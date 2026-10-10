Costa Rica

Costa Rica registró la cifra más baja de muertes en carretera en casi un año: 34 fallecidos en septiembre

El país acumula 459 fallecimientos en los primeros nueve meses de 2026, mientras que el exceso de velocidad continúa siendo el principal factor de riesgo.

Un automóvil dañado, una motocicleta tendida y un cuerpo cubierto por una sábana blanca sobre una carretera con cinta de no pase.
Costa Rica registró 34 fallecidos en accidentes de tránsito durante septiembre de 2026, la cifra mensual más baja desde octubre del año anterior, según el MOPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Costa Rica registró durante septiembre de 2026 la cifra más baja de muertes en carretera de los últimos 11 meses, después de que 34 personas perdieran la vida en accidentes de tránsito, según los datos oficiales divulgados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Dirección General de la Policía de Tránsito.

El resultado representa una disminución en comparación con los meses anteriores y convierte a septiembre en el primer mes de 2026 con menos de 40 fallecidos, un comportamiento que las autoridades destacan dentro de las estadísticas nacionales de seguridad vial.

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Para encontrar un registro mensual inferior es necesario retroceder hasta octubre de 2025, cuando se contabilizaron 33 víctimas mortales en las carreteras costarricenses.

La reducción también resulta significativa frente a julio, que anteriormente mantenía el registro más bajo del año con 46 fallecimientos. La diferencia es de 12 personas, equivalente a una disminución aproximada del 26% entre ambos meses.

Sin embargo, pese al comportamiento favorable de septiembre, las cifras acumuladas evidencian que la mortalidad vial continúa representando un desafío importante para el país.

Entre enero y septiembre de 2026, un total de 459 personas fallecieron en el sitio de accidentes de tránsito, una cantidad que equivale a un promedio de aproximadamente 51 víctimas mensuales.

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Motociclistas concentran siete de cada diez muertes

Uno de los datos más relevantes del informe corresponde a la participación de las motocicletas en los accidentes con consecuencias mortales.

Durante septiembre, 24 personas que viajaban en motocicleta perdieron la vida, lo que representa aproximadamente el 70,6% de las 34 víctimas registradas durante ese mes.

Aunque se trata de una cifra elevada respecto al total de fallecimientos, el dato iguala el registro de julio, cuando también murieron 24 motociclistas.

Ambos meses se convirtieron en los únicos de 2026 en los que se han contabilizado menos de 30 fallecimientos entre usuarios de motocicletas.

Las estadísticas vuelven a situar a este tipo de vehículo entre los principales focos de atención de las autoridades de tránsito, debido a la exposición física de sus ocupantes durante colisiones, derrapes y otros percances.

A diferencia de quienes viajan en automóviles, los motociclistas no cuentan con una estructura protectora que reduzca directamente las consecuencias de un impacto, por lo que el uso adecuado del casco, la velocidad y la distancia de seguridad resultan fundamentales.

La Policía de Tránsito ha reiterado que tanto los motociclistas como los conductores de otros vehículos deben adoptar medidas preventivas, particularmente al circular por carreteras con poca visibilidad, superficies mojadas o condiciones de lluvia.

Los motociclistas continúan siendo las principales víctimas de los accidentes mortales, con 24 fallecidos durante septiembre, equivalentes a aproximadamente el 71% del total. Fuente: UCR
Los motociclistas continúan siendo las principales víctimas de los accidentes mortales, con 24 fallecidos durante septiembre, equivalentes a aproximadamente el 71% del total. Fuente: UCR

Dos meses consecutivos sin muertes asociadas al alcohol

Otro de los resultados destacados por las autoridades corresponde a los accidentes mortales vinculados con el consumo de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con el MOPT, durante agosto y septiembre no se registraron personas fallecidas por accidentes atribuidos al alcohol al volante, convirtiéndose en el segundo mes consecutivo sin víctimas mortales por esta posible causa.

El comportamiento contrasta con lo ocurrido en julio, cuando se reportaron siete fallecimientos relacionados con este factor de riesgo, la mayor cantidad mensual registrada durante el año.

Anteriormente, marzo de 2026 había sido el único mes sin víctimas mortales asociadas con esta circunstancia.

La ausencia de fallecimientos atribuidos al alcohol durante dos meses consecutivos constituye un resultado relevante, aunque no significa que hayan desaparecido los casos de conductores que circulan bajo sus efectos.

El tercer trimestre fue el menos mortal de 2026

Las estadísticas oficiales también muestran una disminución de fallecimientos cuando se comparan los tres trimestres transcurridos del año.

Durante el periodo comprendido entre julio y septiembre, Costa Rica registró 129 personas fallecidas en carretera, convirtiéndose en el trimestre con menor cantidad de víctimas mortales de 2026.

En comparación, el primer trimestre, correspondiente a enero, febrero y marzo, cerró con 173 fallecimientos, mientras que el segundo, entre abril y junio, contabilizó 157 muertes.

Esto significa que durante el tercer trimestre se registraron 44 fallecimientos menos que en el primero y 28 menos que en el segundo.

La diferencia entre el primer y el tercer trimestre representa una reducción aproximada del 25,4%.

Las cifras evidencian una disminución progresiva de los decesos registrados por trimestre, aunque todavía será necesario observar el comportamiento de los últimos meses de 2026 para establecer si esta tendencia se mantiene.

El tercer trimestre de 2026 cerró con 129 muertos en carretera, frente a los 173 fallecimientos contabilizados durante los primeros tres meses del año. Cortesía: MOPT
El tercer trimestre de 2026 cerró con 129 muertos en carretera, frente a los 173 fallecimientos contabilizados durante los primeros tres meses del año. Cortesía: MOPT

Exceso de velocidad continúa encabezando las causas de muerte

Pese a la reducción general, las conductas de riesgo al volante continúan estando presentes en una parte importante de los accidentes mortales.

Según los datos reportados por el MOPT, el exceso de velocidad se relacionó con 14 fallecimientos durante septiembre, mientras que el adelantamiento indebido estuvo asociado con otras 11 muertes.

Ambos factores concentraron una parte considerable de los accidentes fatales identificados durante el mes.

En el acumulado de enero a septiembre de 2026, el exceso de velocidad registra 160 víctimas mortales, manteniéndose como la principal situación de riesgo vinculada con los decesos en carretera.

Por su parte, las maniobras de adelantamiento indebido acumulan 92 fallecidos, ubicándose entre las conductas más peligrosas detectadas por las autoridades.

Estas dos situaciones aparecen asociadas, en conjunto, con 252 muertes, una cifra que evidencia la magnitud de los riesgos derivados de circular a velocidades inadecuadas o realizar maniobras de rebase peligrosas.

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