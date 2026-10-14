Costarricenses pagarán más por el marchamo 2027: automóviles, motocicletas y autobuses tendrán aumentos en sus tarifas

Los propietarios de automóviles particulares, motocicletas y autobuses en Costa Rica deberán pagar más por el Seguro Obligatorio Automotor incluido en el marchamo 2027. Crédito: INS

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Los propietarios de miles de vehículos en Costa Rica enfrentarán un aumento en uno de los componentes del marchamo 2027, después de que la Superintendencia General de Seguros (Sugese) autorizara nuevas tarifas para el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), que forma parte del derecho de circulación que deben cancelar anualmente los conductores.

El ajuste contempla un incremento promedio ponderado del 4,03% en el costo de este seguro, aunque la variación dependerá del tipo de vehículo. Los propietarios de automóviles particulares, motocicletas, bicimotos y autobuses figuran entre los sectores que deberán asumir mayores pagos.

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La resolución fue adoptada después de que el Instituto Nacional de Seguros (INS) presentara, el 6 de agosto de 2026, una solicitud para actualizar las primas correspondientes al próximo periodo.

De acuerdo con la información oficial, la decisión responde principalmente al incremento de los accidentes de tránsito, la cantidad de personas lesionadas y los gastos asociados con su atención médica, factores que han elevado los costos del sistema de aseguramiento obligatorio.

La Sugese aclaró que el aumento autorizado corresponde exclusivamente al seguro obligatorio y no necesariamente al monto total del marchamo, que también incluye otros impuestos, contribuciones y obligaciones.

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Los motociclistas tendrán que pagar 104.110 colones por el seguro obligatorio, mientras que los propietarios de automóviles particulares desembolsarán 31.881 colones. Fuente: UCR

¿Cuánto más deberán pagar los conductores?

Uno de los cambios más relevantes afectará a los propietarios de automóviles particulares, quienes pasarán de cancelar 30,238 colones (USD 66) en 2026 a 31,881 colones (USD 69) en 2027, lo que representa un aumento de 1,643 colones (USD 3.5), equivalente al 5.43%.

En el caso de las motocicletas y bicimotos, el costo del seguro obligatorio subirá de 99,623 (uso 217) a 104,110 colones (USD 227), un incremento de 4,487 colones (USD 10), equivalente al 4.50%.

Los propietarios de autobuses enfrentarán el ajuste porcentual más elevado entre las categorías analizadas, con un incremento del 12.40%. La prima pasará de 81,060 (USD 177) a 91,108 colones (USD 199), es decir, 10,048 colones (USD 22) adicionales.

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Sin embargo, no todos los conductores tendrán aumentos. Las autoridades también aprobaron reducciones para vehículos de carga liviana, carga pesada, taxis y equipo especial.

Más accidentes y personas lesionadas explican el incremento

Las autoridades señalaron que el comportamiento de la siniestralidad vial durante los últimos años constituye uno de los principales factores detrás del ajuste tarifario.

Según los datos divulgados por la Sugese, la cantidad de personas lesionadas en accidentes de tránsito aumentó un 15% entre 2024 y 2025, situación que incrementó la demanda de atención médica y los costos asociados con las incapacidades.

El superintendente general de Seguros y Valores, Tomás Soley Pérez, explicó que existe una relación directa entre los accidentes registrados en las carreteras y los recursos que necesita el sistema para responder a sus consecuencias.

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“Incide en el incremento en las primas el aumento del 15% en la cantidad de lesionados entre el 2024 y 2025, lo cual evidencia lo estrechamente relacionado que está este cobro con lo que ocurre en las carreteras”, manifestó el funcionario.

Soley Pérez añadió que la mayor siniestralidad no solamente genera consecuencias humanas, sino que también incrementa los recursos necesarios para atender a las víctimas.

El sistema del seguro obligatorio brindó cobertura a aproximadamente 52,200 personas lesionadas durante ese periodo, una cantidad que refleja la presión sobre los recursos destinados a la atención de las víctimas.

El aumento de los accidentes de tránsito y de la cantidad de personas lesionadas durante 2025 figura entre las principales razones del ajuste tarifario anunciado por las autoridades costarricenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motociclistas concentran una importante proporción de las víctimas

La situación de los motociclistas también fue destacada por las autoridades debido a su elevada participación en las estadísticas de accidentes de tránsito.

Según la Sugese, durante 2025, el 52,4% de los fallecimientos registrados en carretera correspondió a motociclistas, mientras que este grupo representó el 64% de las personas lesionadas.

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La tendencia se mantuvo durante los primeros meses de 2026, ya que entre enero y agosto los motociclistas representaron el 58% de las muertes contabilizadas en accidentes viales.

Estas cifras ayudan a explicar por qué los propietarios de motocicletas continuarán pagando una de las primas más elevadas del seguro obligatorio, incluso por encima de las correspondientes a automóviles particulares y autobuses.+1

Cobertura del seguro obligatorio permanecerá sin cambios

Pese al aumento en las primas, la Sugese confirmó que la cobertura del Seguro Obligatorio Automotor se mantendrá en 6 millones de colones por persona lesionada, conforme al monto establecido desde 2016.

El seguro contempla protección relacionada con gastos médicos, incapacidades y fallecimiento derivados de accidentes de tránsito.

Su finalidad es garantizar recursos para la atención de las víctimas, independientemente de que estas sean conductores, pasajeros o peatones afectados por un siniestro vial, de acuerdo con las condiciones de la póliza.

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Las autoridades recordaron que los recursos destinados a este seguro deben responder tanto a la cantidad de accidentes como a la gravedad de las lesiones y los costos de los tratamientos.

Marchamo digital llegará en 2027

Otra de las novedades para el próximo periodo será la implementación del marchamo digital, mediante un dispositivo electrónico destinado a los vehículos con parabrisas.

Según explicó la Sugese, el sistema incorporará un adhesivo electrónico o sticker, cuya vida útil será de aproximadamente 10 años.

La implementación de este mecanismo fue posible después de una modificación reglamentaria realizada en febrero de 2026, específicamente en los artículos 33 y 34 del Reglamento de Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores.

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La entidad aclaró que el costo del dispositivo electrónico no forma parte de las tarifas autorizadas para el SOA, por lo que se manejará como un rubro separado dentro del derecho de circulación.

Esto significa que el aumento del seguro obligatorio y la incorporación del marchamo digital corresponden a conceptos distintos, aunque ambos estén relacionados con el cobro del permiso vehicular.

El cobro del marchamo 2027 comenzará el 2 de noviembre de 2026 e incluirá la incorporación de un dispositivo digital para los vehículos con parabrisas. Crédito: INS

¿Cuándo comenzará el cobro del marchamo 2027?

El Instituto Nacional de Seguros tiene previsto habilitar el cobro del marchamo 2027 a partir del 2 de noviembre de 2026, mientras que el plazo ordinario de pago se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

A partir de la habilitación del sistema, los propietarios podrán consultar el monto correspondiente a sus vehículos mediante los canales oficiales del INS, utilizando el número de placa.

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Es importante considerar que el costo final no dependerá únicamente del incremento anunciado en el seguro obligatorio. El derecho de circulación también incorpora el impuesto a la propiedad de vehículos, aportes a instituciones públicas y eventuales multas o deudas pendientes.