en el momento de alimentarse de la sangre de un huésped humano. (James Gathany/Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades vía AP/Archivo)

La agencia Associated Press informó que el estado acumula más de 252 casos adquiridos localmente este año, la mayoría en el condado de Hillsborough, sede de Tampa. La cifra supera el récord previo de 2023, cuando se registraron cerca de 200 contagios de ese tipo.

Según Medical Daily, revista especializada en salud, el condado de Hillsborough concentra 223 de esos casos, equivalentes al 88% del total estatal. El 4 de septiembre se registró además una muerte por dengue en una mujer mayor de Tampa.

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Las autoridades de los condados de Hillsborough y Pinellas extendieron sus respectivas emergencias locales mientras continúan las labores de fumigación y revisión de propiedades en busca de agua estancada, de acuerdo con la emisora WUSF.