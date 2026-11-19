Canel instó a la ciudadanía a participar en las transformaciones y afirmó que su ejecución debe acelerarse, durante una reunión con autoridades y militantes comunistas en Pinar del Río (Foto cortesía Presidencia de Cuba)

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Miguel Díaz-Canel pidió este martes 17 a los cubanos salir a defender las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el régimen aún no generan los resultados que espera la población, pese a que admitió la carencia de resultados.

El mandatario vinculó la aplicación de las medidas con la continuidad de la construcción socialista en medio de la crisis que atraviesa el país, tal como informaron medios locales y oenegés.

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Díaz-Canel se reunió en Pinar del Río con autoridades y militantes del Partido Comunista de Cuba, informó Ciber Cuba, para revisar la implementación de las reformas, aprobadas por la Asamblea Nacional en una sesión extraordinaria del 18 y 19 de junio de 2026.

El paquete fue presentado como el mayor conjunto de cambios estructurales desde el Período Especial, según Ciber Cuba, sitio de noticias sobre Cuba.

Vale rescatar que la falta de alimentos alcanzó al 96.91% de los participantes de una encuesta realizada en 2024, mientras que el 33.9% de los consultados en la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025 dijo que algún integrante de su hogar se había acostado con hambre durante los 30 días previos. Los datos fueron relevados por Food Monitor Program.

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Dudas sobre las reformas y llamados a la movilización

El dictador reconoció que la ejecución de las medidas debe acelerarse y ofrecer resultados visibles. “Ya estamos implementando las transformaciones; y este proceso, por supuesto, tiene que ir más rápido, ser más coherente y, sobre todo, empezar a darnos ya un grupo de resultados, que es lo que espera la población”, afirmó.

Miguel Díaz-Canel pide a los cubanos defender las reformas pese a la falta de resultados (Foto cortesía Presidencia de Cuba)

También instruyó a los dirigentes del Partido a regresar a los sectores donde persisten las dudas y la incertidumbre. Su indicación fue “volver a explicar, volver a convocar” a quienes tienen menor comprensión sobre las medidas.

El llamado dirigido a la ciudadanía fue más amplio: “Nosotros necesitamos que la población, en su mayoría, entienda las Transformaciones, esté dispuesta a participar como parte de esas Transformaciones, y salga a combatir y a defenderlas”.

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Las principales inquietudes, según reconoció Díaz-Canel, se concentran en la preservación de los servicios sociales. Ante esa preocupación, respondió: “La transformación busca lograr la construcción socialista en medio de la situación que atravesamos”.

La continuidad del modelo político forma parte de los objetivos de las medidas, que incluyen cambios en la gestión empresarial, las inversiones, los salarios y la política económica. Esos efectos todavía no se perciben entre la población, de acuerdo con Alas Tensas.

Una infografía de Infobae expone las 176 reformas del Gobierno en Cuba frente a una inflación interanual del 32,70% y los problemas de alimentación registrados por Food Monitor Program. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crisis alimentaria, tierras ociosas e inflación

Pinar del Río concentra más de 36,000 hectáreas agrícolas ociosas y otras 17,000 mal explotadas, dentro de una superficie total de 416,000 hectáreas. La situación productiva provincial se suma a las dificultades de abastecimiento que afectan al país.

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La inflación oficial interanual llegó al 32.70% en octubre de 2026. Días antes de la visita, Díaz-Canel había dicho en un programa radial que los cubanos esperan “menos apagones y más alimentos”, y admitió que solo se habían resuelto nueve de las 23 quejas recibidas durante la emisión anterior.

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ya había reconocido en octubre que las reformas no habían mejorado la calidad de vida de la población. También proyectó que sus efectos perceptibles no llegarían hasta 2027.

Díaz-Canel sostuvo que las medidas no avanzarán “con inercia, ni con burocracia, ni con decreto”. “Se resuelven trabajando; se resuelven innovando; y se resuelven con la participación y el control popular”, afirmó.

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En la reunión participaron Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y la primera secretaria provincial, Yamilé Ramos Cordero. De las 176 transformaciones aprobadas, 172 ya contaban con políticas y procedimientos definidos, mientras que se habían producido 231 normas jurídicas.