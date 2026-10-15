Quiso ayudar a un conductor accidentado en Guatemala y murió baleado: el agresor también disparó contra la policía

Néstor Alan Josué Valiente Mendoza falleció tras recibir disparos cuando intentaba prestar auxilio a un conductor en Tactic. (Infobae América)

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Un acto de solidaridad ciudadana concluyó en tragedia en Guatemala cuando Néstor AlanJosué Valiente Mendoza falleció al recibir disparos cuando intentaba prestar auxilio al conductor de una camioneta accidentada.

El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles 14 de octubre a la altura del kilómetro 182 de la carretera CA-14, jurisdicción del municipio de Tactic, en el departamento de Alta Verapaz, en Guatemala.

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Valiente Mendoza, de 32 años y conocido entre sus allegados como “El Gato” por el color de sus ojos, transitaba hacia su trabajo para iniciar su jornada laboral en un vehículo junto a otras personas cuando observaron el percance vial.

Decidieron detenerse y brindar ayuda a los tripulantes del vehículo accidentado. Sin embargo, este accionó de manera violenta y comenzó a disparar en contra de quienes sólo querían ayudarlo.

Alan Josué falleció en el instante, bajo la mirada atónica de sus compañeros, que no daban crédito a lo ocurrido, por lo que de inmediato llamaron a las autoridades.

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Néstor Alan Josué Valiente Mendoza era conocido como "El Gato", por el color de sus ojos. (Facebook)

Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron al sospechoso tras un intercambio de disparos

Minutos después del ataque, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a la zona del percance, sin embargo, el agresor los recibió con una ráfaga de disparos, por lo que fue necesaria la coordinación de refuerzos.

Ocho autopatrullas acudieron al área, pero el hombre, quien minutos antes se había accidentado, continúo los disparos en contra de los efectivos policiales, quienes emplearon gas lacrimógeno para forzar su salida de la camioneta.

Al continuar los disparos por parte del atacante, las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y le provocaron una herida de bala en el pie izquierdo para lograr su aprehensión.

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Luego del ataque, el conductor del automóvil accidentado fue capturado e identificado como César “N”, de 32 años y originario de San Cristóbal Verapaz. Hasta el momento se desconocen las razones por las que inició el ataque armado.

El Ministerio Público procesó la escena del crimen e incautó la pistola utilizada por el detenido César N. (PNC de Guatemala)

Mientras que paramédicos de los Bomberos Voluntarios de Tactic brindaron asistencia prehospitalaria al detenido y constataron el fallecimiento de la víctima Valiente Mendoza. Por su parte, fiscales del Ministerio Público (MP) incautaron una pistola y procesaron la escena.

El vehículo del agresor quedó encunetado en el lugar del accidente.

Fiscales del Ministerio Público procesan la escena del crimen. (PNC de Guatemala)

La muerte de la víctima ha conmocionado a la población de Alta Verapaz, quienes relataron que hasta 2024 laboró como operador de retroexcavadora en la Municipalidad de San Juan Chamelco.

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Las armas de fuego provocan más del 80% de las muertes violentas en Guatemala

El ataque armado registrado en la ruta Las Verapaces refleja la preponderancia del armamento letal en la dinámica delictiva de Guatemala. Informes de la PNC y del Ministerio de Gobernación (Mingob) revelan que alrededor del 83% de los homicidios en el país son cometidos con armas de fuego.

Datos oficiales señalan que la tasa nacional de homicidios se ubica en aproximadamente 16,2 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que consolida a los ataques con proyectiles balísticos como la causa principal de muerte violenta en el territorio guatemalteco.