Bélgica pone sus ojos en Costa Rica: 13 empresas europeas buscan oportunidades de inversión en salud, tecnología y agricultura

Una delegación de 13 empresas de Valonia, Bélgica, visitó Costa Rica para identificar oportunidades de inversión y establecer alianzas comerciales en sectores estratégicos de la economía nacional.

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Costa Rica se convirtió en el destino de una misión comercial integrada por 13 empresas de Valonia, Bélgica, que llegaron al país con el objetivo de identificar oportunidades de inversión, establecer alianzas empresariales y fortalecer la cooperación tecnológica en sectores considerados estratégicos para ambas economías.

La visita, organizada por la Agencia Valona para las Exportaciones y las Inversiones Extranjeras (AWEX), se concentró en tres áreas prioritarias: ciencias de la vida, tecnologías verdes y agricultura sostenible, sectores en los que Costa Rica ha desarrollado capacidades productivas y científicas que despiertan el interés de las compañías europeas.

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Se trata de la primera misión comercial de Valonia en Costa Rica desde 2019, lo que representa un nuevo acercamiento entre empresas e instituciones de ambos territorios para explorar proyectos de cooperación y posibles inversiones.

Durante una recepción celebrada el 12 de octubre en el Hotel InterContinental, representantes del sector empresarial y autoridades diplomáticas analizaron las posibilidades de ampliar las relaciones económicas bilaterales.

El embajador de Bélgica, Daniel Bertrand, destacó el potencial que existe para desarrollar negocios y proyectos conjuntos en actividades de alto valor agregado.

“Veo un potencial real en comercio bilateral especialmente en materia de infraestructura, biotecnología, tecnologías de la información, salud, tecnología verde y agricultura”, afirmó el diplomático.

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La misión también busca aprovechar el acercamiento entre Costa Rica y la Unión Europea, especialmente en actividades relacionadas con la innovación, la sostenibilidad ambiental y la transferencia de conocimientos.

Trece empresas belgas exploran oportunidades de negocio

La delegación estuvo integrada por compañías con actividades vinculadas a la salud, la tecnología, el ambiente y la producción agrícola.

Entre las empresas participantes figuran Agricells, Airwatec-Cintropur, Eloy Water, AWLabs, Belgian Blue Group, BFConsult, Ecosteryl, IBA - Ion Beam Applications, NEO-TECH, Norditube Technologies, The Oncidium Foundation, Vigan y Weexa Biologicals.

La directora para las Américas de AWEX, Karelle Lambert, explicó que las compañías representan sectores en los que Valonia posee experiencia y capacidades tecnológicas que podrían complementar las actividades desarrolladas en Costa Rica.

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“Estos sectores tienen en común que todos buscan responder a algunos de los grandes desafíos de nuestro mundo”, señaló Lambert.

Por su parte, Cindy Pellegrini, directora de la oficina comercial de Bélgica para Centroamérica, detalló que varias de las compañías participantes ofrecen soluciones especializadas para actividades científicas y ambientales.

“En esta misión estamos trayendo empresas especializadas en áreas estratégicas como medicina nuclear para el tratamiento del cáncer, consultoría ambiental, tratamiento de desechos médicos, entre otros”, manifestó.

El acercamiento empresarial pretende facilitar contactos con posibles socios costarricenses e identificar proyectos en los que puedan desarrollarse nuevas oportunidades comerciales.

Costa Rica y la región belga de Valonia buscan ampliar su cooperación en dispositivos médicos, agricultura sostenible y tecnologías ambientales, aprovechando las capacidades científicas y productivas de ambas economías. Crédito: ForJ Medical CR

Medicina nuclear y tratamiento del cáncer, entre los sectores de interés

Uno de los principales puntos de interés de la misión fue el sector de las ciencias de la vida, en el que ambas economías cuentan con experiencias que podrían facilitar nuevas alianzas empresariales y científicas.

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Costa Rica ha consolidado una actividad importante en la fabricación de dispositivos médicos, mientras que Valonia mantiene una industria farmacéutica con una participación destacada en sus exportaciones.

