Costa Rica

Joven costarricense murió durante festival de música en Colombia: investigan posible sobredosis

El fallecimiento de Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, ocurrió después de una emergencia médica en Medellín. Las autoridades colombianas investigan las causas, mientras la Cancillería de Costa Rica brinda acompañamiento consular

Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, falleció tras sufrir una emergencia médica mientras asistía a un festival de música electrónica en Medellín, Colombia.
Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, falleció tras sufrir una emergencia médica mientras asistía a un festival de música electrónica en Medellín, Colombia.
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Lo que comenzó como un viaje para disfrutar de uno de los festivales de música electrónica más reconocidos internacionalmente terminó en tragedia para un joven costarricense que falleció después de presentar una grave emergencia médica en Medellín, Colombia, durante la primera jornada del Electric Daisy Carnival (EDC).

La víctima fue identificada como Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, originario de Desamparados, San José, quien había viajado a territorio colombiano para participar en el evento musical celebrado durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre de 2026.

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De acuerdo con información divulgada por medios colombianos como El Tiempo, El Colombiano y Caracol Radio, el costarricense fue encontrado inconsciente y con dificultades para respirar dentro de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, complejo donde se desarrollaban las presentaciones.

Los primeros informes indican que varias personas advirtieron la condición del joven y alertaron al personal médico y a los organismos de socorro presentes en el festival.

Tras recibir una valoración inicial, los equipos de emergencia determinaron que su estado requería atención hospitalaria inmediata, por lo que fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe, uno de los centros médicos de Medellín.

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Pese a las maniobras realizadas por los profesionales de salud, Méndez Huertas falleció durante la madrugada del domingo 11 de octubre.

Los detalles médicos que trascendieron tras su fallecimiento

Uno de los principales elementos que analizan las autoridades colombianas es la posibilidad de que el joven hubiera sufrido una intoxicación relacionada con alguna sustancia.

El paciente ingresó al hospital en condición crítica, con convulsiones prolongadas y signos compatibles con una posible intoxicación.

Durante su atención médica habría presentado un primer paro cardiorrespiratorio, del cual los especialistas consiguieron reanimarlo. Sin embargo, su condición volvió a deteriorarse y posteriormente sufrió un segundo episodio.

Aunque la hipótesis de una posible sobredosis aparece en varios informes preliminares, no existe una confirmación médico-legal pública de que el joven consumiera sustancias estupefacientes ni de que estas hayan provocado su muerte.

La determinación de las causas exactas dependerá de los estudios forenses y de las actuaciones de las autoridades competentes.

El joven se encontraba en Medellín para disfrutar del festival internacional, que reunía a miles de seguidores de la música electrónica procedentes de Colombia y otros países.

PUNTA MUSIC
El festival Electric Daisy Carnival (EDC) se desarrolló los días 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, con la participación de reconocidos artistas internacionales. Black Coffee

Cancillería de Costa Rica confirmó la muerte

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica confirmó oficialmente el fallecimiento del costarricense después de que medios nacionales solicitaran información sobre el caso.

El Consulado de Costa Rica en Bogotá acompaña los trámites respectivos ante las autoridades colombianas.

La Cancillería también explicó que, por respeto a los familiares, no proporcionaría más detalles personales sobre lo sucedido.

Entretanto, medios colombianos informaron que agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana realizaron la inspección del cuerpo como parte de los procedimientos correspondientes.

El caso quedó sujeto a las actuaciones médico-legales necesarias para determinar las circunstancias del fallecimiento y completar la documentación requerida para el eventual traslado del cuerpo a territorio costarricense.

Familia pide colaboración de los costarricenses para poder repatriar el cuerpo del joven
Familia pide colaboración de los costarricenses para poder repatriar el cuerpo del joven

El festival continuó mientras avanzaban las investigaciones

El fallecimiento ocurrió durante la primera jornada del Electric Daisy Carnival, una de las franquicias de festivales de música electrónica de mayor proyección internacional, que celebraba su edición colombiana en Medellín.

La programación contemplaba presentaciones de reconocidos artistas como Alesso, deadmau5, Armin van Buuren, Above & Beyond y Richie Hawtin, entre otros exponentes de géneros como techno, trance y house.

Según las estimaciones difundidas por las autoridades de Medellín, el evento proyectaba un impacto económico cercano a los 37,1 millones de dólares, debido a la movilización de visitantes y la actividad generada para hoteles, restaurantes, transporte y comercios.

La segunda jornada del festival se mantuvo programada para el domingo 11 de octubre, con actividades que se extendían hasta la madrugada del lunes.

Mientras tanto, las autoridades colombianas continúan con las actuaciones correspondientes para establecer qué provocó la emergencia médica sufrida por el costarricense.

El esclarecimiento de la causa de muerte y los avances en los trámites para el traslado de sus restos a Costa Rica permanecen entre los principales aspectos pendientes de este caso.

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