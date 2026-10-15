El Salvador

El 96% de los jóvenes salvadoreños cree que el país va por el camino correcto, según CID Gallup

Una reciente encuesta mostró que la población de 18 a 24 años supera el promedio nacional en confianza sobre la dirección que tomó la nación

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El 96% de los jóvenes de 18 a 24 años sostiene que El Salvador va por el camino correcto según la encuesta de CID Gallup. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El respaldo de los salvadoreños de 18 a 24 años al rumbo nacional alcanzó uno de los registros más altos de la última encuesta de CID Gallup: el 96% de los jóvenes consultados afirmó que El Salvador va por el camino correcto. El dato supera en nueve puntos al promedio general y se ubicó entre los principales resultados de la Encuesta de Opinión Pública #129.

La firma encuestadora señaló que, en total, el 87% de los salvadoreños encuestados considera que el país avanza en la dirección adecuada. Esa proporción se mantuvo sin cambios respecto de junio y comparte el nivel más alto de la serie con la medición de febrero de este año.

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La percepción favorable sobre el rumbo de El Salvador coincide con la evaluación de la gestión del presidente Nayib Bukele, cuya aprobación llegó al 92%. De acuerdo con CID Gallup, se trata del mayor nivel de respaldo obtenido por un mandatario salvadoreño desde 1990 en un período comparable de gobierno.

Por su parte, el 91% de las personas consultadas dijo que Bukele hace lo mejor para el pueblo. La aprobación fue mayor entre los simpatizantes de Nuevas Ideas y entre quienes perciben una mejora en las condiciones de sus hogares.

La aprobación del presidente Nayib Bukele se ubicó en un 92% en la reciente medición de CID Gallup. (REUTERS/Jose Cabezas)
La aprobación del presidente Nayib Bukele se ubicó en un 92% en la reciente medición de CID Gallup. (REUTERS/Jose Cabezas)

La seguridad y la educación concentran las mejores evaluaciones

Los resultados favorables también abarcan áreas específicas de la administración. La seguridad registró el mayor nivel de aprobación: el 98% calificó positivamente el trabajo presidencial en esa materia. La educación de niños y jóvenes alcanzó el 95%, mientras que la gestión vinculada al empleo llegó al 85%.

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El informe de CID Gallup indicó que el 71% de la población percibió una reducción del crimen y la delincuencia durante los cuatro meses previos a la consulta. Solo el 4% consideró que esos delitos aumentaron.

La percepción de seguridad se reflejó además en los hogares: uno de cada 20 reportó haber sufrido un robo o asalto en ese período, el nivel más bajo de la serie que sigue la firma encuestadora. A su vez, el 87% expresó su respaldo a la continuidad del régimen de excepción, una medida que dos de cada tres personas aprobaron mucho.

La encuesta coincidió con los 1.217 días sin homicidios que la Policía Nacional Civil contabilizaba hasta el 25 de septiembre desde la entrada en vigor del régimen de excepción, según los datos consignados por CID Gallup.

La seguridad obtuvo 98% de aprobación, seguida por la educación de niños y jóvenes con 95% y la gestión del empleo con 85%. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
La seguridad obtuvo 98% de aprobación, seguida por la educación de niños y jóvenes con 95% y la gestión del empleo con 85%. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Seis de cada diez hogares ven una mejora respecto de 2025

En el plano económico, la encuesta registró una evaluación favorable, aunque con cifras más moderadas que las obtenidas en seguridad y educación. El 62% de los consultados consideró que su hogar estaba mejor que un año antes.

Ese porcentaje cayó siete puntos frente a junio, pero mantuvo una mayoría que percibe una mejora en su situación familiar. El costo de vida aparece como el principal desafío: el 37% afirmó que aumentó mucho durante los últimos cuatro meses y casi la mitad de los hogares señaló el gasto para cubrir necesidades básicas como su mayor preocupación.

El estudio de CID Gallup muestra así un cuadro de respaldo amplio al rumbo del país, con un nivel especialmente alto entre los jóvenes, una aprobación presidencial del 92% y valoraciones favorables en las áreas de seguridad, educación, empleo y percepción de la situación de los hogares.

El sondeo se realizó entre el 9 y el 28 de septiembre de 2026, con entrevistas presenciales a 1,208 personas de 18 años o más.

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