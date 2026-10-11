Costa Rica

Ministerio de Justicia de Costa Rica negó agresiones durante una requisa en La Reforma

Gabriel Aguilar, titular de Justicia, aseguró que las acusaciones difundidas en las últimas horas carecen de sustento y vinculó la tensión en el penal con la próxima apertura del CACCO

El Ministerio de Justicia y Paz desmintió el fallecimiento de un privado de libertad durante el procedimiento. (Cortesía: Trece Noticias)
El Ministerio de Justicia y Paz desmintió el fallecimiento de un privado de libertad durante el procedimiento. (Cortesía: Trece Noticias)
Guardar

El ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gabriel Aguilar, aseguró este sábado que no hubo agresiones ni maltratos durante un operativo de requisa realizado en el centro penitenciario La Reforma, tras la difusión de denuncias en redes sociales y diversos medios de comunicación sobre supuestos incidentes de violencia dentro del complejo.

En un comunicado de prensa, el funcionario sostuvo que las versiones difundidas durante las últimas horas son falsas y rechazó, además, que haya fallecido una persona privada de libertad como consecuencia del procedimiento.

PUBLICIDAD

Según el documento, la intervención tuvo carácter rutinario. Las autoridades emplearon escáneres móviles para inspeccionar las celdas y localizar objetos prohibidos dentro del establecimiento penitenciario.

De igual forma, el ministro de Justicia y Paz informó que el resultado de la requisa fue el decomiso de una cantidad no precisada de armas punzocortantes.

A su vez, Aguilar afirmó que el operativo se desarrolló sin hechos de violencia contra las personas privadas de libertad. “Es rotundamente falso que hubiese agresiones o maltratos en el operativo realizado en el centro penitenciario La Reforma”, señaló el ministro en el texto difundido por la cartera.

PUBLICIDAD

De igual forma, la institución vinculó las denuncias con el clima que, según su versión, existe entre la población penitenciaria ante la próxima apertura del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO)

El operativo de inspección en el penal permitió el decomiso de armas punzocortantes. (Cortesía: Ministerio de Justicia y Paz)
El operativo de inspección en el penal permitió el decomiso de armas punzocortantes. (Cortesía: Ministerio de Justicia y Paz)

“El inminente inicio de operaciones del CACCO ha generado tensión en la población privada de libertad”, indicó Aguilar, quien sostuvo que esa situación deriva en denuncias que el Gobierno considera carentes de fundamento.

CACCO es una cárcel de máxima seguridad construida en San Rafael de Alajuela, junto al complejo La Reforma. El establecimiento tendrá capacidad para 5,100 personas privadas de libertad y estará destinado a cabecillas de organizaciones criminales, reclusos violentos y personas en proceso de extradición. Su inauguración está prevista para el próximo miércoles 14 de octubre.

Las autoridades reportaron una protesta en un pabellón

El ministro también se refirió a una huelga de hambre que, de acuerdo con el comunicado, fue advertida mientras el operativo todavía estaba en marcha. Aguilar señaló que las autoridades se trasladaron al pabellón donde se había iniciado la protesta y conversaron con las personas privadas de libertad. Tras ese diálogo, afirmó, los internos aceptaron recibir los alimentos.

El ministro Aguilar cuestionó la circulación de versiones inexactas sobre los resultados del operativo. (Cortesía: Presidencia de la República de Costa Rica)
El ministro Aguilar cuestionó la circulación de versiones inexactas sobre los resultados del operativo. (Cortesía: Presidencia de la República de Costa Rica)

La nota de prensa cuestionó la difusión de versiones que atribuyeron consecuencias más graves al procedimiento. “Lo que están informando, de manera malintencionada algunos, no es correcto”, expresó Aguilar. Entre esas afirmaciones, mencionó el supuesto fallecimiento de un privado de libertad, un hecho que el funcionario calificó como falso.

A su vez, Aguilar afirmó que no le sorprende la existencia de cuestionamientos contra personal penitenciario porque, según indicó, la Fiscalía General de la República ha abierto investigaciones vinculadas con presuntos abusos de autoridad.

