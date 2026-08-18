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Cuba no consigue reducir el embarazo en niñas de 10 a 14 años y la dictadura admite un “serio problema social y de salud”

Un informe oficial reveló que los nacimientos de madres menores de 15 años aumentaron desde 2021, con Granma, Holguín y Guantánamo a la cabeza

Una joven se sienta afuera de su hogar con su bebé (EFE/Aldair Mejía/Archivo)
Una joven se sienta afuera de su hogar con su bebé (EFE/Aldair Mejía/Archivo)
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En Cuba, la tasa de embarazo adolescente en niñas de entre 10 y 14 años no registró una reducción sostenida en los últimos cinco años, según un informe publicado este lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei). El dato contrasta con la tendencia a la baja observada en el grupo de 15 a 19 años y pone de relieve una resistencia estructural en el segmento de las menores de edad más jóvenes.

La tasa de fecundidad adolescente para el grupo de 10 a 14 años osciló entre 1,3 en 2021 y 1,4 en 2025, expresada en nacimientos por cada 1.000 jóvenes de esa franja etaria. En el grupo de 15 a 19 años, en cambio, el indicador descendió de 48,5 a 43,2 en el mismo período, lo que refleja una evolución dispar entre ambos segmentos.

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La Onei advirtió que es precisamente en las más jóvenes donde se observa mayor resistencia a la disminución de la fecundidad.

El viceministro de Salud Pública de la isla, Reinol García Moreiro, calificó los datos como preocupantes y subrayó que los nacimientos de madres menores de 15 años registran una trayectoria ascendente. En 2021 se contabilizaron 381 casos; en 2022, la cifra trepó a 397, y en 2023 alcanzó los 419. García Moreiro señaló además que las uniones entre adultos y menores de edad figuran entre las causas principales del problema.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) tiene catalogado el embarazo adolescente como un “serio problema social y de salud”. El 18% del total de los embarazos adolescentes en la isla corresponde a menores de 14 años, y entre el 18 y el 19% de todos los nacimientos del país provienen de madres de entre 15 y 19 años, según cifras oficiales de la cartera.

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Infografía con mujer embarazada, edificios coloniales, palmeras, título "Embarazo infantil en Cuba", gráficos de barras, gráficos de pastel, mapas de Cuba, números y textos descriptivos.
Cuba acumula cinco años sin reducir el embarazo en niñas de 10 a 14 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis por provincias expone brechas geográficas notorias en el grupo de 10 a 14 años. Mayabeque, en la región occidental, encabeza el mapa con una tasa de 2,2, seguida por Guantánamo con 2,0 y las provincias orientales de Granma y Holguín, ambas con 1,9. Camagüey, en el centro-este del país, registró 1,8; Pinar del Río, en el extremo occidental, 1,7; y Las Tunas junto a Sancti Spíritus cerraron el grupo con 1,4 cada una.

El patrón geográfico se replica con mayor intensidad en el grupo de 15 a 19 años, donde tres provincias del oriente cubano superan los 50 nacimientos por cada 1.000 mujeres de esa franja: Granma lidera con 56,5, seguida por Holguín con 53,3 y Guantánamo con 50,9. Las Tunas, Mayabeque y Camagüey se ubican a continuación con tasas muy próximas entre sí, lo que convierte al oriente del país en la región de mayor concentración del fenómeno.

Ante este cuadro, el Minsap aprobó la Resolución 174, publicada en la Gaceta Oficial No. 40, que establece nuevas disposiciones para fortalecer la atención integral a la fecundidad en la adolescencia. La norma pone énfasis en tres ejes: la educación, la prevención y el acompañamiento a este grupo etario.

El informe de la Onei concluyó con un llamado de alcance colectivo: “Este es un desafío que limita el desarrollo pleno de niñas y adolescentes, y que nos involucra a todos como sociedad. Cuidemos y eduquemos para construir un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo”, indicó.

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