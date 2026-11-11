Costa Rica

Los homicidios en Guanacaste, Costa Rica, aumentaron 11.9% hasta noviembre, según autoridades

La provincia registró 75 muertes violentas, ocho más que en igual lapso de 2025, mientras Santa Cruz pasó de 20 a 22 casos, una variación de 10% interanual en el período analizado

Cinta amarilla con la leyenda ESCENA DE HOMICIDIO - PROHIBIDO EL PASO atada a los postes de una cerca de madera.
Santa Cruz encabezó las cifras de homicidios y tachas de vehículos en Guanacaste durante los primeros meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Santa Cruz registró 22 homicidios y 93 denuncias por tachas de vehículos (robo o hurto de objetos del interior de automotores) entre el 1 de enero y el 9 de noviembre de 2026, de acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) publicados por El Observador. El cantón concentró la mayor cantidad de ambos delitos dentro de Guanacaste durante ese período.

Las cifras también coinciden con un operativo del OIJ y el Ministerio Público contra un grupo que figura bajo investigación por hechos violentos, venta de drogas y robos de automóviles y motocicletas. Las autoridades detuvieron a 10 personas, entre ellas dos oficiales de la Fuerza Pública y un adolescente de 16 años.

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Santa Cruz reunió cerca de tres de cada 10 homicidios reportados en Guanacaste en los primeros meses de 2026 y casi cuatro de cada 10 tachas de vehículos. Los datos disponibles muestran concentraciones distintas según el delito: las tachas se acumularon en tres distritos, mientras que los homicidios se distribuyeron entre varias localidades del cantón.

Guanacaste contabilizó 75 homicidios en el período analizado

Guanacaste acumuló 75 homicidios entre el 1 de enero y el 9 de noviembre de 2026, frente a los 67 casos registrados en el mismo período de 2025, lo que representó un aumento del 11,9%. Santa Cruz pasó de 20 muertes violentas a 22, una variación del 10%.

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Según los datos publicados por El Observador, 15 de los homicidios registrados en Santa Cruz fueron clasificados como ajustes de cuentas o venganzas. Esa categoría representó el 68,2% de los casos del cantón y se mantuvo sin cambios respecto del período anterior, por lo que el aumento local no se concentró en ese tipo de hechos.

Los homicidios en la provincia de Guanacaste aumentaron un 11.9% entre enero y noviembre de 2026. (AP Foto/Matt Rourke, File)
Los homicidios en la provincia de Guanacaste aumentaron un 11.9% entre enero y noviembre de 2026. (AP Foto/Matt Rourke, File)

Tamarindo fue el distrito de Santa Cruz con más homicidios, con cinco casos, seguido por Veintisiete de Abril, con cuatro. Cabo Velas y Cuajiniquil sumaron tres asesinatos cada uno, mientras que Diriá y Tempate contabilizaron dos por distrito; Cartagena, Bolsón y el distrito central de Santa Cruz registraron uno cada uno.

Las tachas se concentraron en el distrito central, Tamarindo y Veintisiete de Abril

Santa Cruz contabilizó 93 denuncias por tachas de vehículos, una categoría distinta del robo de vehículos completos. El total representó el 39.2% de los 237 casos reportados en Guanacaste, donde Liberia registró 64 denuncias y Nicoya, 34.

El distrito central de Santa Cruz acumuló 39 tachas, Tamarindo registró 25 y Veintisiete de Abril, 23. En conjunto, las tres zonas reunieron 78 hechos, equivalentes al 83.9% de las denuncias locales.

En paralelo, el cantón contabilizó 56 robos de vehículos completos. Esa cifra corresponde a una modalidad diferente de las tachas que forman parte de los registros provinciales.

El operativo incluyó a dos oficiales de la Fuerza Pública

El OIJ y el Ministerio Público detuvieron a 10 personas en una investigación sobre una organización a la que se le atribuyen un homicidio, una tentativa de homicidio, distribución de drogas y robos violentos de automóviles y motocicletas. Entre los detenidos había dos oficiales de la Fuerza Pública y un adolescente de 16 años.

La pesquisa se relaciona con el asesinato de un hombre de apellidos Navarrete, de 56 años, ocurrido el 6 de julio de 2025 en Belén de Carrillo. La víctima recibió un disparo y luego fue incinerada dentro del automóvil que conducía.

Ilustración en acuarela de unas manos masculinas sujetas con esposas metálicas sobre un fondo con luces rojas, azules y siluetas de montañas.
Las autoridades judiciales detuvieron a 10 personas por delitos violentos, entre ellas dos oficiales de la Fuerza Pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, señaló que el grupo bajo investigación habría actuado con violencia. Uno de los expedientes se refiere al ataque contra un ganadero de 77 años de apellido Méndez, ocurrido el 10 de septiembre de 2025 mientras ordeñaba.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos golpearon a la víctima y le sustrajeron una camioneta tipo pick-up. A la organización también se le atribuyen al menos 13 robos de motocicletas mediante bajonazos, cuyos afectados habrían sufrido lesiones graves.

Durante los allanamientos, los agentes ubicaron tres fusiles de asalto y municiones en la vivienda de una mujer que fue detenida.

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