El ministro sostuvo que una entrevista emitida durante la semana en un medio de comunicación mencionó una cantidad de causas inferior a la que, según dijo, existe actualmente. Aguilar afirmó que hay “en total contra mí, cinco de ellas por abuso de autoridad”.

Temas Relacionados

Costa Ricahuelga de hambreAbuso de autoridadGabriel Aguilar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica incorporaría 75 autobuses eléctricos en 2027 gracias a una inversión de 8 millones de euros de la Unión Europea

El proyecto busca modernizar el transporte público de la Gran Área Metropolitana mediante un sistema de financiamiento que permitirá a las empresas autobuseras adquirir unidades eléctricas, instalar cargadores y renovar sus terminales.

Costa Rica incorporaría 75 autobuses eléctricos en 2027 gracias a una inversión de 8 millones de euros de la Unión Europea

Terremoto en Panamá obliga a desviar siete vuelos hacia Costa Rica y provoca retrasos en el aeropuerto Juan Santamaría

El cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras el fuerte movimiento sísmico de este viernes, obligó a reorganizar operaciones aéreas en la región. AERIS confirmó que la terminal costarricense funciona con normalidad, aunque se esperan demoras en vuelos con destino a Panamá.

Terremoto en Panamá obliga a desviar siete vuelos hacia Costa Rica y provoca retrasos en el aeropuerto Juan Santamaría

Megoperativo contra el crimen organizado en Costa Rica: 80 allanamientos, 31 detenidos y dos policías heridos de bala

Las autoridades buscan desarticular una estructura criminal asentada en Limón, presuntamente vinculada con homicidios, narcotráfico y robos millonarios de combustible y contenedores. Entre los capturados figuran dos de sus supuestos principales cabecillas.

Megoperativo contra el crimen organizado en Costa Rica: 80 allanamientos, 31 detenidos y dos policías heridos de bala

Dos nuevos sismos de hasta magnitud 6,9 sacuden Panamá y vuelven a sentirse en Costa Rica este viernes

Los movimientos se registraron con apenas cinco minutos de diferencia durante la tarde. Habitantes de la Zona Sur y la Gran Área Metropolitana reportaron nuevas sacudidas, mientras los especialistas advierten que las réplicas podrían continuar durante semanas.

Dos nuevos sismos de hasta magnitud 6,9 sacuden Panamá y vuelven a sentirse en Costa Rica este viernes

Terremoto en Panamá se sintió durante varios segundos en Costa Rica: reportan movimientos prolongados y sensación de balanceo

Habitantes de distintas provincias describieron sacudidas que fueron desde leves oscilaciones hasta movimientos fuertes.

Terremoto en Panamá se sintió durante varios segundos en Costa Rica: reportan movimientos prolongados y sensación de balanceo

TECNO

CEO de Microsoft pidió crear un “freno de emergencia” para detener a la IA en pleno funcionamiento

CEO de Microsoft pidió crear un “freno de emergencia” para detener a la IA en pleno funcionamiento

Anthropic acusa a empresas chinas de utilizar Claude en secreto “para imitar sus capacidades en modelos IA”

Empresa crea 350.000 bots de inteligencia artificial para engañar a estafadores y hacerles perder tiempo

Grandes editoriales de Estados Unidos usan IA en secreto y sus empleados se rebelan

Megan Fox se une a plataforma de contenido explícito: qué otros artistas exploran esta tecnología

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

George Clooney acompaña a Cindy Crawford tras la muerte de su hijo: “Es lo peor que le podría pasar a una familia”

Eran estrellas mundiales, pero solo recibían 35 dólares al día: Lance Bass revela lo que vivió en NSYNC

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

MUNDO

Estados Unidos desactivó un buque comercial que intentó violar el bloqueo a los puertos de Irán

Estados Unidos desactivó un buque comercial que intentó violar el bloqueo a los puertos de Irán

Donald Trump condenó el ataque de los rebeldes hutíes contra el aeropuerto de Riad que dejó 12 muertos: “Es inaceptable”

Los hutíes atacaron dos aeropuertos de Arabia Saudita en un solo día: al menos 12 muertos y más de 300 heridos

Irán informó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima al salir del estrecho de Ormuz

El primer ministro británico expresó su “total solidaridad” con Volodimir Zelensky tras las críticas de Donald Trump