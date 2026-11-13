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Indonesia logró un récord Guinness con una bandera de 24 kilómetros

Miles de habitantes de Nagan Raya extendieron el paño rojo y blanco, donde un juez internacional validó la marca

Más de 12.000 personas desplegaron una bandera de Indonesia de 24 kilómetros en la provincia de Aceh (Indonesian Presidential Secretariat)
Más de 12.000 personas desplegaron una bandera de Indonesia de 24 kilómetros en la provincia de Aceh (Indonesian Presidential Secretariat)
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Miles de habitantes de Nagan Raya, en la provincia indonesia de Aceh, desplegaron una bandera nacional de 24 kilómetros entre el aeropuerto Cut Nyak Dhien y la mezquita Baitul ‘Ala. La iniciativa recibió un certificado de Guinness World Records en la categoría “The Longest Flag Achieved by the Government of Nagan Raya”, tras una evaluación realizada durante la actividad.

El paño rojo y blanco fue sostenido a lo largo de la ruta por más de 12.000 personas, de acuerdo con The Jakarta Post, durante la visita del presidente Prabowo Subianto el miércoles 11 de noviembre. La longitud elegida coincidió con el 24.° aniversario de la creación de Nagan Raya, un distrito situado en la costa occidental de Aceh.

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La exhibición acompañó el traslado del mandatario desde el aeropuerto hasta la conocida como Mezquita de Jade, donde inauguró el templo Baitul ‘Ala. Los participantes sostuvieron la bandera a ambos lados del camino y mantuvieron extendidos sus tramos durante el recorrido, incluso en las curvas de la carretera.

El intento de récord fue evaluado por Marc Cote, juez oficial de Guinness World Records procedente de Sídney, Australia. El certificado fue entregado a autoridades del distrito después de la inspección, según informó detikSumut.

Guinness exigía una bandera de al menos 21 kilómetros en un despliegue continuo

El reglamento aplicado para la marca requería que la bandera midiera al menos 21 kilómetros y permaneciera desplegada de forma ininterrumpida sobre una vía. Cote verificó que la tela alcanzara los 24 kilómetros y que conservara su continuidad física a lo largo de los desvíos del trayecto, de acuerdo con la cobertura de Askara.

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La bandera debía permanecer extendida como una única pieza, sin dobleces ni superposiciones en los sectores curvos de la carretera. La condición buscaba garantizar que la longitud acreditada correspondiera a un mismo despliegue y no a fragmentos colocados de forma sucesiva.

Cote destacó la escala de la convocatoria y la participación de vecinos de distintas edades. “Esto es extraordinario. El Gobierno del distrito de Nagan Raya merece el certificado por este logro”, afirmó el juez.

Guinness World Records certificó el despliegue de una bandera de 24 kilómetros organizado por el gobierno de Nagan Raya (Indonesian Presidential Secretariat)
Guinness World Records certificó el despliegue de una bandera de 24 kilómetros organizado por el gobierno de Nagan Raya (Indonesian Presidential Secretariat)

La actividad también fue reconocida por el Museo de Récords de Indonesia, conocido como MURI. La entrega de ambas distinciones había sido incluida inicialmente en la agenda presidencial en la mezquita, pero fue trasladada a la oficina de planificación regional para reducir la duración del programa oficial, informó Askara.

Para el gobierno de Nagan Raya, el operativo tuvo como objetivo reforzar el patriotismo y la identificación de la población con los símbolos nacionales. “Este es un hecho que quedará registrado y será recordado por la población de Nagan Raya”, declaró Teuku Raja Keumangan tras recibir el diploma, según detikSumut.

La longitud de la bandera coincidió con los 24 años de Nagan Raya

Durante la inauguración de la Mezquita de Jade, Prabowo sostuvo que el despliegue podía ingresar en una marca internacional. El presidente recorrió en automóvil los cerca de 30 minutos que separan el aeropuerto del templo y saludó a las personas que sostenían el paño a lo largo de la carretera.

“Creo que el despliegue de la bandera roja y blanca de 24 kilómetros puede entrar en un récord mundial”, afirmó el jefe de Estado, según ANTARA News. También dijo, en tono distendido, que otros distritos indonesios podrían intentar superar la extensión con una bandera de 24,5 kilómetros.

La bandera roja y blanca recorrió 24 kilómetros entre el aeropuerto Cut Nyak Dhien y la mezquita Baitul ‘Ala, en Nagan Raya (Antara)
La bandera roja y blanca recorrió 24 kilómetros entre el aeropuerto Cut Nyak Dhien y la mezquita Baitul ‘Ala, en Nagan Raya (Antara)

La actividad se organizó en torno al Día de los Héroes Nacionales, conmemorado en Indonesia cada 10 de noviembre. La Secretaría del Gabinete indicó que la convocatoria buscaba fortalecer el patriotismo y el nacionalismo. La fecha y la presencia presidencial dieron proyección nacional a la movilización organizada en esta zona de Aceh.

El despliegue se produjo una semana después de un enfrentamiento en la regencia de Pidie, también en Aceh, en el que murió un hombre tras un choque con soldados vinculado a una bandera asociada al antiguo movimiento separatista de la provincia, informó The Jakarta Post. Ese episodio había elevado la tensión en la región antes de la visita presidencial.

El certificado de Guinness World Records validó finalmente la extensión de 24 kilómetros, luego de que el juez constatara el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para el intento.

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