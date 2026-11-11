Costa Rica

Intentó escapar de la Policía en Costa Rica y terminó detenido con más de 3,800 dosis de droga y ₡5 millones (USD 11 mil) en efectivo

El sospechoso viajaba en motocicleta cuando fue interceptado por oficiales del Grupo Lince en Los Diques. Las autoridades decomisaron crack, marihuana y cocaína, mientras que la Fiscalía ordenó la intervención de la Policía de Control de Drogas.

Oficiales del Grupo Lince de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre que transportaba 3.858 dosis de aparente droga en el sector de Los Diques, Cartago. Crédito: MSP
Oficiales del Grupo Lince de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre que transportaba 3.858 dosis de aparente droga en el sector de Los Diques, Cartago. Crédito: MSP
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Un hombre de apellido Otárola fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica después de intentar escapar de una intervención policial mientras transportaba 3,858 dosis de aparente droga y más de ₡5.3 millones (unos USD 11 mil) en efectivo, durante un operativo realizado en el sector de Los Diques, en Cartago.

La detención ocurrió cuando agentes del Grupo Lince desarrollaban labores de vigilancia preventiva en la comunidad de Dique Claudio Zúñiga, ubicada en el cantón central cartaginés.

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Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), los oficiales observaron a un hombre que se desplazaba en motocicleta y decidieron intervenirlo como parte de los controles establecidos en sectores donde las autoridades han identificado actividades relacionadas con el narcotráfico.

El sospechoso intentó darse a la fuga al notar la presencia policial, pero fue interceptado por los uniformados, quienes encontraron varias bolsas que contenían sustancias ilícitas y una considerable cantidad de dinero.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron 2.807 dosis de crack, 701 envoltorios de marihuana y 350 dosis de cocaína. Crédito: MSP
Durante el operativo, las autoridades decomisaron 2.807 dosis de crack, 701 envoltorios de marihuana y 350 dosis de cocaína. Crédito: MSP

Más de 2,800 dosis de crack entre lo decomisado

Tras la intervención, los oficiales coordinaron con el Ministerio Público, que delegó en la Policía de Control de Drogas (PCD) las diligencias judiciales correspondientes para documentar el hallazgo y proceder con el decomiso.

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Durante el procedimiento, las autoridades contabilizaron 2,807 dosis de aparente crack, la sustancia que representaba la mayor cantidad del cargamento.

También localizaron 701 envoltorios de aparente marihuana y 350 dosis de presunta cocaína, para un total de 3,858 unidades de diferentes drogas.

Además del dinero en efectivo, los policías incautaron 8 dólares estadounidenses y la motocicleta utilizada por el detenido.

La Policía de Control de Drogas (PCD) asumió las diligencias judiciales del caso, mientras el sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público. Crédito: MSP
La Policía de Control de Drogas (PCD) asumió las diligencias judiciales del caso, mientras el sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público. Crédito: MSP

Sospechoso registra antecedentes policiales

El hombre detenido fue identificado únicamente por su apellido, Otárola, y según el reporte policial registra antecedentes por hurto simple y tenencia de drogas.

Sin embargo, las autoridades no precisaron si esos antecedentes corresponden a detenciones anteriores o si existen condenas judiciales relacionadas con dichos hechos.

Después de completar la intervención, el sospechoso fue remitido ante el Ministerio Público, instancia encargada de determinar las actuaciones correspondientes y valorar la eventual presentación de cargos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la solicitud de medidas cautelares ni sobre una audiencia judicial relacionada con esta detención.

La Fuerza Pública decomisó 3.858 dosis de aparente droga en Cartago, entre ellas crack, marihuana y cocaína, durante un operativo contra el tráfico de estupefacientes en el sector de Los Diques. Crédito: MSP
La Fuerza Pública decomisó 3.858 dosis de aparente droga en Cartago, entre ellas crack, marihuana y cocaína, durante un operativo contra el tráfico de estupefacientes en el sector de Los Diques. Crédito: MSP

Los Diques, una zona bajo vigilancia policial

El nuevo decomiso se produce en medio de una serie de intervenciones desarrolladas por las autoridades en distintas comunidades de Cartago, particularmente en sectores donde se investiga la presencia de organizaciones dedicadas a la distribución de drogas.

El pasado 4 de noviembre, durante un operativo diferente realizado en el Dique de Miraflores, en Taras, oficiales de la Fuerza Pública localizaron un bolso abandonado que contenía 342 dosis de aparente crack, 10 de cocaína, 52 de tusi y tres pastillas de aparente éxtasis.

En esa intervención también encontraron envoltorios de marihuana y ₡69,000 en efectivo, después de que tres personas huyeran entre la vegetación al observar a los uniformados.

Asimismo, durante la denominada Operación Azul, desarrollada a finales de octubre, la PCD realizó allanamientos en sectores como Oreamuno, Paraíso, Vista Hermosa y Los Diques, con el objetivo de investigar estructuras vinculadas con el narcomenudeo.

Las diligencias permitieron decomisar diferentes sustancias, armas de fuego, municiones y artículos presuntamente utilizados para preparar y distribuir drogas.

En el caso más reciente, la Fuerza Pública indicó que mantendrá los patrullajes preventivos en las comunidades cartaginesas donde se han detectado actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

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