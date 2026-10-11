Ministerio de Justicia de Costa Rica negó agresiones durante una requisa en La Reforma

El Ministerio de Justicia y Paz desmintió el fallecimiento de un privado de libertad durante el procedimiento. (Cortesía: Trece Noticias)

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El ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gabriel Aguilar, aseguró este sábado que no hubo agresiones ni maltratos durante un operativo de requisa realizado en el centro penitenciario La Reforma, tras la difusión de denuncias en redes sociales y diversos medios de comunicación sobre supuestos incidentes de violencia dentro del complejo.

En un comunicado de prensa, el funcionario sostuvo que las versiones difundidas durante las últimas horas son falsas y rechazó, además, que haya fallecido una persona privada de libertad como consecuencia del procedimiento.

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Según el documento, la intervención tuvo carácter rutinario. Las autoridades emplearon escáneres móviles para inspeccionar las celdas y localizar objetos prohibidos dentro del establecimiento penitenciario.

De igual forma, el ministro de Justicia y Paz informó que el resultado de la requisa fue el decomiso de una cantidad no precisada de armas punzocortantes.

A su vez, Aguilar afirmó que el operativo se desarrolló sin hechos de violencia contra las personas privadas de libertad. “Es rotundamente falso que hubiese agresiones o maltratos en el operativo realizado en el centro penitenciario La Reforma”, señaló el ministro en el texto difundido por la cartera.

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De igual forma, la institución vinculó las denuncias con el clima que, según su versión, existe entre la población penitenciaria ante la próxima apertura del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO)

El operativo de inspección en el penal permitió el decomiso de armas punzocortantes. (Cortesía: Ministerio de Justicia y Paz)

“El inminente inicio de operaciones del CACCO ha generado tensión en la población privada de libertad”, indicó Aguilar, quien sostuvo que esa situación deriva en denuncias que el Gobierno considera carentes de fundamento.

CACCO es una cárcel de máxima seguridad construida en San Rafael de Alajuela, junto al complejo La Reforma. El establecimiento tendrá capacidad para 5,100 personas privadas de libertad y estará destinado a cabecillas de organizaciones criminales, reclusos violentos y personas en proceso de extradición. Su inauguración está prevista para el próximo miércoles 14 de octubre.

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Las autoridades reportaron una protesta en un pabellón

El ministro también se refirió a una huelga de hambre que, de acuerdo con el comunicado, fue advertida mientras el operativo todavía estaba en marcha. Aguilar señaló que las autoridades se trasladaron al pabellón donde se había iniciado la protesta y conversaron con las personas privadas de libertad. Tras ese diálogo, afirmó, los internos aceptaron recibir los alimentos.

El ministro Aguilar cuestionó la circulación de versiones inexactas sobre los resultados del operativo. (Cortesía: Presidencia de la República de Costa Rica)

La nota de prensa cuestionó la difusión de versiones que atribuyeron consecuencias más graves al procedimiento. “Lo que están informando, de manera malintencionada algunos, no es correcto”, expresó Aguilar. Entre esas afirmaciones, mencionó el supuesto fallecimiento de un privado de libertad, un hecho que el funcionario calificó como falso.

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A su vez, Aguilar afirmó que no le sorprende la existencia de cuestionamientos contra personal penitenciario porque, según indicó, la Fiscalía General de la República ha abierto investigaciones vinculadas con presuntos abusos de autoridad.

El ministro sostuvo que una entrevista emitida durante la semana en un medio de comunicación mencionó una cantidad de causas inferior a la que, según dijo, existe actualmente. Aguilar afirmó que hay “en total contra mí, cinco de ellas por abuso de autoridad”.