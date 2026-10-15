Alerta en Costa Rica: fenómeno de El Niño amenaza con destruir arrecifes de coral por el calentamiento del océano Pacífico

El fenómeno de El Niño 2026-2027 amenaza los arrecifes coralinos de Costa Rica, debido al incremento de las temperaturas del océano Pacífico que provoca estrés térmico y procesos de blanqueamiento. Crédito: UNED

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Los arrecifes de coral del Pacífico de Costa Rica enfrentan una nueva amenaza por el aumento de la temperatura del océano asociado al fenómeno de El Niño 2026-2027, que ya está generando condiciones de estrés térmico y procesos de blanqueamiento capaces de debilitar e incluso provocar la muerte de estos organismos marinos.

La situación encendió las alertas entre investigadores de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que comenzaron a implementar medidas extraordinarias para proteger miles de corales cultivados como parte de un proyecto de restauración ambiental en Isla Tortuga, ubicada en el Golfo de Nicoya, provincia de Puntarenas.

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Una de las decisiones más importantes fue el traslado de 2,700 corales desde estructuras instaladas a cinco metros de profundidad hasta otras ubicadas a 13 metros, con el propósito de reducir su exposición a las elevadas temperaturas superficiales del agua.

El investigador Yeison Lizano Rojas, encargado del proyecto de restauración coralina de la UNED, explicó que las condiciones asociadas a El Niño representan un desafío para la supervivencia de numerosas especies marinas, particularmente aquellas que dependen de rangos específicos de temperatura para desarrollarse.

“El problema de este fenómeno, o sus efectos, es que genera un calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico y, como consecuencia, genera adversidades para diferentes organismos marinos, entre ellos los arrecifes coralinos”, explicó el especialista.

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Los científicos advierten que el deterioro de los arrecifes no solamente compromete la supervivencia de los corales, sino que también podría generar consecuencias para otras especies y actividades económicas que dependen de la biodiversidad marina.

El blanqueamiento coralino ocurre cuando los corales expulsan las algas microscópicas que les proporcionan gran parte de sus nutrientes, lo que puede debilitarlos y provocar su muerte. Crédito: UNED

¿Por qué El Niño puede provocar la muerte de los corales?

El fenómeno de El Niño está relacionado con cambios en las condiciones del océano Pacífico, entre ellos el incremento de las temperaturas superficiales del agua.

Cuando estas temperaturas se mantienen elevadas durante períodos prolongados, los corales pueden experimentar estrés térmico, una condición que altera procesos biológicos fundamentales para su supervivencia.

Uno de los efectos más visibles es el llamado blanqueamiento coralino, un proceso durante el cual los organismos pierden progresivamente su coloración natural.

Según explicó Lizano, esto ocurre porque las altas temperaturas alteran la relación simbiótica que mantienen los corales con unas algas microscópicas conocidas como zooxantelas.

Estas algas viven asociadas a los tejidos del coral y, mediante procesos biológicos como la fotosíntesis, proporcionan una parte fundamental de la energía que necesita para sobrevivir.

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De acuerdo con el investigador, más del 90% de los nutrientes y la energía que requieren los corales provienen de esta relación simbiótica.

Cuando las condiciones ambientales se vuelven desfavorables, los organismos pueden expulsar las algas, lo que provoca la pérdida de color y una reducción de sus fuentes de alimentación.

“Si estas condiciones adversas persisten durante un tiempo prolongado, el coral, como mecanismo de defensa, expulsa estas zooxantelas e inicia un proceso que se conoce como blanqueamiento, posteriormente, el coral empieza a debilitarse y puede llegar incluso a morir”, advirtió Lizano.

Sin embargo, el especialista aclaró que un coral blanqueado no necesariamente está muerto.

Si las temperaturas vuelven a niveles adecuados en un período favorable, algunos organismos pueden recuperar sus algas simbióticas y sobrevivir.

Por el contrario, cuando el calentamiento continúa, aumenta el riesgo de mortalidad y deterioro permanente de los arrecifes.

Investigadores de la UNED trasladaron 2.700 corales de cinco a 13 metros de profundidad en Isla Tortuga, como medida para reducir su exposición al calentamiento de las aguas superficiales. Crédito: UNED

Suspenden temporalmente la siembra de nuevos corales

Además del traslado de los viveros, el equipo científico decidió suspender temporalmente las labores de jardinería coralina, fragmentación y colocación de nuevas estructuras.

Estas actividades forman parte de los procedimientos utilizados para multiplicar y restaurar poblaciones de corales en zonas afectadas por procesos de degradación ambiental.

Sin embargo, los investigadores consideraron necesario limitar las intervenciones mientras persistan las condiciones adversas, con el objetivo de evitar nuevas fuentes de estrés sobre los organismos.

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Paralelamente, la universidad intensificó los monitoreos científicos para detectar procesos de blanqueamiento y evaluar la evolución de los arrecifes.

Entre los parámetros analizados se encuentran la temperatura del agua, la salinidad y otras características fisicoquímicas del ambiente marino.

Estas mediciones permitirán conocer si las condiciones cambian con el paso de las semanas y cómo responden los corales a la nueva profundidad.

Los datos también servirán para determinar cuándo podrían retomarse las actividades de restauración y cuáles serían las condiciones más adecuadas para continuar con el proyecto.

La estrategia combina acciones inmediatas de protección con la generación de información científica que pueda utilizarse en futuros episodios de calentamiento oceánico.

La Universidad Estatal a Distancia, el INA y la empresa Bay Island Cruises trabajan en acciones de conservación y monitoreo para proteger los ecosistemas coralinos del Pacífico costarricense. Crédito: UNED

La desaparición de arrecifes también afectaría la pesca y el turismo

Los arrecifes coralinos cumplen funciones fundamentales dentro de los ecosistemas marinos y su deterioro podría provocar efectos que se extienden mucho más allá de los propios corales.

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Estas estructuras proporcionan refugio, alimento y espacios de reproducción para numerosas especies de peces y otros organismos marinos.

Su presencia contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y al equilibrio ecológico de las zonas costeras donde se desarrollan.

Por esta razón, una reducción significativa de los arrecifes puede modificar las condiciones de vida de las especies que dependen de ellos.

Según la UNED, el deterioro de estos ecosistemas también podría tener consecuencias económicas para actividades como la pesca y el turismo, que mantienen una estrecha relación con la salud de los ambientes marinos.

En destinos como Isla Tortuga y otras zonas del Golfo de Nicoya, la conservación de los ecosistemas constituye un componente importante del atractivo natural de la región.

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Además, los arrecifes pueden contribuir a la protección de determinados sectores costeros, al actuar como barreras naturales que ayudan a reducir la energía del oleaje.

La pérdida de estos organismos representa, por lo tanto, una amenaza ambiental con posibles repercusiones ecológicas, sociales y económicas.