Según los datos presentados por AWEX, los productos farmacéuticos representaron el 44% de las exportaciones de Valonia durante 2025, una cifra que refleja la importancia de esta industria para la economía regional.

Lambert señaló que la complementariedad entre el ecosistema costarricense de dispositivos médicos y las capacidades farmacéuticas de Valonia podría favorecer proyectos relacionados con medicina nuclear, investigación biomédica y desarrollo de soluciones para el sector salud.

“Existe mucho potencial para construir puentes entre Costa Rica y Valonia”, expresó la representante de AWEX.

Uno de los ejemplos concretos de cooperación tecnológica entre ambos territorios es el ciclotrón de la Universidad de Costa Rica (UCR), fabricado por una empresa belga especializada en aceleradores de partículas.

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Este equipo permite producir radioisótopos y radiofármacos de vida corta, utilizados en aplicaciones de medicina nuclear, entre ellas el diagnóstico temprano del cáncer.

La delegación empresarial incluyó una visita a estas instalaciones para conocer de primera mano la aplicación de tecnología de origen belga en el sistema científico y sanitario costarricense.

Además, los representantes de las compañías participaron en una mesa redonda en el Ministerio de Salud, destinada a intercambiar conocimientos e identificar posibles áreas de cooperación.

La delegación europea visitó el ciclotrón de la Universidad de Costa Rica, un equipo de fabricación belga que permite producir sustancias utilizadas en medicina nuclear y en el diagnóstico temprano del cáncer. Crédito: UCR

Agricultura sostenible y tecnologías verdes también atraen a Bélgica

Otro de los sectores identificados como prioritarios fue la agricultura sostenible, un ámbito en el que Costa Rica y Valonia buscan aprovechar sus respectivas experiencias.

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El país centroamericano cuenta con una trayectoria vinculada a la protección ambiental y la sostenibilidad, mientras que la región belga dispone de empresas y centros de investigación especializados en nuevas tecnologías aplicadas a la producción agrícola.

Entre las áreas de interés destacan la agricultura de precisión, los bioestimulantes y las soluciones para mejorar la eficiencia productiva y reducir el impacto ambiental.

Estas herramientas pueden contribuir a optimizar el uso de recursos en las actividades agrícolas, mejorar procesos productivos y desarrollar alternativas frente a los desafíos ambientales.

La misión también puso atención en tecnologías relacionadas con el tratamiento de residuos médicos, la consultoría ambiental y otras soluciones destinadas a fortalecer la gestión sostenible de los recursos.

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Según AWEX, el objetivo es promover el intercambio de conocimientos entre empresas e instituciones, así como identificar posibilidades de cooperación que permitan enfrentar retos compartidos relacionados con la protección de los recursos naturales.

El acercamiento podría generar oportunidades para compañías costarricenses interesadas en incorporar nuevas tecnologías o establecer alianzas con empresas europeas especializadas en innovación ambiental.

Costa Rica y Bélgica buscan fortalecer sus relaciones comerciales

El viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Alexander Peñaranda, destacó la relevancia de fortalecer las relaciones económicas con Bélgica y, particularmente, con Valonia.

El funcionario recordó que la relación entre Costa Rica y la Unión Europea se desarrolla dentro de un marco de asociación que contempla dimensiones políticas, comerciales y de cooperación.

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“Para un país como Costa Rica es capital que el Reino de Bélgica, y sobre todo la región Valona, en materia de inversiones y comercio sea nuestro socio estratégico”, manifestó Peñaranda.

El viceministro señaló que el acuerdo de asociación con la Unión Europea representa una plataforma para continuar ampliando el relacionamiento bilateral.

La misión empresarial se enmarca en ese esfuerzo de acercamiento económico, con el objetivo de promover contactos entre compañías de ambos países y facilitar proyectos de mayor valor agregado.

Para Karelle Lambert, las oportunidades comerciales representan solo una parte de los objetivos de la visita, pues también existe interés en construir relaciones duraderas basadas en la innovación.

“Queremos crear puentes entre nuestros dos países. Las empresas que nos acompañan, al igual que sus socios, comparten una misma ambición: la búsqueda de la excelencia, el compromiso con la innovación y la voluntad de ofrecer productos y servicios de alta calidad”, expresó.