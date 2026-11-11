Costa Rica

Bancos en Costa Rica deberán alertar en menos de un minuto sobre movimientos de dinero para evitar estafas

La Superintendencia General de Entidades Financieras estableció nuevas obligaciones para proteger las cuentas bancarias. Los clientes también podrán bloquear temporalmente sus productos financieros y tendrán mecanismos para reclamar por transacciones no autorizadas.

Mano enguantada sosteniendo un teléfono móvil con pantalla mostrando el número 48159 frente a un cajero automático desenfocado.
Los bancos y otras entidades financieras de Costa Rica deberán notificar los movimientos de dinero en menos de 60 segundos, según la regulación de la Sugef. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los bancos, cooperativas, mutuales y otras entidades financieras supervisadas en Costa Rica deberán notificar a sus clientes en un plazo inferior a 60 segundos cada vez que se registre una transacción en sus productos financieros, como parte de las medidas destinadas a prevenir estafas informáticas y facilitar la detección de movimientos no autorizados.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) recordó que esta obligación forma parte del Acuerdo Sugef 5-26, una normativa que establece controles mínimos de seguridad para las instituciones que ofrecen servicios financieros digitales.

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El reglamento entró en vigor el 11 de septiembre de 2026 y desarrolla las disposiciones de la Ley N.º 10.889, aprobada para fortalecer la protección de las personas consumidoras ante sustracciones de dinero y otras operaciones fraudulentas.

La intención es que los usuarios reciban información casi inmediata sobre los movimientos registrados en sus cuentas y puedan comunicarse con su entidad financiera cuando identifiquen una operación desconocida.

¿Cómo recibirán las alertas los clientes?

Las notificaciones podrán enviarse mediante correo electrónico, mensajes de texto (SMS) o avisos de aplicaciones móviles, así como por otros mecanismos previamente autorizados por los usuarios.

La obligación no se limita a transferencias o movimientos de dinero. Las entidades también deberán alertar sobre operaciones sensibles, como inicios de sesión, cambios de contraseña, modificaciones de números telefónicos, actualización de correos electrónicos y detección de nuevos dispositivos.

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Asimismo, deberán conservar registros que permitan comprobar cuándo fueron enviadas las notificaciones y qué información contenían.

Eduardo Reyes Miranda, jefe del Departamento de Desarrollo Normativo de la Sugef, explicó que el crecimiento de las herramientas financieras digitales también representa nuevos desafíos para la protección de los usuarios.

“Esta regulación establece estándares mínimos que fortalecen la capacidad de las entidades para prevenir, detectar y gestionar estafas informáticas”, manifestó el funcionario a Teletica.

Tarjeta bancaria bajo un escudo translúcido, teléfono móvil con notificación en pantalla y computadora portátil sobre un escritorio blanco.
Las alertas bancarias podrán llegar mediante mensajes de texto, correos electrónicos o notificaciones de aplicaciones móviles, para facilitar la identificación de transacciones sospechosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bancos deberán reforzar controles de seguridad

Además de las alertas inmediatas, las entidades supervisadas tendrán que utilizar obligatoriamente mecanismos de doble factor de autenticación para operaciones consideradas de riesgo.

Este procedimiento permite incorporar una segunda verificación de identidad antes de autorizar determinadas transacciones.

También deberán implementar sistemas capaces de identificar movimientos que se aparten del comportamiento habitual de los clientes, considerando factores como montos, destinatarios frecuentes, horarios de conexión y dispositivos utilizados.

Cuando se detecte una operación sospechosa, los bancos tendrán que aplicar procedimientos de verificación y, cuando corresponda, activar mecanismos de bloqueo preventivo.

Otra disposición establece que los usuarios deberán contar con herramientas para bloquear temporalmente sus cuentas u otros productos financieros cuando sospechen que una tercera persona obtuvo acceso no autorizado.

¿Qué sucede si una persona es víctima de una estafa?

El reglamento también establece procedimientos para atender reclamos relacionados con transacciones electrónicas que los clientes aseguren no haber autorizado.

Las personas afectadas deberán presentar la reclamación ante su entidad financiera mediante el formulario correspondiente, acompañado de una copia de la denuncia interpuesta ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Una vez recibido el reclamo, la institución deberá entregar un código de seguimiento y bloquear inmediatamente la posibilidad de realizar nuevas transacciones electrónicas con el producto afectado.

Además, tendrá que investigar lo ocurrido y demostrar el cumplimiento de los controles de seguridad exigidos por la regulación.

Las entidades podrán rechazar reclamaciones cuando existan pruebas suficientes de las circunstancias previstas en el reglamento, y las decisiones que correspondan deberán someterse a la revisión de la Sugef.

La normativa también contempla mecanismos para devolver determinados montos sin necesidad de desarrollar una investigación detallada, según los límites que establezca cada institución.

Hombre con pasamontañas habla por teléfono y señala pantalla de laptop; mujer mayor con cabello canoso habla por teléfono sosteniendo tarjeta bancaria.
Los clientes que denuncien transacciones bancarias no autorizadas deberán presentar su reclamación ante la entidad financiera y adjuntar la denuncia correspondiente ante el OIJ. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugef vigilará el cumplimiento

La Sugef será responsable de verificar que las entidades cumplan con los requisitos técnicos y mantengan protocolos de emergencia para responder ante posibles fraudes.

También deberán desarrollar programas permanentes de educación sobre seguridad digital para ayudar a sus clientes a identificar mensajes fraudulentos, llamadas sospechosas y posibles intentos de suplantación de identidad.

La Superintendencia recordó que ninguna regulación elimina completamente el riesgo de fraude, por lo que recomendó proteger las credenciales bancarias y reportar inmediatamente cualquier operación desconocida.

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