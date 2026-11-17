Nonpalidece regresará a Costa Rica para celebrar 30 años de carrera musical con dos conciertos durante diciembre de 2026.

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La agrupación argentina Nonpalidece anunció su regreso a Costa Rica para celebrar sus 30 años de trayectoria musical con dos conciertos programados para el 12 y 13 de diciembre de 2026, en los que repasará las canciones que han marcado su carrera y su relación con el público nacional.

Las presentaciones forman parte de una gira internacional que recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica y Argentina, con la que la banda busca conmemorar tres décadas de reggae y reencontrarse con sus seguidores.

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El primer concierto se realizará el sábado 12 de diciembre, en Casa Selvita, Playas del Coco, Guanacaste, donde los músicos ofrecerán una presentación íntima frente al mar. El espectáculo contará con la participación de Ojo de Buey, Marvin Selector y DJ Rod.

Un día después, el domingo 13 de diciembre, la celebración llegará a San José, específicamente al Mercadito La California, donde se desarrollará el concierto principal del aniversario en territorio costarricense.

Para esta segunda fecha también está confirmada la participación de Ojo de Buey, junto a los selectores Herbalist, Docta Ryhtm y Marvin Selector. Las entradas para el espectáculo de San José estarán disponibles a través de mistickets.com, según informó la organización.

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La banda argentina ofrecerá su presentación principal el 13 de diciembre, en el Mercadito La California, en San José.

Costa Rica tiene un significado especial para la banda

La relación entre Nonpalidece y Costa Rica va más allá de sus presentaciones musicales. Según recordó la agrupación, el país fue el escenario de su primer concierto fuera de Argentina, en 2002, un acontecimiento que marcó el inicio de su proyección internacional.

Desde entonces, los músicos han mantenido una conexión con el público costarricense y con distintas agrupaciones nacionales del género.

Uno de los ejemplos más representativos es “La Flor”, canción que, nació de la inspiración que surgió durante una de sus visitas a Costa Rica y que posteriormente se convirtió en uno de los temas habituales de sus conciertos.

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A lo largo de los años, también han desarrollado colaboraciones con Un Rojo y Fuerza Dread, además de compartir escenario con Ojo de Buey en países como Costa Rica, México, Argentina y Perú.

La banda argentina Nonpalidece compartirá escenario con la agrupación costarricense Ojo de Buey durante sus dos presentaciones del 12 y 13 de diciembre en Guanacaste y San José, respectivamente, como parte de la celebración de sus 30 años de trayectoria musical. Crédito: Redes sociales

Tres décadas de trayectoria y reconocimiento internacional

Formada a mediados de los años noventa en Tigre, Buenos Aires, Nonpalidece comenzó a construir su trayectoria dentro del reggae roots, género que se convertiría en el sello distintivo de su propuesta musical.

En 2000 lanzó su primer álbum, Dread al Control, punto de partida de una discografía que actualmente reúne siete discos de estudio y tres producciones en vivo.

Uno de sus proyectos recientes fue Hecho en Jamaica, grabado durante 2023 en estudios emblemáticos de ese país, como Harry J, Anchor Recording Studios y Tuff Gong Studio, y publicado en 2024.

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La producción contó con colaboraciones de artistas como Fito Páez, Fabiana Cantilo, Mykal Rose, Alborosie, Big Youth, No Te Va Gustar y La Mala Rodríguez, entre otros músicos internacionales.

El reconocimiento de la industria también llegó con dos Premios Gardel al Mejor Álbum de Reggae, obtenidos en 2022, por el disco Nonpalidece, y en 2025, por Hecho en Jamaica.

La agrupación también ha participado en escenarios internacionales como Rototom Sunsplash y Cosquín Rock, además de realizar presentaciones en Estados Unidos y Europa.

Durante la primera mitad de 2026, los músicos recorrieron Argentina con su ciclo acústico Nonpalidesenchufado, que registró funciones agotadas, mientras avanzan en la preparación de un nuevo álbum de estudio.

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Con estas dos presentaciones en Costa Rica, Nonpalidece buscará celebrar una trayectoria compartida con varias generaciones de seguidores y reencontrarse con uno de los públicos que acompañó sus primeros pasos internacionales.