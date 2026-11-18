El banco se convirtió en el primero del país en alcanzar el nivel más alto de certificación en igualdad de género. Otras 24 organizaciones también fueron reconocidas en una ceremonia que reunió al Estado, al sector privado y a las Naciones Unidas. (Foto cortesía Ministerio de la Mujer)

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El Ministerio de la Mujer y el PNUD reconocieron a 25 organizaciones por incorporar políticas de igualdad de género en sus ámbitos laborales durante el ciclo 2025-2026 del Sello Igualando RD, una iniciativa que busca ampliar la participación económica, el liderazgo y la autonomía de las mujeres en República Dominicana. La ceremonia fue encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y la representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sanja Bojanic, informó el Ministerio de La Mujer

El reconocimiento evaluó la implementación, sostenibilidad y mejora continua de los sistemas de gestión de igualdad de género de las entidades, con base en los indicadores del programa y en la norma técnica dominicana Nordom 775.

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Reyes destacó que el desarrollo nacional requiere más oportunidades para que las mujeres participen en la economía y accedan a puestos de liderazgo y decisión. También planteó la necesidad de consolidar alianzas entre el Estado y el sector privado para remover las barreras que han condicionado su desarrollo profesional y autonomía económica.

Bojanic señaló que las alianzas más efectivas vinculan a las instituciones públicas, empresas, sector financiero, academia y cooperación internacional en torno a soluciones compartidas. Añadió que las compañías deben integrar la sostenibilidad y el desarrollo humano a su modelo de negocios, más allá de financiar o adoptar acciones aisladas.

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El Ministerio de la Mujer y el PNUD certificaron a empresas de sectores tan distintos como la banca, la minería y los alimentos. Los avances incluyen mayor liderazgo femenino, igualdad salarial y protocolos contra el acoso laboral. (Foto cortesía Ministerio de la Mujer)

“Desde el PNUD reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto al Ministerio de la Mujer, las empresas y las instituciones públicas para ampliar el Sello Igualando RD, fortalecer su comunidad de práctica y acelerar los cambios. Cambios que se traduzcan en más oportunidades, autonomía y bienestar para las mujeres y, con ello, en un desarrollo humano sostenible para todo el país”, afirmó.

Banco BHD, primera entidad con el Tercer Platino

Banco BHD obtuvo el Tercer Platino, la máxima distinción del programa, tras 12 años de participación. Se convirtió así en la primera entidad de República Dominicana en llegar a ese nivel de certificación.

EGE Haina, Barrick Pueblo Viejo, Claro Dominicana y Humano Seguros ascendieron al Segundo Platino por la continuidad de sus políticas y sistemas de gestión. Banco Popular, Banreservas, IKEA, Santo Domingo Motors, Motor Crédito y Gildan revalidaron la categoría Platino, luego de más de seis años de aplicación de prácticas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades laborales.

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La categoría Oro distinguió a Altice Dominicana, Agencias Generales, Autocamiones, Cooperativa Vega Real, Edesur Dominicana, Reid & Co., Banco Adopem, DP World, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Banco Caribe, Grupo Universal y Bepensa Dominicana.

Helados BON alcanzó directamente el nivel Oro y fue la primera empresa del sector de alimentos en ingresar al programa. Grabo Estilo recibió la certificación Plata por incorporar la igualdad de género a sus políticas y prácticas organizacionales.

Nuevos sectores y cambios en las políticas laborales

Las entidades certificadas reportan avances en liderazgo femenino, igualdad salarial y prevención del acoso laboral (Foto cortesía Ministerio de la Mujer)

Banco Qik, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana y Soventix comenzaron por primera vez su proceso de certificación. La incorporación de estas tres entidades extendió la iniciativa hacia nuevos sectores de la economía nacional.

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Las organizaciones certificadas registraron una mayor participación femenina en puestos de liderazgo y alta dirección, avances hacia la igualdad salarial y protocolos para prevenir el acoso laboral. También fortalecieron políticas de conciliación entre la vida laboral, personal y familiar, junto con medidas de corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

El Sello Igualando RD reúne desde hace 12 años al Estado y al empresariado para promover condiciones de trabajo más justas, seguras e inclusivas. Más de 34 organizaciones se han sumado al programa, con impacto directo en más de 61.600 personas trabajadoras: el 45% son mujeres y el 55% hombres.

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