Cuba no consigue reducir el embarazo en niñas de 10 a 14 años y la dictadura admite un “serio problema social y de salud”

Una joven se sienta afuera de su hogar con su bebé (EFE/Aldair Mejía/Archivo)

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En Cuba, la tasa de embarazo adolescente en niñas de entre 10 y 14 años no registró una reducción sostenida en los últimos cinco años, según un informe publicado este lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei). El dato contrasta con la tendencia a la baja observada en el grupo de 15 a 19 años y pone de relieve una resistencia estructural en el segmento de las menores de edad más jóvenes.

La tasa de fecundidad adolescente para el grupo de 10 a 14 años osciló entre 1,3 en 2021 y 1,4 en 2025, expresada en nacimientos por cada 1.000 jóvenes de esa franja etaria. En el grupo de 15 a 19 años, en cambio, el indicador descendió de 48,5 a 43,2 en el mismo período, lo que refleja una evolución dispar entre ambos segmentos.

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La Onei advirtió que es precisamente en las más jóvenes donde se observa mayor resistencia a la disminución de la fecundidad.

El viceministro de Salud Pública de la isla, Reinol García Moreiro, calificó los datos como preocupantes y subrayó que los nacimientos de madres menores de 15 años registran una trayectoria ascendente. En 2021 se contabilizaron 381 casos; en 2022, la cifra trepó a 397, y en 2023 alcanzó los 419. García Moreiro señaló además que las uniones entre adultos y menores de edad figuran entre las causas principales del problema.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) tiene catalogado el embarazo adolescente como un “serio problema social y de salud”. El 18% del total de los embarazos adolescentes en la isla corresponde a menores de 14 años, y entre el 18 y el 19% de todos los nacimientos del país provienen de madres de entre 15 y 19 años, según cifras oficiales de la cartera.

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Cuba acumula cinco años sin reducir el embarazo en niñas de 10 a 14 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis por provincias expone brechas geográficas notorias en el grupo de 10 a 14 años. Mayabeque, en la región occidental, encabeza el mapa con una tasa de 2,2, seguida por Guantánamo con 2,0 y las provincias orientales de Granma y Holguín, ambas con 1,9. Camagüey, en el centro-este del país, registró 1,8; Pinar del Río, en el extremo occidental, 1,7; y Las Tunas junto a Sancti Spíritus cerraron el grupo con 1,4 cada una.

El patrón geográfico se replica con mayor intensidad en el grupo de 15 a 19 años, donde tres provincias del oriente cubano superan los 50 nacimientos por cada 1.000 mujeres de esa franja: Granma lidera con 56,5, seguida por Holguín con 53,3 y Guantánamo con 50,9. Las Tunas, Mayabeque y Camagüey se ubican a continuación con tasas muy próximas entre sí, lo que convierte al oriente del país en la región de mayor concentración del fenómeno.

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Ante este cuadro, el Minsap aprobó la Resolución 174, publicada en la Gaceta Oficial No. 40, que establece nuevas disposiciones para fortalecer la atención integral a la fecundidad en la adolescencia. La norma pone énfasis en tres ejes: la educación, la prevención y el acompañamiento a este grupo etario.

El informe de la Onei concluyó con un llamado de alcance colectivo: “Este es un desafío que limita el desarrollo pleno de niñas y adolescentes, y que nos involucra a todos como sociedad. Cuidemos y eduquemos para construir un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo”, indicó.

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