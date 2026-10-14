Costa Rica

Laura Fernández viajará a El Salvador para conocer el modelo de seguridad y visitar el CECOT

La Jefe de Estado costarricense anunció que recorrerá el CECOT el 16 de octubre y analizará las prácticas operativas del sistema penitenciario salvadoreño

Laura Fernández viajará a El Salvador el 16 de octubre para reunirse con el presidente Nayib Bukele. (Cortesía: Presidencia de la República de Costa Rica)
Laura Fernández viajará a El Salvador el 16 de octubre para reunirse con el presidente Nayib Bukele. (Cortesía: Presidencia de la República de Costa Rica)
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Laura Fernández confirmó este miércoles que realizará una visita oficial a El Salvador, donde tiene previsto reunirse con el presidente Nayib Bukele y recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), según una invitación diplomática remitida por la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco.

El anuncio se produjo durante la inauguración del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un centro penitenciario que busca reducir el hacinamiento carcelario.

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Fernández afirmó que la cooperación de El Salvador resultó determinante antes de la apertura de esa infraestructura y anticipó que la delegación costarricense buscará conocer en detalle la experiencia salvadoreña.

La inauguración del CACCO contó con la participación del ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, así como el Ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monrroy. La presencia de funcionarios salvadoreños se enmarcó en los contactos de cooperación vinculados con el funcionamiento del nuevo establecimiento penitenciario.

Hombres en traje de negocios, mujeres y un oficial militar uniformado permanecen sentados en filas durante un evento
El ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, y el ministro de Defensa, René Merino Monroy, asistieron al acto de apertura del nuevo penal en Costa Rica. (Cortesía: Redes sociales)

La reunión con Nayib Bukele está prevista para el 16 de octubre

La carta de invitación, fechada el miércoles 7 de octubre de 2026, fue enviada por Alexandra Hill Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, a Ana Elena Pinto Lizano, ministra de Relaciones Exteriores y Culto designada de Costa Rica.

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En el documento, la cancillería salvadoreña extendió una invitación formal a Fernández para realizar una visita oficial el viernes 16 de octubre. La comunicación señala que el objetivo es continuar el fortalecimiento de los vínculos de hermandad, cooperación y entendimiento mutuo entre Costa Rica y El Salvador.

La agenda contempla una reunión bilateral entre Fernández y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. De acuerdo con la nota diplomática, el encuentro abordará “temas estratégicos de la agenda bilateral y regional en beneficio de nuestros pueblos”.

En su texto, Hill Tinoco expresó que la visita puede servir para renovar los vínculos diplomáticos y de cooperación entre los dos países.

La canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco envió la invitación oficial a las autoridades diplomáticas costarricenses. (Cortesía: Redes sociales)
La canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco envió la invitación oficial a las autoridades diplomáticas costarricenses. (Cortesía: Redes sociales)

La agenda incluye un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo

El programa oficial incorpora una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca, en el departamento salvadoreño de San Vicente. La carta señala que el recorrido permitirá a la mandataria costarricense conocer de primera mano las experiencias y los resultados del modelo de seguridad integral aplicado por el Gobierno de Bukele.

El CECOT forma parte de la estrategia de seguridad desplegada por El Salvador contra las pandillas. Fernández sostuvo que Costa Rica busca analizar el componente operativo de esa política, después de haber avanzado en la construcción de infraestructura penitenciaria propia.

La visita se producirá dos días después del anuncio realizado durante la inauguración del CACCO, en un contexto en el que las autoridades costarricenses plantean medidas para ampliar la capacidad del sistema penitenciario y enfrentar el hacinamiento.

La delegación costarricense tendrá así una instancia para revisar la organización, las rutinas y los mecanismos aplicados en el sistema salvadoreño, además de abordar con las autoridades de ese país asuntos de la agenda regional y de la relación bilateral.

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