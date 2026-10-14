Costa Rica

Cancelan concierto de Snoop Dogg en Costa Rica días después de la detención del productor Don Stockwell por presunto lavado de dinero

La empresa organizadora confirmó un acuerdo con el artista para suspender el espectáculo y devolver el dinero de las entradas, en medio de las investigaciones judiciales que involucran a su propietario

El concierto del rapero estadounidense Snoop Dogg, programado para el 3 de diciembre de 2026 en Costa Rica, fue cancelado oficialmente por la productora Stockwell Entretenimiento.
El concierto del rapero estadounidense Snoop Dogg, programado para el 3 de diciembre de 2026 en Costa Rica, fue cancelado oficialmente por la productora Stockwell Entretenimiento.
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El esperado concierto del rapero estadounidense Snoop Dogg en Costa Rica fue cancelado oficialmente este martes 13 de octubre, apenas seis días después de la detención del empresario Don Stockwell, propietario de la productora responsable del espectáculo e investigado por las autoridades costarricenses por presunta legitimación de capitales.

La presentación estaba programada para el próximo jueves 3 de diciembre de 2026, en el Centro de Eventos Pedregal, ubicado en Belén de Heredia, y formaba parte de la gira internacional del reconocido artista.

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La decisión fue comunicada por Stockwell Entretenimiento, que confirmó haber alcanzado un acuerdo con el equipo del músico estadounidense para dejar sin efecto la presentación.

“Stockwell Entretenimiento desea anunciar públicamente que recientemente ha llegado a un acuerdo mutuo con el artista conocido profesionalmente como Snoop Dogg para cancelar el concierto programado para el jueves 3 de diciembre de 2026”, indicó la compañía en un comunicado difundido a los medios costarricenses.

La productora no explicó las razones específicas que motivaron la suspensión del espectáculo ni aclaró si la decisión tiene relación directa con la situación judicial de su propietario.

Sin embargo, la cancelación se produce en medio de una controversia que involucra a Don Stockwell, detenido recientemente durante una operación contra una presunta estructura dedicada al lavado de dinero mediante la organización de eventos musicales.

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La productora había confirmado el concierto cuatro días antes

La cancelación sorprendió especialmente porque el pasado viernes 9 de octubre, apenas dos días después de la detención de Don Stockwell, la empresa organizadora había divulgado un comunicado para desmentir las especulaciones sobre una posible suspensión.

En aquel momento, Stockwell Entretenimiento sostuvo que la presentación continuaba confirmada y que los preparativos avanzaban según lo previsto.

“Ante las recientes especulaciones y consultas que han surgido en torno a la presentación de Snoop Dogg en Costa Rica, la producción del evento informa que el concierto se mantiene confirmado para el jueves 3 de diciembre”, señaló entonces la compañía.

Además, invitó a los seguidores del cantante a continuar adquiriendo sus entradas mediante la plataforma Publitickets, encargada de la comercialización de los boletos.

No obstante, cuatro días después, la organización cambió su posición y anunció que había llegado a un acuerdo con el artista para cancelar definitivamente la fecha.

La empresa confirmó que los compradores recibirán la devolución de su dinero de forma automática.

“Los reembolsos de las entradas se procesarán automáticamente, y de conformidad con la legislación vigente en Costa Rica”, explicó la productora.

La cancelación se anunció seis días después de la detención del empresario Don Stockwell, investigado por presunta legitimación de capitales en el denominado caso Éxodo. REUTERS/Caroline Brehman
La cancelación se anunció seis días después de la detención del empresario Don Stockwell, investigado por presunta legitimación de capitales en el denominado caso Éxodo. REUTERS/Caroline Brehman

Don Stockwell, investigado por presunto lavado de dinero

La suspensión del espectáculo se conoce cuando el empresario costarricense-estadounidense Don Frederick Stockwell Ulloa, reconocido por su trayectoria como promotor de conciertos internacionales, enfrenta una investigación judicial por presunta legitimación de capitales.

Stockwell fue detenido el pasado miércoles 7 de octubre durante una serie de allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, como parte de una operación denominada caso Éxodo.

La investigación busca determinar si una presunta organización criminal, vinculada con Edwin Vargas García, conocido con el alias de “Sobrino”, utilizó negocios y espectáculos musicales para introducir al sistema financiero recursos presuntamente provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Las autoridades investigan inversiones por aproximadamente 859,000 dólares destinadas a la producción de tres conciertos realizados entre 2024 y 2025.

El expediente contiene indicios de presuntas comunicaciones entre Stockwell y Vargas García relacionadas con financiamiento de espectáculos y posibles ganancias para quienes aportaban recursos.

Los productores Don Stockwell y Hugo Barboza fueron detenidos durante la Operación Éxodo, desarrollada este miércoles en distintos puntos de Costa Rica. Crédito: OIJ
Los productores Don Stockwell y Hugo Barboza fueron detenidos durante la Operación Éxodo, desarrollada este miércoles en distintos puntos de Costa Rica. Crédito: OIJ

Fiscalía pretende solicitar prisión preventiva contra el empresario

La situación judicial del productor tuvo un nuevo desarrollo este 13 de octubre, cuando trascendió que la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada solicitaría prisión preventiva contra Don Stockwell y otros imputados del caso.

La información fue confirmada por Daniel Brenes, abogado defensor del empresario.

Según Brenes, el Ministerio Público comunicó durante la audiencia de medidas cautelares su intención de solicitar que los investigados permanezcan en prisión preventiva mientras avanza el proceso.

Sin embargo, al momento de las declaraciones, la solicitud todavía no había sido formalizada ante el juzgado.

Por su parte, Stockwell rechazó las sospechas que pesan sobre él y aseguró que su vinculación con la investigación responde a un malentendido.

“Tengo la conciencia limpia, con la frente en alto y estoy listo para limpiar mi nombre”, manifestó el empresario en declaraciones al programa De boca en boca, de Teletica.

El productor también sostuvo que desconocía los posibles vínculos delictivos de algunas personas con las que había mantenido relaciones comerciales.

La investigación permanece abierta y corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades de cada persona involucrada.

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