Lautaro Martínez: "Los cambios que me pidió Jorge Sampaoli me hicieron bajar el nivel futbolístico"

El delantero del Inter habló de las reuniones que mantuvo con el ex entrenador de la Selección y confesó que se sintió traicionado por no ir a Rusia. “Nunca me dijo que estaba lento. Me dolió no viajar al Mundial”, deslizó