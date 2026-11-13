Xbox regala 25 juegos para PC por su aniversario: cómo acceder a la promoción

Xbox anunció que regalará 25 juegos a nuevos usuarios de Window 11. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

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Microsoft anunció una promoción especial para celebrar los 25 años de Xbox: regalará 25 videojuegos clásicos a las personas que compren una computadora nueva con Windows 11 durante lo que queda de 2026. La iniciativa, denominada 25 Years of Xbox Bundle, incluye títulos reconocidos como Halo: Combat Evolved Anniversary, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, DOOM y Gears of War: Reloaded.

La oferta fue presentada por Asha Sharma, responsable de Xbox, como parte de las actividades por el aniversario de la marca. Sin embargo, no estará disponible para todos los usuarios: por el momento, Microsoft estableció que la promoción está dirigida a compradores de nuevos equipos con Windows 11 en Estados Unidos.

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La iniciativa busca acercar algunos de los videojuegos más representativos de la historia de Xbox a quienes estrenen una computadora. De esta manera, la compañía también refuerza su estrategia de ampliar su presencia en el mercado de PC, donde compite con otras plataformas de distribución digital.

Asha Sharma, CEO de Xbox, dio a conocer la promoción que ofrecerá la compañía por su 25 aniversario. (X)

Cuáles son los 25 juegos gratuitos que ofrece Xbox

El paquete incluye producciones de diferentes géneros, desde aventuras y juegos de estrategia hasta disparos en primera persona y títulos de rol. La selección reúne franquicias que marcaron distintas etapas de la compañía y videojuegos que forman parte de su catálogo histórico.

Estos son los 25 títulos incluidos en la promoción:

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Halo: Combat Evolved Anniversary. Age of Empires II: Definitive Edition. Minecraft Dungeons. Gears of War: Reloaded. Call of Duty: WWII. The Elder Scrolls Online. Fallout 76. DOOM. DOOM II. The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition. Age of Mythology: Retold. Quake. Quake II. Wolfenstein: The New Order. The Outer Worlds. Rise of Nations: Extended Edition. As Dusk Falls. Battletoads. Pillars of Eternity II: Deadfire. Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection. Fuzion Frenzy. Gears Tactics. Crimson Skies: High Road to Revenge. BLINX: The Time Sweeper.

Xbox Clasicos llegarán a la PC.

La selección combina videojuegos relativamente recientes con clásicos que aparecieron originalmente en las primeras generaciones de Xbox. Entre ellos destacan Halo: Combat Evolved, uno de los títulos que acompañó el lanzamiento de la primera consola en 2001, y Crimson Skies: High Road to Revenge, una producción que formó parte del catálogo de la Xbox original.

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También aparecen franquicias importantes para Microsoft, como Age of Empires, Gears of War, DOOM, Fallout y The Elder Scrolls.

Cómo acceder a los 25 juegos gratuitos de Xbox

Para participar en la promoción, los interesados deben comprar una computadora nueva que utilice Windows 11 y cumplir las condiciones establecidas por Microsoft.

La principal limitación es geográfica: la oferta está dirigida a clientes de Estados Unidos, por lo que no se ha confirmado su disponibilidad en otros países, incluidos Perú, México, Colombia o Argentina.

Además, no se trata de un regalo abierto para cualquier persona que ya tenga una computadora con Windows 11. La iniciativa está vinculada a la adquisición de nuevos equipos durante el periodo promocional, que se extiende hasta finales de 2026.

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Microsoft publicó una página con las condiciones y los requisitos necesarios para obtener el paquete. Por ello, antes de comprar una computadora, es recomendable revisar las especificaciones de elegibilidad y comprobar que el dispositivo participe en la promoción.

La nueva promoción de Xbox solo estará disponible para usuarios de Estados Unidos. (Xbox)

Xbox prepara más novedades por sus 25 años

El regalo de los 25 videojuegos forma parte de una serie de anuncios con los que Microsoft prepara la celebración del aniversario de Xbox.

Asha Sharma también adelantó novedades relacionadas con la retrocompatibilidad de videojuegos de Xbox en PC y detalles sobre la próxima generación de la plataforma. Entre los anuncios vinculados al catálogo de la compañía también aparecieron referencias a Wolfenstein 3 y nuevo material de Fable.

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La promoción representa una oportunidad para acceder a producciones que marcaron distintas etapas de la industria de los videojuegos. Sin embargo, los jugadores de otros mercados tendrán que esperar para saber si Microsoft amplía la iniciativa fuera de Estados Unidos.