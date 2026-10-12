Gobierno de Laura Fernández suma dos nuevas bajas: renuncian vicecanciller y viceministro de Economía de Costa Rica

Las renuncias de Adriana Bolaños, viceministra de Relaciones Exteriores, y Christian Rucavado, viceministro de Economía, representan dos nuevas bajas en el Gobierno de Laura Fernández, a poco más de cinco meses de iniciar su administración. (Imagen ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, sumó este lunes 12 de octubre de 2026 dos nuevas bajas en su equipo de trabajo, después de conocerse las renuncias de la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Bolaños Argueta, y del viceministro de Economía, Industria y Comercio, Christian Rucavado Leandro, en medio de una serie de cambios que han marcado los primeros meses de la administración.

Las salidas se producen a poco más de cinco meses de que Fernández asumiera la Presidencia de la República, el pasado 8 de mayo, y afectan a dos instituciones estratégicas para el funcionamiento del Poder Ejecutivo: el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

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La renuncia de Bolaños Argueta, quien ocupaba el Viceministerio de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, fue confirmada por distintas fuentes consultadas por el medio nacional CR Hoy.

Según la información publicada, su salida se hará efectiva el próximo jueves 15 de octubre, precisamente el día en que Ana Elena Pinto Lizano asumirá como nueva ministra de Relaciones Exteriores, tras la destitución de Manuel Tovar Rivera.

Entretanto, la renuncia de Christian Rucavado fue confirmada oficialmente por la ministra de Economía, María del Milagro Solórzano, quien explicó que el funcionario decidió dejar su cargo para asumir la Dirección Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

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Aunque ambas dimisiones se conocieron durante la misma jornada, las circunstancias son distintas: en el caso del MEIC, existe un relevo anunciado y una nueva oportunidad profesional para el funcionario saliente, mientras que en la Cancillería no se han explicado públicamente los motivos de la renuncia de Bolaños.

Adriana Bolaños Argueta había asumido el Viceministerio de Asuntos Multilaterales el 1 de julio de 2026, como parte del equipo encabezado entonces por Manuel Tovar.

La funcionaria es abogada y diplomática de carrera, con una trayectoria de más de 25 años vinculada al servicio exterior costarricense desde su incorporación en 2001.

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Durante su trayectoria profesional ha representado a Costa Rica en países como Ecuador, Bélgica, Francia y España, además de ocupar distintos puestos dentro de la Cancillería.

Entre sus responsabilidades anteriores se encuentran la Dirección General de Política Exterior, la Dirección de Cooperación Internacional y el Viceministerio de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional.

Su nombramiento más reciente antes de regresar al país fue como embajadora de Costa Rica ante España, puesto que desempeñó desde 2023.

Por ahora, no se ha informado quién asumiría el Viceministerio de Asuntos Multilaterales ni se han dado a conocer las razones específicas de su salida.

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Adriana Bolaños Argueta, viceministra de Asuntos Multilaterales, dejará su cargo el 15 de octubre, coincidiendo con la llegada de una nueva ministra de Relaciones Exteriores.

Bolaños representó recientemente a Costa Rica ante la OEA

Uno de los últimos actos internacionales de relevancia en los que participó Adriana Bolaños fue la reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada el 2 de octubre en Washington, Estados Unidos.

Durante ese encuentro, la vicecanciller representó a Costa Rica en las discusiones relacionadas con la situación política de Nicaragua y la respuesta regional ante el deterioro de las condiciones democráticas en ese país.

La diplomática expresó la posición del Gobierno costarricense frente a las decisiones de las autoridades nicaragüenses y defendió la necesidad de que los países del continente mantuvieran una actuación activa en materia de derechos humanos y democracia.

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“Cuando la democracia es quebrantada sistemáticamente, mirar hacia otro lado no es prudencia, es inacción”, manifestó durante su intervención.

Viceministro de Economía deja el Gobierno para dirigir Cámara de Comercio

La segunda renuncia conocida este lunes corresponde a Christian Rucavado Leandro, quien se desempeñaba como viceministro de Desarrollo Empresarial y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

La salida fue confirmada por la ministra María del Milagro Solórzano, durante declaraciones brindadas al medio nacional La Reacción, después de una actividad relacionada con el Sistema de Banca para el Desarrollo.

De acuerdo con la jerarca, Rucavado decidió aceptar una nueva oportunidad profesional en la Cámara de Comercio de Costa Rica, donde asumirá la Dirección Ejecutiva.

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La ministra destacó la experiencia del funcionario dentro de la administración pública y su trayectoria previa en organizaciones vinculadas con el sector empresarial.

“Es una buena oportunidad para él dentro de su desarrollo profesional”, expresó Solórzano, al referirse a la decisión del viceministro.

Rucavado había regresado al MEIC en mayo de 2026, cuando inició la administración de Laura Fernández, después de desempeñarse como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Su trayectoria también incluye funciones durante el Gobierno del expresidente Rodrigo Chaves Robles, cuando ocupó el Viceministerio de Desarrollo Empresarial y Mejora Regulatoria antes de ser designado al frente del INA en septiembre de 2024.

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La ministra de Economía señaló que el proceso administrativo para formalizar su salida y completar los nombramientos correspondientes se encuentra en marcha.

Christian Rucavado Leandro renunció al Viceministerio de Desarrollo Empresarial y Mejora Regulatoria del MEIC para incorporarse a la Cámara de Comercio de Costa Rica.

¿Quién sustituirá a Christian Rucavado?

A diferencia de lo ocurrido en la Cancillería, el MEIC ya anunció quién ocupará el puesto que deja el funcionario.

Se trata de Ricardo Carvajal, quien hasta ahora se desempeñaba como director de la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa de esa institución.

Según explicó María del Milagro Solórzano, el nuevo viceministro tendrá bajo su responsabilidad asuntos relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el emprendimiento y las políticas destinadas al fortalecimiento del desarrollo empresarial.

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La jerarca aseguró que los programas impulsados por el ministerio continuarán desarrollándose bajo la nueva estructura de trabajo.

Las otras salidas que ha registrado el Gobierno

Los movimientos anunciados este lunes se suman a una serie de cambios en ministerios y viceministerios ocurridos desde el inicio de la administración de Laura Fernández.

Entre ellos figura la salida de Roy Thompson Chacón, quien ocupaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como la de Stephanie Chandler Villalobos, quien se desempeñaba como viceministra del Área Laboral de esa misma cartera.

También se reportó la salida de Sofía Ramírez González, del Viceministerio Administrativo del Ministerio de Educación Pública (MEP).

A esta lista se sumó Julián Arias Varela, viceministro administrativo-financiero del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuya renuncia se hizo efectiva el 31 de agosto.

Posteriormente ocurrió la destitución de Manuel Tovar en Relaciones Exteriores, seguida ahora por las renuncias de Adriana Bolaños y Christian Rucavado.