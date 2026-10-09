Megoperativo contra el crimen organizado en Costa Rica: 80 allanamientos, 31 detenidos y dos policías heridos de bala

Entre los 22 detenidos figuran Delgado Sandí, alias “Chon”, y Vargas Marín, conocido como “Salchichón”, señalados como presuntos líderes de la organización. Crédito: OIJ

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Un despliegue de 1,275 funcionarios judiciales, 80 allanamientos simultáneos, 31 personas detenidas y un enfrentamiento armado que dejó dos agentes policiales heridos marcaron uno de los mayores operativos contra el crimen organizado desarrollados en Costa Rica durante 2026, con el objetivo de desarticular una estructura criminal que operaba principalmente en la provincia caribeña de Limón.

Las diligencias comenzaron alrededor de las 4:00 de la madrugada de este viernes 9 de octubre, como parte de las investigaciones denominadas Portus y Conexión, dirigidas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.

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La operación se concentró principalmente en Liverpool, Moín y otras comunidades de Limón, aunque también incluyó intervenciones en Heredia, Upala, Puntarenas, Desamparados, Puriscal, Escazú, Guápiles, Siquirres y Batán.

Las autoridades investigan a una organización presuntamente dedicada al robo de contenedores, sustracción ilegal de combustible, venta de drogas, homicidios, legitimación de capitales y asociación ilícita, con una estructura que habría operado durante varios años.

De acuerdo con el reporte oficial, participaron 1,100 agentes del OIJ, 85 jueces y 90 fiscales, además del apoyo de unidades tácticas especializadas encargadas de ingresar a propiedades consideradas de alto riesgo.

El director interino del OIJ, Michael Soto, confirmó que durante las primeras horas del despliegue se logró detener a 31 sospechosos, incluidos dos hombres señalados como los principales responsables de coordinar las actividades delictivas de la agrupación.

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Las autoridades buscan determinar la participación de cada uno de los investigados y reunir elementos probatorios que permitan establecer sus responsabilidades penales.

Dos agentes del OIJ resultaron heridos durante enfrentamiento armado

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió durante un allanamiento desarrollado en Liverpool de Limón, donde se produjo un intercambio de disparos entre oficiales judiciales y al menos un sospechoso.

Según explicó Michael Soto, los agentes intentaban detener a integrantes de la organización cuando uno de los investigados habría intentado escapar.

En medio de la intervención se escuchó un disparo, lo que provocó la respuesta de los funcionarios policiales.

Como consecuencia del enfrentamiento, dos agentes del OIJ sufrieron heridas por arma de fuego, aunque las autoridades confirmaron que ambos se encontraban estables y que sus lesiones eran leves.

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El incidente no dejó personas fallecidas.

Los investigadores también lograron capturar a un hombre sospechoso de haber disparado contra los oficiales con la intención de impedir su avance.

Durante los allanamientos se reportó además el decomiso de cinco armas de fuego, entre ellas cuatro pistolas y un fusil tipo AR-15, así como dinero en efectivo, drogas y vehículos de alta gama.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público ejecutaron 80 allanamientos este viernes en distintas regiones de Costa Rica para desarticular una organización criminal asentada en Limón. Crédito: OIJ

¿Quiénes son “Chon” y “Salchichón”, los principales sospechosos?

Entre los detenidos figura un hombre de apellidos Delgado Sandí, conocido con el alias “Chon”, quien fue capturado en el sector de Liverpool de Limón.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, este sujeto habría desempeñado el papel de principal cabecilla de la organización.

El expediente judicial lo señala como la persona encargada de planificar y coordinar diferentes actividades ilícitas, entre ellas el robo de mercancías, la sustracción de combustible y las operaciones relacionadas con el narcotráfico.

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Otro de los principales sospechosos es Vargas Marín, alias “Salchichón”, detenido en Birrí de Heredia, quien presuntamente cumplía funciones de liderazgo dentro de la estructura y estaría relacionado con la organización de robos de contenedores.

Las autoridades también identificaron a otros integrantes que supuestamente desempeñaban funciones relacionadas con la logística, almacenamiento, transporte y comercialización de productos obtenidos de manera ilegal.

El Ministerio Público considera que la agrupación operaba mediante una distribución de tareas que permitía desarrollar varias actividades delictivas simultáneamente.

La investigación comenzó en 2024 y permitió identificar patrones de operación que condujeron a los allanamientos de este viernes.

