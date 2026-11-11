Costa Rica

Fuerza Pública cumple 77 años en Costa Rica y rinde homenaje a oficial que murió en cumplimiento del deber

La presidenta Laura Fernández participó en una ceremonia donde se reconoció a policías destacados y se recordó a quienes perdieron la vida durante sus funciones. La institución también celebró los 20 años de la Policía Turística.

Crédito: MSP
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La Fuerza Pública de Costa Rica conmemoró su 77.º aniversario con una ceremonia dedicada a reconocer la trayectoria de sus oficiales y rendir homenaje a los policías que han fallecido en el cumplimiento del deber. Entre los momentos centrales de la actividad estuvo el reconocimiento póstumo al oficial Gerson Rosales Cascante, quien recibió una de las distinciones otorgadas por las autoridades.

La gala contó con la participación de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, además de representantes de diferentes cuerpos policiales y jerarcas del Gobierno.

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Durante el acto se entregaron reconocimientos a oficiales y delegaciones que destacaron por su desempeño durante el año, como parte de las actividades organizadas para conmemorar la trayectoria de la institución encargada de la seguridad ciudadana.

Los funcionarios distinguidos recibieron medallas de plata y bronce, otorgadas por sus actuaciones y resultados en el ejercicio de sus responsabilidades policiales.

Homenaje póstumo a Gerson Rosales Cascante

Uno de los momentos de la ceremonia estuvo dedicado a la memoria de Gerson Rosales Cascante, oficial de la Fuerza Pública que perdió la vida mientras cumplía con sus funciones.

Las autoridades le concedieron de manera póstuma la Cruz Escarlata, una distinción con la que reconocieron su servicio y las circunstancias en las que falleció.

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El homenaje formó parte de los actos conmemorativos mediante los cuales el Ministerio de Seguridad Pública recordó a los funcionarios que murieron durante el ejercicio de sus labores.

El oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales Cascante, de 28 años, fue asesinado el13 de mayo de 2026, tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado ocurrido en Batán de Matina, Limón. El policía, quien acumulaba casi nueve años de servicio, se encontraba junto a otro compañero cuando fueron atacados por sujetos que viajaban en motocicletas. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado vía aérea hasta San José e ingresado al Hospital Calderón Guardia, donde falleció horas después. Por este crimen, tres sospechosos fueron detenidos y recibieron seis meses de prisión preventiva.

El oficial Gerson Rosales Cascante murió tras recibir impactos de bala durante un operativo policial en Batán de Matina. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública
El oficial Gerson Rosales Cascante murió tras recibir impactos de bala durante un operativo policial en Batán de Matina. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

Una misa para recordar a los policías fallecidos

Como parte de las actividades del aniversario, familiares de oficiales fallecidos y representantes gubernamentales participaron en una misa de tropa, celebrada en la Capellanía del Ministerio de Seguridad Pública.

La ceremonia religiosa fue oficiada por capellanes de la institución y contó con la presencia del primer vicepresidente de la República, Francisco Gamboa Soto, el ministro Gerald Campos, viceministros y directores de diferentes cuerpos policiales.

Durante su intervención, Gamboa instó a los oficiales a continuar desempeñando sus labores con honestidad y responsabilidad, al considerar que esa conducta constituye una manera de recordar a los compañeros que perdieron la vida mientras servían al país.

Por su parte, Campos destacó la importancia de estos espacios para recordar a los funcionarios fallecidos y expresar agradecimiento por el trabajo realizado por quienes integran los cuerpos de seguridad.

El presbítero Gilberth Ceciliano, capellán de la Fuerza Pública, también participó en la ceremonia y recordó una reflexión del fallecido papa Francisco, en la que comparaba la entrega de los policías con el sacrificio de Jesús de Nazaret por los demás.

La actividad reunió a familiares y compañeros de los oficiales fallecidos en un acto de carácter religioso y conmemorativo.

Familiares de policías fallecidos participaron en una misa de tropa junto con el vicepresidente Francisco Gamboa Soto y autoridades del Ministerio de Seguridad Pública. Crédito: MSP
Familiares de policías fallecidos participaron en una misa de tropa junto con el vicepresidente Francisco Gamboa Soto y autoridades del Ministerio de Seguridad Pública. Crédito: MSP

Policía Turística celebra dos décadas de funcionamiento

Las actividades por el aniversario también incluyeron la conmemoración de los 20 años de creación de la Policía Turística, una unidad especializada de la Fuerza Pública que desarrolla labores de seguridad y orientación dirigidas a visitantes nacionales y extranjeros.

Esta unidad participa en labores preventivas en diferentes destinos turísticos del país, mediante patrullajes, atención de incidentes y coordinación con otras instituciones relacionadas con la actividad turística.

Su aniversario fue incorporado a la gala como parte del reconocimiento a las distintas especialidades policiales que operan en territorio costarricense.

La Policía Turística conmemoró sus 20 años de creación, como parte de las actividades organizadas por el aniversario de la Fuerza Pública costarricense. Crédito: MSP
La Policía Turística conmemoró sus 20 años de creación, como parte de las actividades organizadas por el aniversario de la Fuerza Pública costarricense. Crédito: MSP

A 77 años de su creación, la Fuerza Pública mantiene sus funciones de vigilancia preventiva, atención de emergencias y protección ciudadana, mediante el trabajo de sus oficiales y delegaciones distribuidas en diferentes regiones del país.

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