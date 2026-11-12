Costa Rica enfrenta déficit de 2,600 millones de litros de lluvia por fenómeno de El Niño: Gobierno advierte que podría extenderse hasta junio de 2027

Costa Rica registra 2,600 millones de litros de precipitaciones menos de lo esperado durante 2026, según las cifras presentadas por el Gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica enfrenta un importante déficit de precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño, que está provocando alteraciones en los patrones de lluvia de distintas regiones del territorio nacional. Según las cifras presentadas por el Gobierno, el país registra 2,600 millones de litros de lluvia menos de lo esperado durante 2026, una situación que ha llevado a las autoridades a reforzar las medidas para proteger las fuentes de agua, la producción agropecuaria y el suministro eléctrico.

La presidenta Laura Fernández Delgado advirtió que el país atraviesa un episodio climático particularmente intenso y aseguró que las instituciones públicas mantienen un seguimiento permanente de sus consecuencias.

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“Este es un Niño bravo”, expresó la mandataria, quien señaló que, según las proyecciones expuestas por su administración, el fenómeno podría prolongarse hasta junio de 2027, lo que representa un desafío adicional para las actividades económicas que dependen de las precipitaciones.

La presidenta destacó que el Gobierno comenzó a coordinar acciones preventivas desde mayo, con la intención de disminuir las consecuencias antes de que se produzcan situaciones de emergencia de mayor magnitud.

Las regiones donde más lluvia ha faltado

El Pacífico Central es la región que registra el mayor déficit de precipitaciones, con un faltante equivalente a 380 piscinas olímpicas de agua. Le sigue el Pacífico Sur, con 293 piscinas; el Pacífico Norte, con 282; y el Valle Central, con 87. Estas cifras evidencian el impacto desigual del fenómeno de El Niño en el territorio nacional y reflejan la disminución de las lluvias en regiones donde el recurso hídrico resulta fundamental para el consumo humano, la producción agrícola, la ganadería y la generación eléctrica.

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Según la información que el Ejecutivo atribuyó al Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las alteraciones climáticas no afectan de la misma manera a todo el país. Mientras algunas regiones presentan precipitaciones por debajo de sus promedios habituales, otras han experimentado lluvias superiores a lo esperado.

La disminución de las precipitaciones también representa un riesgo para las comunidades que dependen de nacientes, ríos y sistemas de abastecimiento vulnerables a períodos prolongados de sequía.

La presidenta advirtió que el fenómeno de El Niño podría mantenerse hasta junio de 2027. (Imagen ilustrativa Infobae)

Más de 306,000 personas bajo riesgo de afectación en el suministro de agua

Una de las principales preocupaciones de las autoridades es la disponibilidad de agua potable durante los próximos meses, particularmente ante la proximidad de la estación seca.

De acuerdo con información divulgada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), más de 306,000 personas podrían enfrentar afectaciones relacionadas con el abastecimiento de agua, de las cuales aproximadamente el 48% reside en la región Chorotega.

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Como parte de la respuesta institucional, AyA elaboró 149 planes de seguridad del agua para asociaciones administradoras de acueductos comunales (ASADAS), incrementó de 21 a 64 la cantidad de camiones cisterna disponibles y entregó 25 tanques de almacenamiento a 14 organizaciones comunales.

Las intervenciones también contemplan la habilitación de pozos, reparación de fugas, ampliación de sistemas de almacenamiento y fortalecimiento del abastecimiento en centros educativos y albergues.

Fernández aseguró que garantizar el agua para consumo humano constituye una de las prioridades de su administración.

“Damos un monitoreo diario del comportamiento del fenómeno del Niño y estamos dando el soporte necesario para que los sectores productivos, pero especialmente el agua para consumo humano, no falte”, manifestó.

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Agricultura y ganadería entre los sectores más vulnerables

La disminución de las lluvias también amenaza con afectar la producción de alimentos, especialmente en Guanacaste, donde la ganadería y numerosas actividades agrícolas dependen de la disponibilidad de agua y pastos.

Ante este escenario, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) destinó más de ₡645 millones (USD 1.4 millones) para apoyar a aproximadamente 6,000 familias productoras de esa provincia.

Los recursos se orientan a la compra de alimentos para animales, entrega de equipos para procesar pastos y granos, conservación de forrajes y otras medidas destinadas a reducir las pérdidas por las condiciones climáticas.

Paralelamente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reportó capacitaciones para más de 2,000 productores sobre estrategias de adaptación al fenómeno.

El Gobierno también destacó el trabajo del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), que aseguró contar con capacidad para sostener el riego de unas 30,000 hectáreas agrícolas abastecidas por el Distrito de Riego Arenal Tempisque durante el resto de 2026 y 2027.

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El INDER destinó más de ₡645 millones para apoyar a familias productoras de Guanacaste ante los efectos climáticos. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

Gobierno busca prevenir problemas en el suministro eléctrico

Otro de los sectores que genera preocupación es el energético, debido a la dependencia del país de la generación hidroeléctrica.

En la conferencia semanal de la presidenta, representantes del sector eléctrico anunciaron que se incorporarán 400 megavatios de nueva capacidad de generación hasta febrero de 2027, como parte de las medidas para enfrentar los meses de menor precipitación.

Además, confirmaron que se decidió postergar durante un año un mantenimiento mayor de la planta hidroeléctrica Reventazón, con el propósito de mantener disponible su capacidad de producción.

La intención es que el sistema eléctrico disponga de suficiente respaldo durante el verano, cuando podrían disminuir los aportes de agua a los embalses.

Más de 200 acciones para atender la emergencia climática

Desde mayo, el Ejecutivo mantiene una estrategia interinstitucional que incluye a más de 20 entidades públicas y contempla más de 200 acciones preventivas y de respuesta.

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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ha ajustado los niveles de alerta conforme a la evolución de las condiciones climáticas, hasta alcanzar una alerta roja el pasado 22 de octubre.

También se han destinado ₡441 millones (USD 977 mil) en subsidios de emergencia a más de 3,400 hogares afectados por las lluvias, principalmente en el Caribe, donde los efectos climáticos contrastan con el déficit registrado en otras regiones.