Entre los 22 detenidos figuran Delgado Sandí, alias “Chon”, y Vargas Marín, conocido como “Salchichón”, señalados como presuntos líderes de la organización. Crédito: OIJ

Robos de contenedores dejaron pérdidas por USD 1,5 millones

Una de las principales líneas de investigación se relaciona con los asaltos a vehículos de carga que transportaban mercancías de alto valor por distintas carreteras del país.

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Según el OIJ, la estructura estaría vinculada con al menos 11 robos de contenedores, ocurridos principalmente en sectores de Limón, Puntarenas, Liberia y San Ramón.

Entre los productos sustraídos figuraban atún, mariscos, artículos de limpieza, productos de higiene personal y otras mercancías destinadas al comercio.

Las pérdidas económicas relacionadas con estos hechos se estiman en aproximadamente USD 1,5 millones.

Organización habría robado 654,000 litros de combustible

Otra de las actividades atribuidas a la estructura es la extracción ilegal de combustible mediante intervenciones clandestinas en el sistema de distribución de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Las autoridades documentaron cinco eventos relacionados con tomas ilegales, localizadas en sectores de Alajuela y Siquirres.

En total, los investigadores estiman que los sospechosos sustrajeron aproximadamente 654,000 litros de combustible, cuyo valor económico rondaría los 400 millones de colones (USD 870 mil)

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Estos hechos habrían representado una importante fuente de ingresos para la organización.

La investigación busca determinar cómo se realizaba la extracción, qué mecanismos utilizaban los sospechosos para transportar el producto y cuál era su destino comercial..

Dos homicidios investigados en Limón

Las autoridades judiciales también relacionan a la estructura con dos homicidios ocurridos entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 en la provincia de Limón.

El primero se registró el 27 de diciembre de 2025, en el sector de Limón 2000, donde murió una mujer de apellido Aráuz.

El segundo ocurrió el 2 de agosto de 2026, en Liverpool de Limón, y tuvo como víctima a un hombre de apellido Morrison.

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Ambos crímenes forman parte de las investigaciones que buscan esclarecer las actuaciones de los presuntos integrantes de la organización y las posibles disputas relacionadas con sus actividades ilícitas.

En materia de narcotráfico, el OIJ también vinculó a la agrupación con la comercialización de marihuana y cocaína.

Durante las pesquisas iniciadas en 2024, los investigadores decomisaron aproximadamente 100 kilogramos de cocaína, además de varios kilogramos de marihuana presuntamente relacionados con los sospechosos.

Dinero lanzado por las ventanas y una piscina con el rostro de Pablo Escobar

Los allanamientos también dejaron escenas que llamaron la atención de las autoridades judiciales.

En una de las propiedades intervenidas en Limón, un sospechoso lanzó una gran cantidad de billetes por las ventanas cuando se percató de la presencia policial.

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Según explicó Michael Soto, el sujeto aparentemente intentaba deshacerse del dinero para evitar que fuera relacionado con las actividades criminales investigadas.

El director del OIJ describió la situación como “una lluvia de dinero”, cuyos billetes pudieron ser recuperados y puestos bajo custodia para su incorporación como evidencia.

En otra propiedad, vinculada con “Chon”, los funcionarios encontraron una piscina decorada con la imagen del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

El hallazgo ocurrió en una vivienda de Liverpool, donde las autoridades también investigan bienes que podrían estar relacionados con las ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas.

El fiscal general, Carlo Díaz, calificó el diseño de la piscina como una manifestación de apología del delito.

Además de las detenciones, las autoridades pretenden identificar propiedades, vehículos y otros activos que podrían haber sido adquiridos con recursos procedentes de las actividades investigadas.

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron armas, vehículos de alta gama y una piscina con la imagen del narcotraficante colombiano Pablo Escobar en una vivienda vinculada con uno de los sospechosos Crédito: Expediente Álvaro Sánchez

Fiscalía investiga posibles nexos con otras organizaciones criminales

El Ministerio Público también analiza si la estructura liderada presuntamente por “Chon” y “Salchichón” mantenía relaciones con otras organizaciones delictivas asentadas en la provincia de Limón.

Entre los grupos mencionados por las autoridades figuran “La H” y la organización vinculada con Tony Peña Russell, ambas objeto de investigaciones y operativos policiales durante los últimos meses.

El fiscal general Carlo Díaz confirmó que esta posibilidad forma parte de las líneas de investigación, aunque todavía no se ha establecido una relación definitiva entre las agrupaciones.

“Posiblemente esta organización tiene ligamen con una de esas más grandes”, manifestó el jerarca.

El fiscal también destacó que el operativo de este viernes se suma a otros procedimientos desarrollados en Limón, entre ellos los casos Riverside, Traición y Valle, dirigidos contra diferentes estructuras criminales.